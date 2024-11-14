準備創業嗎？微軟的 Hans Yang 解鎖加速器資源，助新創者快速成長

現今的 AI 工具，如 Azure AI，最令人驚訝的地方就是他運作的速度。我們最近發布了一些 AI 代碼的模板，即便是沒有太多技術背景的創業者，也能在不到一小時的時間內構建他們的第一個 AI 應用程式。真的，不用一小時！

AI 可以用來做很多事，從創建圖形、撰寫文案到編寫代碼。舉個例子，像我們在 Red Bull Basement 申請過程中提供的商業計劃書創建工具就是一個聊天機器人（chatbot），創業者可以直接使用我們提供的代碼模板，將其放入自己的代碼庫中進行擴展。這就像是一本快速入門指南，讓創業者能更快完成目標。

現在，創業從想法到落地的障礙正在降低，我們希望創業者看到開發 AI 應用的簡便性，並充分發揮這股動能來推動他們的創業旅程。