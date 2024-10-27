二行程引擎衝向巔峰：回顧Red Bull阿爾卑斯耐力賽

Red Bull Alpenbrevet macht sich zum Start bereit © Dean Treml / Red Bull Content Pool

2 節奏——Red Bull 阿爾卑斯耐力賽的精髓

Red Bull阿爾卑斯耐力賽是一首獻給二行程引擎的頌歌，這些小型引擎對愛好者而言象徵著懷舊與自由。每年都有一整個社群圍繞這些迷你摩托車聚集在一起。

這項活動不僅讚頌機械技術，還慶祝圍繞這些引擎的獨特文化。參賽者們駕駛著修復過的、量身打造的，甚至有些是奢華的摩托車來到此地，準備挑戰山路，同時與其他車手交流。

Mit Blumen ! © Romina Amato / Red Bull Content Pool

1,400名參賽者——一個因熱情而團結的社群

在第14屆比賽中，來自全瑞士乃至國外的1,400名熱情參賽者齊聚在哈德庫姆山腳下的因特拉肯少女峰公園。閃亮的「Hödi」摩托車在熱情的觀眾面前展示，讓人們欣賞這些或新或舊的機車。

我們特別享受在這個社群中的悠遊巡航，而這片地區的風景也十分優美。 Finn Canton

從「咖啡賽車」到「重型機車」，每位參賽者都致力於將迷你摩托車個性化，為這場繽紛多樣的展示增色不少。各個年齡和背景的愛好者齊聚一堂，在這一天成為阿爾卑斯之旅的英雄。

Los geht's © Ondrej Kolacek / Red Bull Content Pool Immer mit Stil © Dean Treml / Red Bull Content Pool

146公里——一次史詩般的旅程

這條路線令人嘆為觀止。在146公里的旅程中，參賽者穿越伯恩高地最美麗的道路，欣賞壯觀的風景。參賽者從因特拉肯的少女峰公園出發，沿著圖恩湖行駛，然後進行了短暫的休息。

接著，參賽者們向布里恩茨湖出發，途中在阿阿雷峽谷經歷了一段挑戰性的路段。隨後，參賽者在1395米的冬隙高處面臨身體與機械的雙重挑戰。在哈斯利伯格的下坡途中，大家可以欣賞壯麗的全景，然後再折返起點。

Die Teilnehmer fahren auf den Strassen der Region Interlaken. © Dean Treml / Red Bull Content Pool

三位獲勝者——最佳駕駛風格、年度最佳迷你摩托車和平均時間獎。

Red Bull阿爾卑斯耐力賽的競爭精神並不以速度為基礎。多個獎項旨在表彰參賽者的創意和風格。

今年的「年度最佳駕駛風格」獎項頒給了「二行程黑幫」，這是一支來自阿爾高州的團隊，以其無窮的熱情贏得了觀眾的心。這個成立於2013年的團隊，自那時起從未錯過參加Red Bull阿爾卑斯耐力賽。

2-Takt-Mafia © Dean Treml / Red Bull Content Pool

「年度最佳迷你摩托車」獎項由妮可·施奈德（Nicole Schneider）獲得，她展示了一個卓越的修復和個性化作品。

Töffli des Jahres © Dean Treml / Red Bull Content Pool

最終，漢斯·尤利希·伊森林（Hans Ulrich Isenring，早晨之旅）、西爾凡·希夫曼（Silvan Schiffmann，日間之旅，設計）和霍伯·卡斯帕（Huber Kasper，日間之旅，自動）獲獎，因為他們的平均時間最接近早晨之旅的3小時10分鐘06秒和日間之旅的7小時25分鐘14秒，這彰顯了活動的理念——即重在參與，而非以最快的速度抵達終點。

這一天還未結束

頒獎典禮由阿爾卑斯號藝術家恩里科·倫茲（Enrico Lenzin）主持，他以著名的阿爾卑斯號舞曲為觀眾帶來了熱烈的氛圍。隨後，活動進入了騎行後派對，現場由覆蓋樂隊Tom Lee和DJ Biko表演，為這次Red Bull阿爾卑斯耐力賽畫上了完美的句點。

所有 資訊 和 照片 都可以在活動網站上找到。

Die Alpenbrevet-Fahrer in Interlaken. © Thibault de Rivaz / Red Bull Content Pool Die Kuhkostüme © Thibault de Rivaz / Red Bull Content Pool Der "gehörnte" Crew © Ondrej Kolacek / Red Bull Content Pool