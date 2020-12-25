2021達卡拉力大賽-我們將在滾滾沙塵中實踐夢想
地表上最頂尖的越野賽車手，2021年1月的前兩週僅專注一件事，那就是我們將再次面對、挑戰達卡拉力賽。
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這項地表上最勇敢的越野賽車手，將於2021年重返沙烏地阿拉伯，再次面對達卡拉力大賽艱險的挑戰。在經歷了前所未有的賽季情況之後，我們的聚焦重點重新拉回賽車運動必須提供最嚴峻的耐力測試上。當1月2日的拉力大賽開始時，達卡參賽車隊將在最艱鉅的7646公里環路上，追逐榮耀與最後的殊榮。
衛冕房車類組冠軍車手 Carlos Sainz (西班牙) ，將再次駕駛他的MINI JCW越野車，追逐他的第4座達卡冠軍，期待在他的兩座世界拉力大賽(WRC)冠軍頭銜之後再添光輝。同時也是MINI JCW Buggy的車手，13座達卡冠軍Stéphane Peterhansel (法國)亦將共襄盛舉。
達卡拉力大賽沒有不勞而獲的事
Toyota Hilux車隊3人組的強勢陣容，包括:Nasser Al-Attiyah (卡達), Giniel de Villiers (南非)及Kuba Przygoński (波蘭)。前房車類組的冠軍Al-Attiyah 與de Villiers屆時將戮力以赴重返頒獎台的榮耀。3座達卡冠軍Al-Attiyah，在這個月的Hail Baja賽事第1回合中，以優勢作為贏得勝利。
9座世界拉力大賽冠軍車手Sébastien Loeb (法國)，這回是他第5次重返賽事。 這位法國籍車手本屆將首次駕駛Prodrive的BRX T1房車參賽-配備定制的3.5升渦輪增壓引擎。
再次加入2021年房車類組的頂尖車手還有5座達卡摩托車類組冠軍 Cyril Despres (法國)。導航員 Mike Horn (瑞士)將與Despres在其Peugeot 3008 DKR賽車上共同努力征戰。這輛房車屆時將裝上傳感器，在創新與雄心企圖下，收集本項目的大數據資料，以便在2023年達卡比賽中使用名為GEN-Z的氫動力汽車競賽時運用。
01/10
對Red Bull KTM廠隊來說，這是漫長的12個月，因為他們去年1月錯失了蟬聯達卡18年的勝利。這次他們重返沙烏地阿拉伯，決心重回頂尖榮耀，並有3位達卡前冠軍車手參賽：Toby Price (澳大利亞), Sam Sunderland (英國) 及 Matthias Walkner (奧地利)。這次將是KTM廠隊少年拉力賽計劃車手 Daniel Sanders (澳大利亞) 首次在達卡亮相，他曾是6天耐力賽的冠軍得主，希望這次能在達卡拉力賽汲取豐富的經驗。
這是所有人想要獲勝的一項重要賽事。
同時想要挑戰摩托車賽事前方領先地位的還有CS Santosh (印度) 與頂尖女車手Laia Sanz (西班牙)；及首次在達卡亮相的KTM車手Camille Chapelière (法國)和 Mohammed Jaffar (科威特).
在上一屆達卡比賽中，全地形越野車（SxS）類組的表現令人驚艷不已，很大程度要歸功Red Bull越野少年隊。2020年達卡大賽，Mitch Guthrie Jr. (美國)曾拿下賽段的勝利也將重返賽事，另外還有18歲的新秀車手Seth Quintero (美國)。 Quintero回到美國後，曾蟬聯沙漠之王冠軍的殊榮，屆時將是達卡大賽中最年輕的車手。在沙烏地阿拉伯Red Bull越野少年隊的第3位成員是 Cristina Gutiérrez (西班 牙) ，目標是完成她的第5次達卡大賽。
同樣參加SxS比賽的還有賽車明星Mattias Ekström (瑞典) ，正為他的達卡首役做足準備。在該類組內，我們還可看到前達卡SxS冠軍 Chaleco López (智利)也回來了。
自千禧年以來，達卡卡車大賽除了4屆之外，均由Kamaz Master團隊奪冠。 這次俄羅斯車隊期待將在沙烏地阿拉伯再次取得勝利，由4名車手組成的精英陣容，他們之中曾獲得三項達卡冠軍的頭銜，並獲得31個賽段的勝利。俄羅斯車隊的4人組合是：Andrey Karginov, Ayrat Mardeev, Anton Shibalov 及 Dmitry Sotnikov.
當昔日達卡4人團隊賽事，曾奪得3座冠軍的Ignacio Casale (智利) 重返卡車類組時，2021年Kamaz車隊將面臨前所未有的嚴峻挑戰。
2021年達卡拉力賽的新賽事將在開幕戰拉開序幕，並在第1賽段的起跑做好準備。開幕式將於1月2日在吉達舉行，第2天，整個達卡車隊將啟程進行4,767公里的計時賽。最終的獲勝者將於1月15日回到吉達，在那裡他們將獲得遠富盛名的青銅達卡獎座。
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