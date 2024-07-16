B-boy Hong Ten from South Korea poses for a portrait in Roland Garros prior to the Red Bull BC One World Final in Paris, France, on August 9, 2023.
© Little Shao/Red Bull Content Pool
Breaking

10個你應該現在開始跳Breaking的理由

我們整理了十個令人信服的理由，說明為什麼breaking這種充滿活力的舞蹈能夠改變你的身體、心靈和精神。準備好進入充滿節奏和韌性的世界嗎？讓我們來一一分析。
由 FraGue Moser-Kindler 編寫
8 min read發佈於

Part of this story

Red Bull BC One

Red Bull BC One is the biggest one-on-one b-boy and b-girl competition in the world. Every year, thousands of dancers battle for a chance to represent at the World Final.

37 Tour Stops

ABC of...

No Teaser Available

0

Pushing Progression

Discover how Red Bull has evolved the worlds of elite sports, culture playgrounds and unique, exciting events.

1 季 · 7集數

Summary

  1. 1
    1. Breaking讓你保持健康和健美
  2. 2
    2. 你會發展出精神上的敏銳度
  3. 3
    3. Breaking創造堅實的自信
  4. 4
    4. 它將你與舞蹈文化連結在一起
  5. 5
    6. Breaking讓你能夠表達自己
  6. 6
    7. 舞蹈將你帶入全球社群
  7. 7
    9. Breaking擁有最酷的音樂
  8. 8
    10. Breaking能幫助緩解壓力
霹靂舞（Breaking），又稱為breakdance，是力量、精確和熱情的動態融合。Breaking不僅僅是華麗的動作，它是一種生活方式和運動方式。霹靂舞也將在今年奧運成為最大型運動賽事之一，這項運動正快速邁向主流，因此現在正是加入的好時機。
如果你是breaking的新手，並且想了解更多，請看下方的breaking入門ABC。

18分鐘

ABC of... Breaking

传奇人物罗尼（Ronnie）为您提供了有关这种令人难以置信的舞蹈形式的所有信息。

英语 +8

無論你是對其豐富的文化根源感到好奇，還是希望將你的能量轉化為某種改革，以下是進入b-girls和b-boys世界的十個理由。
01

1. Breaking讓你保持健康和健美

Breaking不僅僅是掌握那些流暢的旋轉和反重力動作；它是一種包裹在節奏優雅中的強大運動。每一個windmill、freeze和footwork步法序列都會鍛鍊多個肌肉群，確保你的核心、腿部、手臂和背部得到調整和加強。從頭旋到baby freeze，每一個breaking元素都挑戰你的身體力量和敏捷性。
但不僅僅是肌肉鍛鍊。定期的練習會改善心血管健康，提高肺活量和耐力。快速的轉換和嚴格的日常訓練會提高你的心率，提供與任何高強度運動相當的有氧運動。而且，流暢動作所需的柔韌性可以帶來更好的關節健康，並降低日常生活中受傷的風險。因此，每一次隨著節奏跳舞，你不僅在燃燒卡路里，還在為整體的健康奮鬥。
B-Boy Junior of France performs at Passerelle Debilly during the Red Bull BC One All Stars Paris take-over in Paris, France, on August 9, 2023.

B-Boy Junior has been on top of the game for over two decades

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

02

2. 你會發展出精神上的敏銳度

由於你在意讓自己的回合脫穎而出，操控breaking的複雜動作和序列也是一種激烈的精神鍛鍊，需要使用與體能同樣多的腦力。那些快速旋轉、複雜的步法和完美的freeze並不是僅靠肌肉記憶完成的；它們需要舞者的專注力、精神敏捷度和敏銳的記憶力，以確保每個序列無縫銜接到下一個。
在舞圈之外，這些要求可以帶來深遠的益處。定期練習breaking可以磨練你解決問題的能力，因為舞者需要在跳舞時迅速思考，隨機應變。此外，記住複雜舞步所需的集中力可以提高記憶力和認知功能。這就像解決一個動態拼圖，其中的每個部分都是你的身體動作，而最終的畫面是一個具有挑戰性的舞蹈動作。
B-boy Phil Wizard of Canada performs at Sacre Coeur during the Red Bull BC One All Stars Paris take-over in Paris, France, on August 9, 2023.

Pulling hardcore moves like Phil Wizard requires awareness and clarity.

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

03

3. Breaking創造堅實的自信

踏入被視為breaking競技場的舞圈，可能會讓人感到膽怯。然而，每當你掌握一個動作並成功完成一個動作時，自信就會油然而生。看著舞者們施展他們出色的動作令人敬畏，但成為那個贏得喝彩和讚美的人卻是另一回事。當你征服了舞蹈和舞圈時，你的自信心也隨之增強，這強化了一個觀念：只要有決心和練習，你可以達成偉大的成就。
這種新獲得的自信不僅僅局限於舞池上——它會滲透到日常生活中，影響你的姿態、你與他人的互動以及你面對挑戰的方式。當你曾在觀眾面前成功完成無暇的 1990 或air flare，在工作上的報告或公開演講突然間就顯得沒那麼令人畏懼了。Breaking本質上提供了一種獨特的身體和精神挑戰，能夠極大地提升你的自信心。
B-Girl Firebird photo shooting in Burgas, Bulgaria, for the Red Bull BC One World Final wildcard announcement on May 15, 2023.

Defying gravity with moves like B-Girl Firebird's can boost confidence

© Ivaylo Donchev/Red Bull Content Pool

04

4. 它將你與舞蹈文化連結在一起

是一種富有歷史的舞蹈形式，起源於1970年代紐約的街區。當你滑動、旋轉和freeze時，你不僅僅是在跳舞——你是在參與一個豐富的文化表達形式，這種形式在社會動盪時期作為一種抵抗、團結和創造力的聲音而誕生。每一步和每一個動作都蘊含著先驅們的故事，他們用舞蹈作為畫布，描繪他們的掙扎、夢想和願望。
擁抱這種舞蹈會將你連接到這個跨越數十年龐大而充滿活力的群體。這是一趟關於了解和尊重先驅們的旅程，這些傳奇人物塑造了這門藝術形式。這是一個充滿韌性、創新和文化自豪感的生動故事。當你跳舞時，你向它輝煌的過去致敬，並且為舞蹈的未來做出貢獻。

42分鐘

Exploring NYC with Alien Ness and Grandmaster Caz

Alien Ness and Grandmaster Caz take us on a trip to the roots of breaking in the Bronx of New York City.

汉语 +10

Lil Zoo

5. 舞蹈幫助你學會克服挑戰

生活，就像breaking一樣，充滿了不可預測性和挑戰。但正如舞者將錯誤轉化為即興動作，breaking灌輸了面對生活困難的毅力。在你努力掌握特別困難的舞步或動作時，必然會有跌倒、失誤和懷疑的時刻。但真正定義breaking精神的是那些再次站起來、拂去灰塵並再次嘗試的行為。
在舞池上學到的這種韌性成為一項寶貴的生活技能。當你訓練自己在逆境中堅持不懈時，面對拒絕、處理失敗或渡過困難階段會變得稍微容易一些。每一滴汗水、每一處瘀傷和每一次跌倒都是韌性和決心的歷程。這種舞蹈形式不僅教會你跟隨節拍，更教會你站起來、適應和克服困難，確保無論是在舞蹈還是生活中，沒有任何挑戰是不可逾越的。
B-Boy Menno during the Breaker Summit in Thalgau, Austria, on December 13, 2021.

Overcoming physical and mental challenges is part of the breaking game

© Markus Berger/Red Bull Content Pool

05

6. Breaking讓你能夠表達自己

在生活中，對某些人來說找到一個真實的出口來表達自己是一種難得珍寶，而breaking成為了這個出口。這是一種不僅僅遵循既定步伐的舞蹈形式，它邀請舞者將自己的獨特風采和身份融入每一個動作。這不是一種千篇一律的藝術形式，而是一個等待個人創意筆觸的畫布。無論是你如何在動作間轉換步法或風格，還是你在freeze動作中注入的能量，每一個元素都可以也應該被客製講述你的個人故事。
這種在表達中保持真實的自由不僅豐富了你的舞蹈，也增強了你在日常生活中的自我意識和真實性。當你發現並完善自己的舞蹈風格時，你同時也挖掘出自己個性、熱情和情感的各個方面。Breaking不僅僅是一種活動，它轉變成為舞者與世界之間的對話——一種表達夢想、渴望和個性的舞蹈語言。這是一個自由的空間，你不僅被允許，而且會因毫無保留地做自己而受到讚揚。
B-Boy Lilou performing during the shooting of the announcement clip of the Red Bull BC One World Final 2021 in Gdansk, Poland, on September 21, 2020

Lilou is famous for having a unique style and character

© Little Shao/Red Bull Content Pool

06

7. 舞蹈將你帶入全球社群

Breaking從個人的旅程開始，但很快就將你引入一個充滿活力的全球社群，這些人都擁有相同的熱情。從本地的舞圈和即興聚會到像Red Bull BC One 世界決賽這樣的盛大舞台，breaking成為了一座橋樑，將不同背景的人們團結在共同的熱情之下。隨著你深入舞蹈，你會在其他舞者中找到友誼，這些友誼超越了共同的舞步。
這個社群的美麗在於其多樣性。參與其中會讓你接觸到各種文化、背景和經歷。合作舞蹈練習、比賽和活動促進了團隊合作、溝通和相互尊重。在breaking的世界裡，你永遠不會隻身一人；你是這個全球脈動的一部分，以聯繫、合作和對藝術形式的共同熱愛為生。無論你是在尋找友誼、指導還是只想找一個歸屬的地方，breaking社群都會以開放的雙臂和舞動的雙腳歡迎你。
MC Amjad conducts a workshop on the Culture of Breaking during the Red Bull BC One Camp, ahead of the World Final at Famous Studios in Mumbai, India on November 9, 2019

Amjad passes on the knowledge at the Red Bull BC One Camp Mumbai

© Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

8. Breaking讓你參與一個不斷演變的藝術形式

Breakdance就像一條河流——總是在流動，總是在改變。雖然其基礎動作可能保持一致，但它們的執行方式和組合方式不斷演變。這種breaking本質意味著總有新的東西可以學習、掌握和創新。來自世界各地的舞者帶來了他們獨特的文化影響，創造了混合的動作和風格，使這種舞蹈形式保持新鮮和令人興奮。
參與這樣一個不斷演變的藝術形式確保你不會停滯不前，總是面臨挑戰。它推動你跳出框架思考，嘗試新技術並適應舞蹈世界不斷變化的思維。這種不斷的演變不僅提高了你作為舞者的技能，還培養了適應性和對變化的開放心態。在breaking的領域裡，你不僅是被動的參與者；你是積極的貢獻者，每一次你帶到舞池的旋轉、轉身都在塑造和重新定義這種舞蹈的未來。
想了解更多關於Breaking演變的訊息，請見下方的「Pushing Progression」。

26分鐘

Breaking

Uncover the evolution of breaking as it progressed from Bronx backyards to global stages like Red Bull BC One.

英语 +11

07

9. Breaking擁有最酷的音樂

Breaking有一個不可分割的夥伴：音樂。隨著每一個節拍、低音重拍和節奏，舞者找到自己的cue，將動作與聲音的起伏同步。由於每首曲目各不相同，breaking需要敏銳的耳朵來分析複雜的節奏並欣賞微妙的細節。
你將開始以更深刻、更有意義的方式體驗音樂。像嘻哈、Funk和靈魂音樂這些歷史上推動Breaking對決和即興聚會的流派，不再只是背景音樂——它們轉變成故事，每個故事都可以由舞者轉化為動作。這種高度的音樂感培養了對創作、混音和探索這些聲音傑作的藝術家、製作人和DJ的深厚欣賞。透過breaking，音樂超越了單純的聆聽，變成了一種多感官體驗，你可以看到、感受到，最重要的是，隨著聲音的精美織錦跳舞。
Skeme Richards of the USA conducts a Techniques DJ workshop during the Red Bull BC One Camp, prior to the World Final, at Capitale in New York, USA, on November 11, 2022.

DJs, like Skeme Richards, find and curate music to dance to

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

08

10. Breaking能幫助緩解壓力

在一個看似永遠快轉的世界中，找到一個逃避——即使是短暫的——生活壓力的途徑可以是一種救命稻草。對許多b-girls和b-boys來說，breaking正是這樣的一個避風港：壓力逐漸消退的地方。每一個旋轉、滑行和轉動都是一種情感宣洩，將緊張和焦慮轉化為動態的藝術表現。
這不僅僅是舞蹈的身體動作提供了釋放。Breaking所需的精神集中可以成為一種冥想形式，短暫地將你從日常煩惱中解脫出來，並將你置於當下。這種正念，結合舞蹈引發的腎上腺素激增和安多芬釋放，可以提升精神並煥發心靈。所以，下次當生活感到壓力山大時，知道有一個舞圈在等著你——一個你可以從字面上和比喻上打破束縛的空間，在每一個節拍中找到安慰和力量。
B-Girl Logistx of the USA poses for a photo at Pont de Bir-Hakeim during the Red Bull BC One All Stars Paris take-over in Paris, France, on August 8, 2023.

Logistx appreciates the meditative aspects of breaking

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

我只是喜歡動，像在動的冥想或身體冥想，當我走路或在房間裡時，我在冥想但也在動作。
Logistx
如果你想了解更多關於Breaking的知識，請閱讀我們的Breaking全攻略。

Part of this story

Red Bull BC One

Red Bull BC One is the biggest one-on-one b-boy and b-girl competition in the world. Every year, thousands of dancers battle for a chance to represent at the World Final.

37 Tour Stops

ABC of...

No Teaser Available

0

Pushing Progression

Discover how Red Bull has evolved the worlds of elite sports, culture playgrounds and unique, exciting events.

1 季 · 7集數
Breaking
舞蹈