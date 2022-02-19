跳傘。 追求一個大膽的想法可能沒有比這更好的比喻了。 這是一種期待與恐懼激動人心的組合，涉及評估風險和為信仰而跳的志節。 在匆匆忙忙，也許一路上遇到一些顛簸之後，完成了一些非凡的事情，並帶給人們令人振奮的回報。

室內和室外跳傘運動員 Maja Kuczyńska 認為，很少有人知道這種感覺比贏得冠軍更棒。 結合體操、芭蕾舞和滑板運動的背景以及十多年的跳傘經驗，她通過自己的創新，超越了這項運動的藩籬。 有一天，她用一種新的動作讓評委們眼花繚亂，而另一天，她又與一架飛機一拼高下。

因此，以跳傘作為地面團隊情況下適用的一個例子，Kuczyńska 的建議不僅適用於參加Red Bull Basement的學生，而且適用於團隊或合作夥伴，共同合作實現大創意的任何人。

請收聽 Kuczyńska 在Red Bull Basement Session 的播客專訪，並請繼續參閱下方的一些重要內容。

“關於風洞飛行，我最喜歡的事情之一就是你學到了多少，而且你可以不用語言進行交流”

Kuczyńska 的目標是在每個競技賽季推出至少兩三個前所未見的動作，當她在風洞中嘗試新動作時，與隊友的口頭交流幾乎是不可能的。 所以他們自己發展了一套手語溝通方式。

Kuczyńska 表示：“最終你可以隔著玻璃和你的朋友‘交談’，你會意識到與同伴溝通你需要做的越來越少，人們就能理解你。它顯示了人類適應任何事物的容易程度。”

這裡收聽播客內容：

“信任真的很重要。 跳傘中最大的危險之一是你周圍的人。 選擇和誰一起跳傘很重要”

換句話說，為這份工作找到合適的人，將他們放在可以成功的位置，並保持溝通渠道暢通。 此外，如果您剛剛開始，請尋找合適的導師或教練。

“恐懼是必要的”

Kuczyńska 敦促說：建立成功的一部分是評估風險，團隊的投入是無價的。 “如果你不害怕，那你應該多考慮一下”，並指出重要的是要專注於“實際風險，而不是你認為對這種情況的可怕之處”。 但是，雖然恐懼可能是一種優勢，但請記住...

“最糟糕的是當人們驚慌失措時——你需要保持冷靜和沉著應對”

在自由落體中，就像生活的任何其他方面一樣，當意外發生時，恐慌只會使情況更糟。 您希望團隊成員保持冷靜和專注- 自己保持這種狀態很重要！

進入 Maja Kuczyńska 的世界，並在播客 podcast episodes 中聆聽其他鼓舞人心的夢想家。 您可以在 Spotify、Apple 播客、Amazon以及任何您收聽播客的地方關注 Red Bull Basement Sessions系列單元。