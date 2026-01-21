Aldrin 'Soj' Sojourner Gamayon of team AgriConnect celebrates winning the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024
© Jason Halayko/Red Bull Content Pool
認識這位立志革新農業的 Red Bull Basement 優勝者

Aldrin Sojourner Gamayon 的創意在 2024 年創新競賽中擊敗超過 11 萬個參賽方案，他開發的應用程式能識別作物威脅並使收成翻倍。
由 Trish Medalen 編寫
4 min readPublished on

Japan
新創公司的提案能讓觀眾感動落淚並非日常。但當 Aldrin ‘Soj’ Sojourner Gamayon 在東京舉行的 2024 年 Red Bull Basement 全球總決賽中奪冠時，在場的創新者同儕、專家導師甚至全球評審們，無不激動揮拳、強忍淚水。
從菲律賓家鄉遠赴日本的 Gamayon，帶著燦爛笑容、幸運絨毛吉祥物與一個引人注目的創意來到總決賽。受訪談 80 位農民（包括自己的叔叔）後獲得啟發——這些農民在供應菲律賓主食稻米時面臨無數挑戰——他構思出「AgriConnect」。這款人工智慧驅動的應用程式能向農民發出作物威脅預警，並協助他們管理風險。
「太瘋狂了！這意義重大。」Gamayon 領獎時說道，「我為菲律賓農民而做，為努力維持生計的叔叔們而做。希望這不僅能影響菲律賓，更能改變世界。」
Gamayon 的旅程始於參賽之際，他透過 Red Bull Basement 人工智慧聊天機器人提交構想，該技術由賽事合作夥伴微軟與 AMD 支援。
當時，這位馬尼拉雅典耀大學通訊科技管理系的學生剛從新加坡實習歸國。他解釋：「能飛往他國學習是種特權，我深感回饋的責任。結合自身經歷與深切關注的事物，我聚焦於農民。『創造超越自我的價值』是我的信念。」
「AgriConnect」在菲律賓賽區從超過 3,600 件作品中脫穎而出。成為國家代表後，Gamayon 進入 Red Bull Basement 發展階段，透過導師與資源精煉方案，隨後前往東京參加全球總決賽。為期三天的活動中，參與者沉浸於專家工作坊、主題演講與導師指導，並在「創意展廊」展示方案。前十強隨後向全球評審團進行最終提案，評審包括 Red Bull 運動員兼企業家 Molly Carlson、AMD 的 Ryan Sagare、Plug and Play的 Letizia Royo-Villanova、教育創作者兼企業家 Jun Yuh，以及微軟新創事業負責人 Hans Yang。
Global judging panel at the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Judges Carlson, Sagare, Royo-Villanova, Yuh and Yang

© Suguru Saito/Red Bull Content Pool

評審抉擇艱難。本屆 Red Bull Basement 收到破紀錄的 11 萬多份創新提案，40 位國家優勝者皆屬非凡。前十強提案中，每位創新者僅有兩分鐘闡述理念。從預防員工過勞的工具（捷克）、客製化運動員訓練的人工智慧應用程式（德國），到革新性的永續電池（義大利）及連結學生與導師的應用程式（愛爾蘭），每個演示皆動人心弦。
Molly Carlson talks with Kanat Tazhikhan and Sultan Zhumakadyr of team UMIT at the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Molly Carlson talks with Team UMIT of Kazakhstan in the Idea Gallery

© Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Gamayon 分享道：「競賽中原本懷著『必須勝過其他團隊』的心態，但來到這裡，看見各種創意、個人故事與經歷……我真切感受到那份使命、動力與決心。身邊的人啟發了我，讓我明白這不僅是競爭，更是與志同道合者共享時刻與回憶。」
Gamayon 的下一步規劃：在慶功宴與所有團隊狂歡後，他將直接返家準備更「接地氣」的大學考試。隨後，他將全心投入雙重目標：為農民創造積極影響，並助力強化菲律賓新創生態系。
「我將努力在菲律賓建立更多合作夥伴關係，這對我的新創下一步至關重要。」他解釋，「勝利固然美妙，但此刻前方責任更重大。夢想正化為現實，而我已準備好迎接挑戰。」
助力資源：作為 Red Bull Basement 優勝者，Gamayon 將獲邀前往美國加州進行為期三週的全額資深行程，參與沉浸式計畫，在科技重鎮矽谷獲得資源、人脈連結，並接受科技與創投領袖指導。
「相信這是菲律賓首次參與 Red Bull Basement，衷心期待未來有更多代表。」Gamayon 坦言，自己最初對「與世界競逐」感到畏懼，但他對所有考慮參賽者的建議是：切勿猶豫。
「新創事業常有半數時間因過度思考而停滯。Red Bull Basement 培育的創新精神，讓你從錯誤中學習成長。參賽之初我有無數方向與構想，但勇敢付諸實踐後，才成就了此刻的自己。一切，始於我真的踏出了那一步。」
了解更多 Red Bull Basement 資訊，探索所有決賽團隊創意： www.redbullbasement.com.

