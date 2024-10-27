Im Jahr 2024 überqueren Radfahrer die malerischen Schweizer Alpenstrassen während des Red Bull Alpenbrevet in Interlaken
© Dean Treml / Red Bull Content Pool
Motoring

二行程引擎衝向巔峰：回顧Red Bull阿爾卑斯耐力賽

2024年10月5日，1,400名參賽者齊聚在因特拉肯，參加第14屆傳奇的Red Bull 阿爾卑斯耐力賽。
由 Red Bull 編寫
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Red Bull Alpenbrevet

Am Samstag, 5. Oktober 2024, treffen sich 1’400 begeisterte Töfflifahrer:innen im JungfrauPark Interlaken, um an der ausverkauften 14. Ausgabe des legendären Red Bull Alpenbrevets teilzunehmen.

SchweizInterlaken, Schweiz
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自2010年創辦以來， Red Bull Alpenbrevet 不僅僅是一場穿越瑞士山脈的比賽。在過去的14年裡，數百名迷你摩托車愛好者齊聚在一起，分享他們對二行程引擎的熱情，並駕駛著摩托車行駛在蜿蜒的山路上。2024年10月5日舉行的第14屆比賽也不例外，為參賽者和觀眾帶來了一天充滿冒險、友誼和壯麗風景的活動。以下是這次活動的幾項數據概況。
Im Jahr 2024 erwarten die Teilnehmer des Red Bull Alpenbrevet den Start in der Schweiz

Red Bull Alpenbrevet macht sich zum Start bereit

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

2 節奏——Red Bull 阿爾卑斯耐力賽的精髓

Red Bull阿爾卑斯耐力賽是一首獻給二行程引擎的頌歌，這些小型引擎對愛好者而言象徵著懷舊與自由。每年都有一整個社群圍繞這些迷你摩托車聚集在一起。
這項活動不僅讚頌機械技術，還慶祝圍繞這些引擎的獨特文化。參賽者們駕駛著修復過的、量身打造的，甚至有些是奢華的摩托車來到此地，準備挑戰山路，同時與其他車手交流。
Mit Blumen !

Mit Blumen !

© Romina Amato / Red Bull Content Pool

1,400名參賽者——一個因熱情而團結的社群

在第14屆比賽中，來自全瑞士乃至國外的1,400名熱情參賽者齊聚在哈德庫姆山腳下的因特拉肯少女峰公園。閃亮的「Hödi」摩托車在熱情的觀眾面前展示，讓人們欣賞這些或新或舊的機車。
我們特別享受在這個社群中的悠遊巡航，而這片地區的風景也十分優美。
Finn Canton
從「咖啡賽車」到「重型機車」，每位參賽者都致力於將迷你摩托車個性化，為這場繽紛多樣的展示增色不少。各個年齡和背景的愛好者齊聚一堂，在這一天成為阿爾卑斯之旅的英雄。
Im Jahr 2024 fahren die Teilnehmer des Red Bull Alpenbrevets mit ihren Motorrädern durch einen aufblasbaren Red Bull Bogen in Interlaken, Schweiz.

Los geht's

© Ondrej Kolacek / Red Bull Content Pool

2024: Motorradfahrer reiten auf alten Motorrädern bei der Red Bull Alpenbrevet-Veranstaltung in Interlaken, Schweiz.

Immer mit Stil

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

146公里——一次史詩般的旅程

這條路線令人嘆為觀止。在146公里的旅程中，參賽者穿越伯恩高地最美麗的道路，欣賞壯觀的風景。參賽者從因特拉肯的少女峰公園出發，沿著圖恩湖行駛，然後進行了短暫的休息。
接著，參賽者們向布里恩茨湖出發，途中在阿阿雷峽谷經歷了一段挑戰性的路段。隨後，參賽者在1395米的冬隙高處面臨身體與機械的雙重挑戰。在哈斯利伯格的下坡途中，大家可以欣賞壯麗的全景，然後再折返起點。
2024 fährt ein Red Bull-Radfahrer beim Alpenbrevet-Event durch vibrierende Blumen mit Blick auf einen malerischen Schweizer See und die Berge.

Die Teilnehmer fahren auf den Strassen der Region Interlaken.

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

三位獲勝者——最佳駕駛風格、年度最佳迷你摩托車和平均時間獎。

Red Bull阿爾卑斯耐力賽的競爭精神並不以速度為基礎。多個獎項旨在表彰參賽者的創意和風格。
今年的「年度最佳駕駛風格」獎項頒給了「二行程黑幫」，這是一支來自阿爾高州的團隊，以其無窮的熱情贏得了觀眾的心。這個成立於2013年的團隊，自那時起從未錯過參加Red Bull阿爾卑斯耐力賽。
Im Jahr 2024 feiert die Gang "2 Takt Mafia" ihren Sieg als Gang des Jahres beim 14. Red Bull Alpenbrevet Event in Interlaken, Schweiz

2-Takt-Mafia

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

「年度最佳迷你摩托車」獎項由妮可·施奈德（Nicole Schneider）獲得，她展示了一個卓越的修復和個性化作品。
Im Jahr 2024 feiert Nicole Schneider ihren Sieg als Toeffli des Jahres beim Red Bull Alpenbrevet in Interlaken, Schweiz.

Töffli des Jahres

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

最終，漢斯·尤利希·伊森林（Hans Ulrich Isenring，早晨之旅）、西爾凡·希夫曼（Silvan Schiffmann，日間之旅，設計）和霍伯·卡斯帕（Huber Kasper，日間之旅，自動）獲獎，因為他們的平均時間最接近早晨之旅的3小時10分鐘06秒和日間之旅的7小時25分鐘14秒，這彰顯了活動的理念——即重在參與，而非以最快的速度抵達終點。

這一天還未結束

在阿爾卑斯環線之後，活動在慶祝場地繼續進行，來賓們還遇到了如知名單口喜劇演員法比奧·蘭德特（Fabio Landert ）等熟悉的面孔。
頒獎典禮由阿爾卑斯號藝術家恩里科·倫茲（Enrico Lenzin）主持，他以著名的阿爾卑斯號舞曲為觀眾帶來了熱烈的氛圍。隨後，活動進入了騎行後派對，現場由覆蓋樂隊Tom Lee和DJ Biko表演，為這次Red Bull阿爾卑斯耐力賽畫上了完美的句點。
所有 資訊照片 都可以在活動網站上找到。
Im Jahr 2024 radeln die Teilnehmer des Red Bull Alpenbrevet durch Interlaken in der Schweiz.

Die Alpenbrevet-Fahrer in Interlaken.

© Thibault de Rivaz / Red Bull Content Pool

Im Jahr 2024 posieren die in Kuhkostüme gekleideten Teilnehmer des Red Bull Alpenbrevets fröhlich mit ihren Motorrädern vor der malerischen Kulisse der Schweizer Alpen.

Die Kuhkostüme

© Thibault de Rivaz / Red Bull Content Pool

Im Jahr 2024 werden die Teilnehmer des Red Bull Alpenbrevet in Interlaken, Schweiz

Der "gehörnte" Crew

© Ondrej Kolacek / Red Bull Content Pool

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Red Bull Alpenbrevet

Am Samstag, 5. Oktober 2024, treffen sich 1’400 begeisterte Töfflifahrer:innen im JungfrauPark Interlaken, um an der ausverkauften 14. Ausgabe des legendären Red Bull Alpenbrevets teilzunehmen.

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