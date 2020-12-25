2021達卡拉力大賽-我們將在滾滾沙塵中實踐夢想

在上一屆達卡比賽中，全地形越野車（SxS）類組的表現令人驚艷不已，很大程度要歸功Red Bull越野少年隊。2020年達卡大賽，

曾拿下賽段的勝利也將重返賽事，另外還有18歲的新秀車手

。

Quintero回到美國後，曾蟬聯沙漠之王冠軍的殊榮，屆時將是達卡大賽中最年輕的車手。在沙烏地阿拉伯Red Bull越野少年隊的第3位成員是

，目標是完成她的第5次達卡大賽。