Rally Raid7分鐘

2021達卡拉力大賽-我們將在滾滾沙塵中實踐夢想

地表上最頂尖的越野賽車手，2021年1月的前兩週僅專注一件事，那就是我們將再次面對、挑戰達卡拉力賽。
由 Tim Sturtridge 編寫發佈於
這項地表上最勇敢的越野賽車手，將於2021年重返沙烏地阿拉伯，再次面對達卡拉力大賽艱險的挑戰。在經歷了前所未有的賽季情況之後，我們的聚焦重點重新拉回賽車運動必須提供最嚴峻的耐力測試上。當1月2日的拉力大賽開始時，達卡參賽車隊將在最艱鉅的7646公里環路上，追逐榮耀與最後的殊榮。
衛冕房車類組冠軍車手 Carlos Sainz (西班牙) ，將再次駕駛他的MINI JCW越野車，追逐他的第4座達卡冠軍，期待在他的兩座世界拉力大賽(WRC)冠軍頭銜之後再添光輝。同時也是MINI JCW Buggy的車手，13座達卡冠軍Stéphane Peterhansel (法國)亦將共襄盛舉。
達卡拉力大賽沒有不勞而獲的事
Carlos Sainz of X-Raid Mini Team poses for a portrait in Dubai, UAE on November 24, 2020.
Carlos Sainz
Rally Raid Car
Toyota Hilux車隊3人組的強勢陣容，包括:Nasser Al-Attiyah (卡達), Giniel de Villiers (南非)Kuba Przygoński (波蘭)。前房車類組的冠軍Al-Attiyah 與de Villiers屆時將戮力以赴重返頒獎台的榮耀。3座達卡冠軍Al-Attiyah，在這個月的Hail Baja賽事第1回合中，以優勢作為贏得勝利。
9座世界拉力大賽冠軍車手Sébastien Loeb (法國)，這回是他第5次重返賽事。 這位法國籍車手本屆將首次駕駛Prodrive的BRX T1房車參賽-配備定制的3.5升渦輪增壓引擎。
再次加入2021年房車類組的頂尖車手還有5座達卡摩托車類組冠軍 Cyril Despres (法國)。導航員 Mike Horn (瑞士)將與Despres在其Peugeot 3008 DKR賽車上共同努力征戰。這輛房車屆時將裝上傳感器，在創新與雄心企圖下，收集本項目的大數據資料，以便在2023年達卡比賽中使用名為GEN-Z的氫動力汽車競賽時運用。
Carlos Sainz of X-Raid Mini Team performs in Dubai, UAE on November 24, 2020.
Nasser Al-Attiyah is seen during shakedown of Rally Andalucia in Villamartin, Spain on October 5, 2020.
Stéphane Peterhansel poses for a portrait for the announcement of his participation to the Dakar Rally 2021 in Crans Montana, Switzerland on December 2, 2020
Laia Sanz performs during the shakedown for Rally Andalucia in Villamartin, Spain on October 5, 2020.
Toby Price, Sam Sunderland and Matthias Walkner pose for a portrait during Red Bull Dakar line-up in Dubai, United Arab Emirates on November 21, 2020.
Toby Price performs during Red Bull Dakar line-up in Dubai, United Arab Emirates on November 21, 2020.
Daniel Sanders performs during Red Bull Dakar line-up in Dubai, United Arab Emirates on November 21, 2020
Red Bull Off-Road Junior Team workshop during Rally Andalucia in Villamartin, Spain on October 5, 2020.
Seth Quintero performs during SS3 of Rally Andalucia in Villamartin, Spain on October 9, 2020.
Carlos Sainz of X-Raid Mini Team performs in Dubai, UAE on November 24, 2020.
Reigning car class champion Carlos Sainz
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
01/10
對Red Bull KTM廠隊來說，這是漫長的12個月，因為他們去年1月錯失了蟬聯達卡18年的勝利。這次他們重返沙烏地阿拉伯，決心重回頂尖榮耀，並有3位達卡前冠軍車手參賽：Toby Price (澳大利亞), Sam Sunderland (英國)Matthias Walkner (奧地利)。這次將是KTM廠隊少年拉力賽計劃車手 Daniel Sanders (澳大利亞) 首次在達卡亮相，他曾是6天耐力賽的冠軍得主，希望這次能在達卡拉力賽汲取豐富的經驗。
這是所有人想要獲勝的一項重要賽事。
Toby Price poses for a portrait during Red Bull Dakar line-up in Dubai, United Arab Emirates on November 21, 2020.
Toby Price
Rally Raid Bike
同時想要挑戰摩托車賽事前方領先地位的還有CS Santosh (印度) 與頂尖女車手Laia Sanz (西班牙)；及首次在達卡亮相的KTM車手Camille Chapelière (法國)Mohammed Jaffar (科威特).
在上一屆達卡比賽中，全地形越野車（SxS）類組的表現令人驚艷不已，很大程度要歸功Red Bull越野少年隊。2020年達卡大賽，Mitch Guthrie Jr. (美國)曾拿下賽段的勝利也將重返賽事，另外還有18歲的新秀車手Seth Quintero (美國)Quintero回到美國後，曾蟬聯沙漠之王冠軍的殊榮，屆時將是達卡大賽中最年輕的車手。在沙烏地阿拉伯Red Bull越野少年隊的第3位成員是 Cristina Gutiérrez (西班 牙) ，目標是完成她的第5次達卡大賽。
同樣參加SxS比賽的還有賽車明星Mattias Ekström (瑞典) ，正為他的達卡首役做足準備。在該類組內，我們還可看到前達卡SxS冠軍 Chaleco López (智利)也回來了。
自千禧年以來，達卡卡車大賽除了4屆之外，均由Kamaz Master團隊奪冠。 這次俄羅斯車隊期待將在沙烏地阿拉伯再次取得勝利，由4名車手組成的精英陣容，他們之中曾獲得三項達卡冠軍的頭銜，並獲得31個賽段的勝利。俄羅斯車隊的4人組合是：Andrey Karginov, Ayrat Mardeev, Anton ShibalovDmitry Sotnikov.
當昔日達卡4人團隊賽事，曾奪得3座冠軍的Ignacio Casale (智利) 重返卡車類組時，2021年Kamaz車隊將面臨前所未有的嚴峻挑戰。
2021年達卡拉力賽的新賽事將在開幕戰拉開序幕，並在第1賽段的起跑做好準備。開幕式將於1月2日在吉達舉行，第2天，整個達卡車隊將啟程進行4,767公里的計時賽。最終的獲勝者將於1月15日回到吉達，在那裡他們將獲得遠富盛名的青銅達卡獎座。
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