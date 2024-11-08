專家觀點：人工智慧(AI) 能夠將你的創業理念帶往何處？

AI也能夠幫助創意的生成，從最基本的簡報設計，到產品功能設計，甚至根據產品需求，延伸到產品定義與原型設計，這些都能讓商業計劃提升到另一個層次。你也可以用AI來測試一些想法，並從中找出可能吸引使用者或消費者的因素。

Alex Troshin: 而究竟哪些功能或工具適合自己，將交由創業者們自行決定，因為可以做的事情實在是太多了。