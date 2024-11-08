專家觀點：人工智慧(AI) 能夠將你的創業理念帶往何處？
為什麼AMD認為與Red Bull Basement合作是一個理想的選擇？
我們在 AMD 的願景是打造能加速下一代運算體驗的卓越產品。我們同時也相信，實現真正的進步不僅需要突破性的創新，還需要人類的智慧。這一切的核心在於人們聚在一起，創造出非凡的事物並挑戰極限，這正是Red Bull Basement所體現的精神，對吧？而我們全力支持這一點。
這一切核心在於人們聚在一起，創造出非凡的事物並挑戰極限，這正是Red Bull Basement所體現的精神。
要讓創意被重視，甚至是獲得資金的支持，其中的巨大挑戰即在於商業計劃的擬定，AI 能夠幫助啟動或形塑商業計劃嗎？
當然可以。制定一份穩健的的商業計劃相當困難，通常需要經過大量的研究、建模 (尤其是獲利模式)、收益來源分析，以及對潛在市場與消費者的了解。因此，透過AI與chatbox能夠幫助節省大量在搜尋與整理資訊的時間。
AI還能夠處理哪些提高生產率的任務呢？
AI也能夠幫助創意的生成，從最基本的簡報設計，到產品功能設計，甚至根據產品需求，延伸到產品定義與原型設計，這些都能讓商業計劃提升到另一個層次。你也可以用AI來測試一些想法，並從中找出可能吸引使用者或消費者的因素。
而究竟哪些功能或工具適合自己，將交由創業者們自行決定，因為可以做的事情實在是太多了。
如果對使用AI並不熟悉，該如何開始呢？
正因為AI的應用範疇非常多，我鼓勵大家發揮創意，親自嘗試。總體來說，AI領域發展速度非常快，能夠應用的範圍與可能性不斷變動，當大家閱讀這次的訪談時，可能會發現一些我現在還無法使用的功能或工具已經上線了。至於Red Bull Basement與AMD及Ｍicrosoft的合作，前往世界總決賽的參賽者們將有機會使用到搭載業界領先的CPU與GPU技術的筆記型電腦及雲端服務。因此，請親自嘗試看看，了解它的運作方式，並將這些經驗應用在商業計劃制定或專案開發上，盡全力做到最好。
以更宏觀的角度來看，你認為AI能夠在啟發並推進人類創造力發展上發揮作用嗎？
我認為確實如此。我將AI當作能夠激發創造力的工具。許多創意人士的靈感來自不同的地方。如果是寫書的作家，可會能從音樂、人物、戲劇表演或自然環境找到靈感。由於AI所提供的內容與創意幾乎無窮無盡，這讓我們擁有無限的創新機會和動力。
而談到創業當中所需要的創造力，生成型AI將能成為一個非常有趣的工具，讓我們在投入時間之前先預見它的可能結果。將AI視為額外的輔助工具，可以先在腦力激盪的階段，嘗試結合不同的風格與技術，再進入最終產品的開發過程，這將能大大縮短產品上市的時間。你將擁有自己、團隊成員、合作夥伴與AI工具，你可以充分運用這些資源來提升創造力。我認為這是一件美好的事情。
你希望AI幫助Red Bull Basement參賽者達成什麼目標？
如果讓我選的話，我會希望它能幫助參賽者盡快找到合適的點子，一個 (a) 你作為創新者深信不疑的想法，以及 (b) 獨一無二的創意。舉例來說，AI可以透過搜索網路上的各種資料，來幫助你檢查這個點子的獨特性。
我也希望他們能夠利用這些工具讓自己保持靈活，特別是在初期階段，這才是你真正需要的。作為一個創業者，若堅持效果不慎理想的策略，可能會對專案造成負面影響，你需要保持靈活，並能隨時調整，只要這個變動有意義，能夠帶來更多的消費者與與收益，或是達成其他的目標。有想法，甚至是很多的想法很棒，但最終，執行力才是一切。