認識這位立志革新農業的 Red Bull Basement 優勝者

新創公司的提案能讓觀眾感動落淚並非日常。但當 Aldrin ‘Soj’ Sojourner Gamayon 在東京舉行的 2024 年 Red Bull Basement 全球總決賽中奪冠時，在場的創新者同儕、專家導師甚至全球評審們，無不激動揮拳、強忍淚水。

從菲律賓家鄉遠赴日本的 Gamayon，帶著燦爛笑容、幸運絨毛吉祥物與一個引人注目的創意來到總決賽。受訪談 80 位農民（包括自己的叔叔）後獲得啟發——這些農民在供應菲律賓主食稻米時面臨無數挑戰——他構思出「AgriConnect」。這款人工智慧驅動的應用程式能向農民發出作物威脅預警，並協助他們管理風險。

「太瘋狂了！這意義重大。」Gamayon 領獎時說道，「我為菲律賓農民而做，為努力維持生計的叔叔們而做。希望這不僅能影響菲律賓，更能改變世界。」

Gamayon 的旅程始於參賽之際，他透過 Red Bull Basement 人工智慧聊天機器人提交構想，該技術由賽事合作夥伴微軟與 AMD 支援。

當時，這位馬尼拉雅典耀大學通訊科技管理系的學生剛從新加坡實習歸國。他解釋：「能飛往他國學習是種特權，我深感回饋的責任。結合自身經歷與深切關注的事物，我聚焦於農民。『創造超越自我的價值』是我的信念。」

「AgriConnect」在菲律賓賽區從超過 3,600 件作品中脫穎而出。成為國家代表後，Gamayon 進入 Red Bull Basement 發展階段，透過導師與資源精煉方案，隨後前往東京參加全球總決賽。為期三天的活動中，參與者沉浸於專家工作坊、主題演講與導師指導，並在「創意展廊」展示方案。前十強隨後向全球評審團進行最終提案，評審包括 Red Bull 運動員兼企業家 Molly Carlson、AMD 的 Ryan Sagare、Plug and Play的 Letizia Royo-Villanova、教育創作者兼企業家 Jun Yuh，以及微軟新創事業負責人 Hans Yang。

Judges Carlson, Sagare, Royo-Villanova, Yuh and Yang © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

評審抉擇艱難。本屆 Red Bull Basement 收到破紀錄的 11 萬多份創新提案，40 位國家優勝者皆屬非凡。前十強提案中，每位創新者僅有兩分鐘闡述理念。從預防員工過勞的工具（捷克）、客製化運動員訓練的人工智慧應用程式（德國），到革新性的永續電池（義大利）及連結學生與導師的應用程式（愛爾蘭），每個演示皆動人心弦。

Molly Carlson talks with Team UMIT of Kazakhstan in the Idea Gallery © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Gamayon 分享道：「競賽中原本懷著『必須勝過其他團隊』的心態，但來到這裡，看見各種創意、個人故事與經歷……我真切感受到那份使命、動力與決心。身邊的人啟發了我，讓我明白這不僅是競爭，更是與志同道合者共享時刻與回憶。」

Gamayon 的下一步規劃：在慶功宴與所有團隊狂歡後，他將直接返家準備更「接地氣」的大學考試。隨後，他將全心投入雙重目標：為農民創造積極影響，並助力強化菲律賓新創生態系。

「我將努力在菲律賓建立更多合作夥伴關係，這對我的新創下一步至關重要。」他解釋，「勝利固然美妙，但此刻前方責任更重大。夢想正化為現實，而我已準備好迎接挑戰。」

助力資源：作為 Red Bull Basement 優勝者，Gamayon 將獲邀前往美國加州進行為期三週的全額資深行程，參與沉浸式計畫，在科技重鎮矽谷獲得資源、人脈連結，並接受科技與創投領袖指導。

「相信這是菲律賓首次參與 Red Bull Basement，衷心期待未來有更多代表。」Gamayon 坦言，自己最初對「與世界競逐」感到畏懼，但他對所有考慮參賽者的建議是：切勿猶豫。

「新創事業常有半數時間因過度思考而停滯。Red Bull Basement 培育的創新精神，讓你從錯誤中學習成長。參賽之初我有無數方向與構想，但勇敢付諸實踐後，才成就了此刻的自己。一切，始於我真的踏出了那一步。」

了解更多 Red Bull Basement 資訊，探索所有決賽團隊創意： www.redbullbasement.com .