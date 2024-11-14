準備創業嗎？微軟的 Hans Yang 解鎖加速器資源，助新創者快速成長
什麼是微軟新創加速計劃？
我們可以把Microsoft for Startups團隊想作是微軟內部的「創業擁護者」。我們團隊中有許多成員都曾經是創業者，對創業生態與真實狀況瞭若指掌，這個計畫專注於支持初創企業的發展，特別是那些剛起步的創業者。
因此，微軟與 Red Bull Basement 的合作真的是太契合不過了，在微軟新創加速器當中，我們期待能幫助這些初創者打下基礎────開發第一項產品，建立第一個服務。
那麼您可以為讀者解釋一下「加速器（accelerator）」是怎麼樣的加速法？
新創加速器就是一站式支援：這是讓新創業者獲得所需資源的絕佳途徑。創業的路程充滿挑戰，不僅需要技術，還需要人才團隊、資源到位、專業建議和人脈網絡。加速器的厲害之處在於，這些關鍵元素通常都集中在同一個計畫中，讓創業者能夠在一個大平台上向業界精英學習。
Red Bull Basement 參賽者將可以進入到 Microsoft for Startups的Founders Hub，能多說明一下嗎？
正如先前提到，我們希望在創業歷程的每個階段提供幫助，Founders Hub 就是我們專為創業者設計的平台。提供包括 Azure 雲端服務點數與軟體使用權限等免費資源，旨在幫助創業者順利起步。我們的目標是支持這些創業者從零開始，並期望透過微軟技術的幫助，助他們實現目標，持續成長。
可以舉例 Founders Hub 提供哪些具體的資源嗎？
可以說其中一大亮點就是 Azure 雲端平台（Azure Cloud）。Azure 提供了龐大的計算能力，尤其在人工智慧方面，它幾乎可以支持任何 AI 應用的需求。Azure AI 提供了許多快速應用的程式碼範本，讓即使是技術背景較少的創業者，也能在短時間內開發 AI 應用，大大降低了創業門檻，幫助創業者迅速將想法轉化為實際應用。
AI 是今年 Red Bull Basement 的重要元素，對創業者來說有什麼優勢呢？
現今的 AI 工具，如 Azure AI，最令人驚訝的地方就是他運作的速度。我們最近發布了一些 AI 代碼的模板，即便是沒有太多技術背景的創業者，也能在不到一小時的時間內構建他們的第一個 AI 應用程式。真的，不用一小時！
AI 可以用來做很多事，從創建圖形、撰寫文案到編寫代碼。舉個例子，像我們在 Red Bull Basement 申請過程中提供的商業計劃書創建工具就是一個聊天機器人（chatbot），創業者可以直接使用我們提供的代碼模板，將其放入自己的代碼庫中進行擴展。這就像是一本快速入門指南，讓創業者能更快完成目標。
現在，創業從想法到落地的障礙正在降低，我們希望創業者看到開發 AI 應用的簡便性，並充分發揮這股動能來推動他們的創業旅程。
難道不需要資深技術背景就能使用這些 AI 工具嗎？
當然，這是微軟設計 Azure 和 Azure AI 工具組的初衷：讓創新變得更簡單，無需高深的技術背景、不再需要是頂尖開發者才能提出突破性的解決方案。這些工具的力量在於，它們不僅能幫助創業者實現夢想，也讓更多有想法的人能輕鬆上手。
我們與 Red Bull Basement 的合作正是基於這個理念：讓創新變得更普及，幫助創業者將他們的想法付諸實踐，成為改變世界的力量。
Red Bull Basement 的全國優勝者能獲得額外資源嗎？
沒錯喔！優勝團隊將能夠使用進階的 Azure 工具來開發他們的概念驗證（POC），驗證他們的想法或理論是否可行的初步實驗或模型，以準備在東京進行的提案。
各國獲勝者還將獲得搭載最新 AMD Ryzen™ AI 處理器技術的 Copilot+ 筆電，這些筆電整合了微軟的 AI 技術，能幫助他們提升開發效率，並讓他們在展示成果時更加得心應手。
您將擔任 Red Bull Basement 世界決賽的評審之一，為何參與這個活動？
對創業者來說，創業的過程充滿了高低起伏，有時候也會感到孤單。因此，作為評審，我希望能回饋這個社群，並分享我過去的經歷，讓其他創業者能從中學習，或許能找到一些啟發，幫助他們在自己的創業路上成功。
對我而言，這也是一個讓我看到新鮮事物和創新能量的好機會。看到那些初出茅廬、充滿熱情的創業者，總是讓我感到振奮，這種能量也激勵著我。我真的很期待能親自參與、並與大家一同經歷這段旅程。