India posing with the belt from the Red Bull BC One World Final 2022 on November 12, 2022.
© Little Shao/Red Bull Content Pool
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Victor和India談論在紐約贏得 Red Bull BC One的冠軍歷程

看看 2022 年Red Bull BC One世界冠軍B-Girl India 和B-Boy Victor對他們在紐約市取得的歷史性地勝利有什麼看法
由 Emmanuel Adelekun 編寫
5 min read發佈於

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Red Bull BC One

Red Bull BC One is the biggest one-on-one b-boy and b-girl competition in the world. Every year, thousands of dancers battle for a chance to represent at the World Final.

39 Tour Stops

Red Bull BC One World …

第十九屆Red Bull BC One World Final世界總決賽重返嘻哈發源地紐約市，一探嘻哈文化發源地，感受霹靂舞的文化價值與傳承，並為今年的世界冠軍加冕。

United States

Victor

From Orlando, Florida, B-Boy Victor is a member of Squadron crew, MF Kidz and Red Bull BC One All Stars. He's a two-time Red Bull BC One World Champion.

United StatesUnited States
紐約市經歷了一場史詩般的比賽之後，荷蘭籍的B-Girl India和來自美國的B-Boy Victor都在 2022 Red Bull BC One World Final - 2022年世界冠軍賽上取得了Red Bull BC One歷史上的里程碑式成就。
B-Girl India does a freeze at the Red Bull BC One World Final, on November 12

India does the head-hollow-back in the battle against Logistx

© Little Shao

India以16歲的年紀，創下歷史，成為Red Bull BC One最年輕的世界冠軍，同時也是首位獲得Red Bull BC One冠軍的荷蘭籍b-girl。
為了拿下這個頭銜，India先是戰勝來自哥倫比亞的Luma，然後在四分之一決賽中，打敗墨西哥的Swami，之後又在激烈的準決賽中，戰勝中國的671，最後在對上美國的衛冕冠軍Logistx的激烈對決中勝出，而最後的決定權掌握在世界冠軍評審團手中的最後一票。
Victor dances at the Red Bull BC One World Final 2022, on November 12

Victor went all out in the battle against Yu-Ki

© Little Shao

Victor的勝利，使他加入 LilouHong 10KastetMenno的行列，成為Red Bull BC One歷史上第五位兩次獲得冠軍的breaker，他的首次勝利是在2015年，Victor也成為Menno、Hong 10和Issei之後，第四位在主場比賽中獲得世界冠軍的breaker。
在他贏得第二條冠軍腰帶的歷程中，Victor開始了每一場戰鬥，並且在第一輪中擊敗了法國的Marlone。接著他又戰勝加拿大的Phil Wizard，然後在一場激烈的半決賽中，打敗日本的Yu-Ki。在最後的決賽中，他被來自荷蘭的Lee逼到極限，但最終因為投票機制中，以最後的關鍵一票獲得肯定。
等Battle結束後，我們訪問到兩位冠軍，了解他們對今晚的看法。

贏得2022 Red Bull BC One世界冠軍的感覺如何？

India: 我感覺很棒，超級興奮，不知所措，而且很開心。

Victor: 說實話，這感覺就像做夢一樣。我不敢相信我又再一次贏了。當最後一張票被拿起來，上面寫著Victor時，我就想：「哇，我又做到了。」我想要證明給自己看我可以做到，尤其是這個比賽，因為這是我第五次參加。上一次是2018年，但我被自己給嚇到了，因為我身體準備好了，但心理上卻沒有準備好，而且我實在想太多，變得很害羞。這次我確保自己要有樂趣，好好享受紐約，和我的妻子和朋友在一起。雖然還是有壓力，但我告訴自己：「沒關係，Vic，這只是一場比賽，你可以做到的。」

你是如何為世界冠軍賽做好身心上的準備？

India: 我的練習方式不太一樣。有時候我只是不斷練習動作，有時候我喜歡有創意的練習。另外，我還做了很多回合的耐力訓練。在心理上，我一遍又一遍地在腦海中模擬這場比賽會如何進行。

Victor: 我保持沉著，確保如果我在一個回合出錯就得保持冷靜，進入一個禪定狀態，提醒自己：「別擔心，這只是其中一個回合，你還有兩個回合。」我想把這種能量帶出來，而觀眾也很棒，讓我很激動，想要贏得冠軍。

India in the final battle of the Red Bull BC One World Final 2022, on November 12

India stayed confident in the final battle against defending champ Logistx

© Dean Treml

對於你來說，最後一回合的Battle是什麼感覺？

India: 我必須對上現任冠軍Logistx，這並不容易。但這感覺很棒，我很高興可以與她對戰，無庸置疑的，我也必須盡我所能。

Victor: 在決賽中的第一回合，我感覺超棒。第二回合，我感到相當失望，因為我的耐力和持久力開始下降。到了第三回合，我不知道自己能否做到，但我告訴自己：「只要再做一個回合，你就會成為世界冠軍，所以現在就全力以赴，確保你的表現是完美的。」

India，妳有著同行b-girls如此強大的支持，感覺如何？

India: 多年以來，我一直與許多b-girls交朋友，並且完全感受來自Sarah Bee和Vanessa百分之百的支持。我在他們身邊感覺非常好，而他們的支持對我來說也意義重大。

B-Girl India when finding out she won Red Bull BC One World Final 2022, on November 12.

B-Girl India when she found out she took the win

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

Victor，你每場Battle都是你先開始的。是什麼激勵你做出這件事？

Victor: 老實說，我只是想趕快結束它，趕緊把那些動作從我的腦海中清除出去。我也想表示我更想要贏，而且很渴望著勝利。

在紐約市比賽和獲勝的感覺如何？

India: 這是我第一次來美國，而且我小時候就想來紐約，所以當我得到wild card時，我覺得這一切都太完美了。在這裡贏得冠軍的感覺很棒，我覺得這是一個特別的時刻，因為這是紐約，也是breaking的起源地。

Victor: 我覺得這是最特別的一次比賽，因為紐約是嘻哈的起源地。而且加上我所有的朋友都前來支持我，這感覺真的很棒。我在國外旅行時很少有這種感覺，所以聽到大家說：「Com on，Victor，加油，你可以的！」這真的讓我很振奮。

Victor celebrates after taking the win at the Red Bull BC One World Final on November 12, 2022.

Victor won his second title, this time in his home country

© Little Shao/Red Bull Content Pool

能夠代表美國，在一切起源的紐約市將冠軍腰帶帶回家，感覺真是太棒了。
Victor

代表國家獲得勝利的感覺如何？

India: 我是第一位參加Red Bull BC One世界冠軍賽的荷蘭籍B-girl，所以首先，這真的很不可思議。我也從未參加過Red Bull BC One Cypher，因為今年是我第一次被獲准參加比賽。我本應該參加Red Bull BC One Cypher Holland，但我卻直接獲得wild card進入世界冠軍賽，而且首次參賽就獲勝，這感覺真的太棒了。

Victor: 能夠代表美國，在一切起源的紐約市將冠軍腰帶帶回家，感覺真是太棒了。我很高興成為做到這件事情的人。

如果你錯過了這場比賽，請看下方更多Red Bull BC One世界冠軍賽的經典重播。

Red Bull BC One World Final

Breakers from across the globe will do battle to be crowned World Champion in NYC, the birthplace of hip-hop.

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Red Bull BC One

Red Bull BC One is the biggest one-on-one b-boy and b-girl competition in the world. Every year, thousands of dancers battle for a chance to represent at the World Final.

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Red Bull BC One World …

第十九屆Red Bull BC One World Final世界總決賽重返嘻哈發源地紐約市，一探嘻哈文化發源地，感受霹靂舞的文化價值與傳承，並為今年的世界冠軍加冕。

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From Orlando, Florida, B-Boy Victor is a member of Squadron crew, MF Kidz and Red Bull BC One All Stars. He's a two-time Red Bull BC One World Champion.

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