10個你應該現在開始跳Breaking的理由

霹靂舞（Breaking），又稱為breakdance，是力量、精確和熱情的動態融合。Breaking不僅僅是華麗的動作，它是一種生活方式和運動方式。霹靂舞也將在今年奧運成為最大型運動賽事之一，這項運動正快速邁向主流，因此現在正是加入的好時機。

如果你是breaking的新手，並且想了解更多，請看下方的breaking入門ABC。

18分鐘 ABC of... Breaking 传奇人物罗尼（Ronnie）为您提供了有关这种令人难以置信的舞蹈形式的所有信息。

無論你是對其豐富的文化根源感到好奇，還是希望將你的能量轉化為某種改革，以下是進入b-girls和b-boys世界的十個理由。

01 1. Breaking讓你保持健康和健美

Breaking不僅僅是掌握那些流暢的旋轉和反重力動作；它是一種包裹在節奏優雅中的強大運動。每一個windmill、freeze和footwork步法序列都會鍛鍊多個肌肉群，確保你的核心、腿部、手臂和背部得到調整和加強。從頭旋到baby freeze，每一個breaking元素都挑戰你的身體力量和敏捷性。

但不僅僅是肌肉鍛鍊。定期的練習會改善心血管健康，提高肺活量和耐力。快速的轉換和嚴格的日常訓練會提高你的心率，提供與任何高強度運動相當的有氧運動。而且，流暢動作所需的柔韌性可以帶來更好的關節健康，並降低日常生活中受傷的風險。因此，每一次隨著節奏跳舞，你不僅在燃燒卡路里，還在為整體的健康奮鬥。

B-Boy Junior has been on top of the game for over two decades © Dean Treml/Red Bull Content Pool

02 2. 你會發展出精神上的敏銳度

由於你在意讓自己的回合脫穎而出，操控breaking的複雜動作和序列也是一種激烈的精神鍛鍊，需要使用與體能同樣多的腦力。那些快速旋轉、複雜的步法和完美的freeze並不是僅靠肌肉記憶完成的；它們需要舞者的專注力、精神敏捷度和敏銳的記憶力，以確保每個序列無縫銜接到下一個。

在舞圈之外，這些要求可以帶來深遠的益處。定期練習breaking可以磨練你解決問題的能力，因為舞者需要在跳舞時迅速思考，隨機應變。此外，記住複雜舞步所需的集中力可以提高記憶力和認知功能。這就像解決一個動態拼圖，其中的每個部分都是你的身體動作，而最終的畫面是一個具有挑戰性的舞蹈動作。

Pulling hardcore moves like Phil Wizard requires awareness and clarity. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

03 3. Breaking創造堅實的自信

踏入被視為breaking競技場的舞圈，可能會讓人感到膽怯。然而，每當你掌握一個動作並成功完成一個動作時，自信就會油然而生。看著舞者們施展他們出色的動作令人敬畏，但成為那個贏得喝彩和讚美的人卻是另一回事。當你征服了舞蹈和舞圈時，你的自信心也隨之增強，這強化了一個觀念：只要有決心和練習，你可以達成偉大的成就。

這種新獲得的自信不僅僅局限於舞池上——它會滲透到日常生活中，影響你的姿態、你與他人的互動以及你面對挑戰的方式。當你曾在觀眾面前成功完成無暇的 1990 或air flare，在工作上的報告或公開演講突然間就顯得沒那麼令人畏懼了。Breaking本質上提供了一種獨特的身體和精神挑戰，能夠極大地提升你的自信心。

Defying gravity with moves like B-Girl Firebird's can boost confidence © Ivaylo Donchev/Red Bull Content Pool

04 4. 它將你與舞蹈文化連結在一起

是一種富有歷史的舞蹈形式，起源於1970年代紐約的街區。當你滑動、旋轉和freeze時，你不僅僅是在跳舞——你是在參與一個豐富的文化表達形式，這種形式在社會動盪時期作為一種抵抗、團結和創造力的聲音而誕生。每一步和每一個動作都蘊含著先驅們的故事，他們用舞蹈作為畫布，描繪他們的掙扎、夢想和願望。

擁抱這種舞蹈會將你連接到這個跨越數十年龐大而充滿活力的群體。這是一趟關於了解和尊重先驅們的旅程，這些傳奇人物塑造了這門藝術形式。這是一個充滿韌性、創新和文化自豪感的生動故事。當你跳舞時，你向它輝煌的過去致敬，並且為舞蹈的未來做出貢獻。

42分鐘 Exploring NYC with Alien Ness and Grandmaster Caz Alien Ness and Grandmaster Caz take us on a trip to the roots of breaking in the Bronx of New York City.

5. 舞蹈幫助你學會克服挑戰

生活，就像breaking一樣，充滿了不可預測性和挑戰。但正如舞者將錯誤轉化為即興動作，breaking灌輸了面對生活困難的毅力。在你努力掌握特別困難的舞步或動作時，必然會有跌倒、失誤和懷疑的時刻。但真正定義breaking精神的是那些再次站起來、拂去灰塵並再次嘗試的行為。

在舞池上學到的這種韌性成為一項寶貴的生活技能。當你訓練自己在逆境中堅持不懈時，面對拒絕、處理失敗或渡過困難階段會變得稍微容易一些。每一滴汗水、每一處瘀傷和每一次跌倒都是韌性和決心的歷程。這種舞蹈形式不僅教會你跟隨節拍，更教會你站起來、適應和克服困難，確保無論是在舞蹈還是生活中，沒有任何挑戰是不可逾越的。

Overcoming physical and mental challenges is part of the breaking game © Markus Berger/Red Bull Content Pool

05 6. Breaking讓你能夠表達自己

在生活中，對某些人來說找到一個真實的出口來表達自己是一種難得珍寶，而breaking成為了這個出口。這是一種不僅僅遵循既定步伐的舞蹈形式，它邀請舞者將自己的獨特風采和身份融入每一個動作。這不是一種千篇一律的藝術形式，而是一個等待個人創意筆觸的畫布。無論是你如何在動作間轉換步法或風格，還是你在freeze動作中注入的能量，每一個元素都可以也應該被客製講述你的個人故事。

這種在表達中保持真實的自由不僅豐富了你的舞蹈，也增強了你在日常生活中的自我意識和真實性。當你發現並完善自己的舞蹈風格時，你同時也挖掘出自己個性、熱情和情感的各個方面。Breaking不僅僅是一種活動，它轉變成為舞者與世界之間的對話——一種表達夢想、渴望和個性的舞蹈語言。這是一個自由的空間，你不僅被允許，而且會因毫無保留地做自己而受到讚揚。

Lilou is famous for having a unique style and character © Little Shao/Red Bull Content Pool

06 7. 舞蹈將你帶入全球社群

Breaking從個人的旅程開始，但很快就將你引入一個充滿活力的全球社群，這些人都擁有相同的熱情。從本地的舞圈和即興聚會到像Red Bull BC One 世界決賽這樣的盛大舞台，breaking成為了一座橋樑，將不同背景的人們團結在共同的熱情之下。隨著你深入舞蹈，你會在其他舞者中找到友誼，這些友誼超越了共同的舞步。

這個社群的美麗在於其多樣性。參與其中會讓你接觸到各種文化、背景和經歷。合作舞蹈練習、比賽和活動促進了團隊合作、溝通和相互尊重。在breaking的世界裡，你永遠不會隻身一人；你是這個全球脈動的一部分，以聯繫、合作和對藝術形式的共同熱愛為生。無論你是在尋找友誼、指導還是只想找一個歸屬的地方，breaking社群都會以開放的雙臂和舞動的雙腳歡迎你。

Amjad passes on the knowledge at the Red Bull BC One Camp Mumbai © Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

8. Breaking讓你參與一個不斷演變的藝術形式

Breakdance就像一條河流——總是在流動，總是在改變。雖然其基礎動作可能保持一致，但它們的執行方式和組合方式不斷演變。這種breaking本質意味著總有新的東西可以學習、掌握和創新。來自世界各地的舞者帶來了他們獨特的文化影響，創造了混合的動作和風格，使這種舞蹈形式保持新鮮和令人興奮。

參與這樣一個不斷演變的藝術形式確保你不會停滯不前，總是面臨挑戰。它推動你跳出框架思考，嘗試新技術並適應舞蹈世界不斷變化的思維。這種不斷的演變不僅提高了你作為舞者的技能，還培養了適應性和對變化的開放心態。在breaking的領域裡，你不僅是被動的參與者；你是積極的貢獻者，每一次你帶到舞池的旋轉、轉身都在塑造和重新定義這種舞蹈的未來。

想了解更多關於Breaking演變的訊息，請見下方的「Pushing Progression」。

26分鐘 Breaking Uncover the evolution of breaking as it progressed from Bronx backyards to global stages like Red Bull BC One.

07 9. Breaking擁有最酷的音樂

Breaking有一個不可分割的夥伴：音樂。隨著每一個節拍、低音重拍和節奏，舞者找到自己的cue，將動作與聲音的起伏同步。由於每首曲目各不相同，breaking需要敏銳的耳朵來分析複雜的節奏並欣賞微妙的細節。

你將開始以更深刻、更有意義的方式體驗音樂。像嘻哈、Funk和靈魂音樂這些歷史上推動Breaking對決和即興聚會的流派，不再只是背景音樂——它們轉變成故事，每個故事都可以由舞者轉化為動作。這種高度的音樂感培養了對創作、混音和探索這些聲音傑作的藝術家、製作人和DJ的深厚欣賞。透過breaking，音樂超越了單純的聆聽，變成了一種多感官體驗，你可以看到、感受到，最重要的是，隨著聲音的精美織錦跳舞。

DJs, like Skeme Richards, find and curate music to dance to © Dean Treml/Red Bull Content Pool

08 10. Breaking能幫助緩解壓力

在一個看似永遠快轉的世界中，找到一個逃避——即使是短暫的——生活壓力的途徑可以是一種救命稻草。對許多b-girls和b-boys來說，breaking正是這樣的一個避風港：壓力逐漸消退的地方。每一個旋轉、滑行和轉動都是一種情感宣洩，將緊張和焦慮轉化為動態的藝術表現。

這不僅僅是舞蹈的身體動作提供了釋放。Breaking所需的精神集中可以成為一種冥想形式，短暫地將你從日常煩惱中解脫出來，並將你置於當下。這種正念，結合舞蹈引發的腎上腺素激增和安多芬釋放，可以提升精神並煥發心靈。所以，下次當生活感到壓力山大時，知道有一個舞圈在等著你——一個你可以從字面上和比喻上打破束縛的空間，在每一個節拍中找到安慰和力量。

Logistx appreciates the meditative aspects of breaking © Dean Treml/Red Bull Content Pool 我只是喜歡動，像在動的冥想或身體冥想，當我走路或在房間裡時，我在冥想但也在動作。 Logistx

如果你想了解更多關於Breaking的知識，請閱讀我們的Breaking全攻略。