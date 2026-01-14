Red Bull Basement 全球總決賽 2024 的十大創新點子

Red Bull Basement 2024 World Final 正式落幕。來自全球 40 支創新團隊齊聚日本，而其中脫穎而出的前 10 名團隊，成功站上世界舞台，向全球評審進行最終提案。一起看看他們的精彩創意，或許也能為你帶來下一個靈感火花。

Adventurly｜Max Jacob Forsberg（瑞典）

Max Forsberg of Adventurly © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

來自瑞典的 Max Forsberg 推出了 Adventurly，一款以「實際活動」為核心的社交 App，幫助使用者透過共同的運動興趣交朋友、約會，並建立更有意義的人際連結。

AgriConnect｜Aldrin「Soj」Sojourner Gamayon（菲律賓）

Soj Gamayon of AgriConnect © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Red Bull Basement 2024 冠軍得主。

Soj Gamayon 受到訪談叔叔與其他農民的經驗啟發，開發出一款 AI 農業追蹤 App，協助農民即時監測作物狀況、提升韌性，並透過天氣、病蟲害警示來提高收成。

AquaMind｜Nadine Ayman Nada & Norhan Ayman Nada（埃及）

Nadine and Norhan Nada of AquaMind © Suguro Saito/Red Bull Content Pool

來自埃及的姊妹檔 Nadine 與 Norhan Nada，設計出一款智慧蓮蓬頭，透過「誘因設計」鼓勵使用者節水，改變人們對用水的習慣，同時降低帳單支出，為永續生活盡一份力。

BatterIT｜Andrea Berti & Andrea Miotto（義大利）

Andrea Berti and Andrea Miotto of BatterIT © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Andrea Berti 與 Andrea Miotto 希望顛覆交通產業。他們研發出一款真正具備永續性的電池，使用鈉取代傳統電池仰賴的稀有、昂貴且對環境有害的材料。

Cognivibe｜Matyáš Michel（捷克）

Matyáš Michel of Cognivibe © Suguro Saito/Red Bull Content Pool

來自捷克的 Matyáš Michel 開發出一套「大腦健身追蹤器」，透過即時認知負荷監測與 AI 洞察，協助企業與員工預防職業倦怠，改善工作表現與心理健康。

Dome｜Sophie Clare Greiner & Isabella Rose Filacuridi（澳洲）

Sophie Clare Greiner and Isabella Rose Filacuridi of Dome © Suguro Saito/Red Bull Content Pool

來自澳洲的 Sophie 與 Isabella 推出一個結合社群與數據分析的平台，串聯 Podcast 主持人與聽眾，透過 AI 洞察、收聽互動數據與社群論壇，幫助創作者做出真正符合聽眾需求的內容。

FROTH｜Emmalee Abbott Joe（紐西蘭）

Emmalee Abbott Joe of FROTH © Suguro Saito/Red Bull Content Pool

紐西蘭的 Emmalee Abbott Joe 希望降低旅行對環境造成的衝擊。她創立 FROTH，推出可溶解、單次使用的洗髮與潤髮錠，減少塑膠包裝浪費，讓環保旅行變得更輕鬆便利。

Hubster｜Bram van Peursem（荷蘭）

Bram van Peursem of Hubster © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

來自荷蘭的 Bram van Peursem 構想出一款結合心理健康與生產力的 App，透過 AI 引導使用者更有效率地使用手機時間，幫助他們朝向個人成長與學習目標前進。

MindLeague｜Sophia Lick（德國）

MindLeague © Suguro Saito / Red Bull Content Pool

Sophia Lick 希望為運動心理訓練開創新未來。她的 App MindLeague 是一款 AI 驅動的心理訓練平台，為運動員提供個人化訓練與教練指引，協助提升專注力、心理韌性與整體表現。

StepAhead｜Oisin Walsh & Oisin Mallon（愛爾蘭）

Oisin Walsh and Oisin Mallon of StepAhead © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Oisin Walsh 與 Oisin Mallon 共同打造了一個 AI 平台，協助正面臨職涯或教育轉換的人，快速找到曾經走過相似道路的導師，提供即時、個人化的關鍵決策指引。

