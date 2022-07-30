RB17 由 Oracle Red Bull Racing 和 Red Bull 先進技術的首席技術官 Adrian Newey 創建，是一款雙座超級跑車，針對終極賽道駕駛體驗進行了優化。位於米爾頓凱恩斯的Red Bull技術園區僅生產 50 輛 RB17，計劃於 2025 年開始生產。

第一輛來自Red Bull車隊的量產車

起價500萬英鎊（稅前）；50 輛汽車2025 年開始生產

V8混合動力引擎，輸出超過1,100匹馬力

純賽道規格，最純粹地執行受 F1 啟發的超級跑車

Christian On Qualifying In Melbourne © Getty Images RB17 可謂是Red Bull先進技術發展的一個重要里程碑，現在完全有能力在我們的Red Bull技術園區創造和製造量產車。 此外，RB17 也是Red Bull品牌的汽車首次向收藏家開放 Christian Horner OBE

Adrian Newey 評論道： RB17 將我們所知道關於創造一級方程式賽車冠軍的所有知識提煉成為一個套件，在雙座車中提供極致的性能。 在我們對各個級別性能熱情的推動下，RB17 將設計和技術界限推向了遠超過愛好者和收藏家之前所能獲得的範圍。

RB17 由 V8 混合動力引擎提供動力，輸出功率超過 1,100匹馬力，其靈感和名稱來自於Red Bull車隊在全世界最嚴苛和技術最先進的賽車系列賽中所使用的賽車。

RB17 係碳複合材料底座的設計概念，具有量產車中最先進的地面效果套件。 RB17 的完整技術細節將適時發布。 從今天開始，可以經由 RB17@redbulladvancedtechnologies.com 表達對 RB17 的關注與興趣。

Sketch Of The RB17 © Red Bull Advanced Technologies

起價為 500 萬英鎊（加上適用的地方稅），只有 50 名收藏家可成為 RB17 的擁有者。 這種所有權不僅包括汽車，還經由使用模擬器、車輛程式開發以及賽道訓練和體驗，並與Red Bull車隊建立密切的聯繫。

RB17 將由工廠直接提供支援，並根據每位車主及其對汽車的使用情況提供量身定制的維修和維護支援。

自 2005 年成立以來，Red Bull車隊已逐步擴大其業務和能力，現在位於米爾頓凱恩斯的 290 英畝園區內。 Red Bull先進技術成立於 2014 年，將其卓越的工程、設計、技術、模擬和生產能力帶到了極其多樣化的行業。 除了專案合作夥伴和供應商之間的經濟利益外，RB17 的創建將確保現有的工作崗位，並在米爾頓凱恩斯創造了 100 多個新職位。