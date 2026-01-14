Sophia Lick of Germany makes the final pitch for her MindLeague idea to the global judges at the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.
© Suguru Saito/Red Bull Content Pool
Technology

Red Bull Basement 全球總決賽 2024 的十大創新點子

如果你是正在醞釀創業點子的創辦人，這裡絕對是汲取靈感的最佳場所之一。以下這些由東京世界決賽頂尖團隊提出的 AI 創新構想，值得你細細看看。
由 Trish Medalen 編寫
3 min readPublished on

Part of this story

Red Bull Basement

Red Bull Basement empowers the next generation of innovators to develop and launch outstanding ideas, accelerated by AI technology.

5 Tour Stops

Red Bull Basement

It takes one idea to make an impact Red Bull Basement empowers the next generation of innovators

Japan
Red Bull Basement 2024 World Final 正式落幕。來自全球 40 支創新團隊齊聚日本，而其中脫穎而出的前 10 名團隊，成功站上世界舞台，向全球評審進行最終提案。一起看看他們的精彩創意，或許也能為你帶來下一個靈感火花。

Adventurly｜Max Jacob Forsberg（瑞典）

Sweden's Max Jacob Forsberg showcases Adventurly in the Idea Gallery of the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Max Forsberg of Adventurly

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

來自瑞典的 Max Forsberg 推出了 Adventurly，一款以「實際活動」為核心的社交 App，幫助使用者透過共同的運動興趣交朋友、約會，並建立更有意義的人際連結。

AgriConnect｜Aldrin「Soj」Sojourner Gamayon（菲律賓）

Aldrin ‘Soj’ Sojourner Gamayon of the Philippines showcases AgriConnect in the Idea Gallery of the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Soj Gamayon of AgriConnect

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Red Bull Basement 2024 冠軍得主。
Soj Gamayon 受到訪談叔叔與其他農民的經驗啟發，開發出一款 AI 農業追蹤 App，協助農民即時監測作物狀況、提升韌性，並透過天氣、病蟲害警示來提高收成。

AquaMind｜Nadine Ayman Nada & Norhan Ayman Nada（埃及）

Nadine Ayman Nada and Norhan Ayman Nada of Egypt showcase Aquamind in the Idea Gallery of the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Nadine and Norhan Nada of AquaMind

© Suguro Saito/Red Bull Content Pool

來自埃及的姊妹檔 Nadine 與 Norhan Nada，設計出一款智慧蓮蓬頭，透過「誘因設計」鼓勵使用者節水，改變人們對用水的習慣，同時降低帳單支出，為永續生活盡一份力。

BatterIT｜Andrea Berti & Andrea Miotto（義大利）

Andrea Berti and Andrea Miotto of Italy showcase BatterIT at the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Andrea Berti and Andrea Miotto of BatterIT

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Andrea Berti 與 Andrea Miotto 希望顛覆交通產業。他們研發出一款真正具備永續性的電池，使用鈉取代傳統電池仰賴的稀有、昂貴且對環境有害的材料。

Cognivibe｜Matyáš Michel（捷克）

Matyáš Michel of the Czech Republic showcases Cognivibe in the Idea Gallery of the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Matyáš Michel of Cognivibe

© Suguro Saito/Red Bull Content Pool

來自捷克的 Matyáš Michel 開發出一套「大腦健身追蹤器」，透過即時認知負荷監測與 AI 洞察，協助企業與員工預防職業倦怠，改善工作表現與心理健康。

Dome｜Sophie Clare Greiner & Isabella Rose Filacuridi（澳洲）

Sophie Claire Greiner and Isabella Rose Filacuridi of Australia showcase Dome in the Idea Gallery of the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Sophie Clare Greiner and Isabella Rose Filacuridi of Dome

© Suguro Saito/Red Bull Content Pool

來自澳洲的 Sophie 與 Isabella 推出一個結合社群與數據分析的平台，串聯 Podcast 主持人與聽眾，透過 AI 洞察、收聽互動數據與社群論壇，幫助創作者做出真正符合聽眾需求的內容。

FROTH｜Emmalee Abbott Joe（紐西蘭）

New Zealand's Emmalee Abbott Joe showcases FROTH in the Idea Gallery of the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Emmalee Abbott Joe of FROTH

© Suguro Saito/Red Bull Content Pool

紐西蘭的 Emmalee Abbott Joe 希望降低旅行對環境造成的衝擊。她創立 FROTH，推出可溶解、單次使用的洗髮與潤髮錠，減少塑膠包裝浪費，讓環保旅行變得更輕鬆便利。

Hubster｜Bram van Peursem（荷蘭）

Bram van Peursem of the Netherlands showcases Hubster in the Idea Gallery of the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Bram van Peursem of Hubster

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

來自荷蘭的 Bram van Peursem 構想出一款結合心理健康與生產力的 App，透過 AI 引導使用者更有效率地使用手機時間，幫助他們朝向個人成長與學習目標前進。

MindLeague｜Sophia Lick（德國）

Germany's Sophia Lick showcases MindLeague in the Idea Gallery of the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

MindLeague

© Suguro Saito / Red Bull Content Pool

Sophia Lick 希望為運動心理訓練開創新未來。她的 App MindLeague 是一款 AI 驅動的心理訓練平台，為運動員提供個人化訓練與教練指引，協助提升專注力、心理韌性與整體表現。

StepAhead｜Oisin Walsh & Oisin Mallon（愛爾蘭）

Ireland's Oisin Walsh and Oisin Mallon showcase StepAhead in the Idea Gallery of the Red Bull Basement World Final in Tokyo, Japan on December 5, 2024.

Oisin Walsh and Oisin Mallon of StepAhead

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Oisin Walsh 與 Oisin Mallon 共同打造了一個 AI 平台，協助正面臨職涯或教育轉換的人，快速找到曾經走過相似道路的導師，提供即時、個人化的關鍵決策指引。
一個好的點子，就足以創造影響。想探索更多來自 Red Bull Basement 的創意與靈感，請點擊 here.

Part of this story

Red Bull Basement

Red Bull Basement empowers the next generation of innovators to develop and launch outstanding ideas, accelerated by AI technology.

5 Tour Stops

Red Bull Basement

It takes one idea to make an impact Red Bull Basement empowers the next generation of innovators

Japan
Technology