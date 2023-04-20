© Little Shao/Red Bull Content Pool
Breaking
Victor和India談論在紐約贏得 Red Bull BC One的冠軍歷程
看看 2022 年Red Bull BC One世界冠軍B-Girl India 和B-Boy Victor對他們在紐約市取得的歷史性地勝利有什麼看法
紐約市經歷了一場史詩般的比賽之後，荷蘭籍的B-Girl India和來自美國的B-Boy Victor都在 2022 Red Bull BC One World Final - 2022年世界冠軍賽上取得了Red Bull BC One歷史上的里程碑式成就。
India以16歲的年紀，創下歷史，成為Red Bull BC One最年輕的世界冠軍，同時也是首位獲得Red Bull BC One冠軍的荷蘭籍b-girl。
為了拿下這個頭銜，India先是戰勝來自哥倫比亞的Luma，然後在四分之一決賽中，打敗墨西哥的Swami，之後又在激烈的準決賽中，戰勝中國的671，最後在對上美國的衛冕冠軍Logistx的激烈對決中勝出，而最後的決定權掌握在世界冠軍評審團手中的最後一票。
在他贏得第二條冠軍腰帶的歷程中，Victor開始了每一場戰鬥，並且在第一輪中擊敗了法國的Marlone。接著他又戰勝加拿大的Phil Wizard，然後在一場激烈的半決賽中，打敗日本的Yu-Ki。在最後的決賽中，他被來自荷蘭的Lee逼到極限，但最終因為投票機制中，以最後的關鍵一票獲得肯定。
等Battle結束後，我們訪問到兩位冠軍，了解他們對今晚的看法。
India，妳有著同行b-girls如此強大的支持，感覺如何？
多年以來，我一直與許多b-girls交朋友，並且完全感受來自Sarah Bee和Vanessa百分之百的支持。我在他們身邊感覺非常好，而他們的支持對我來說也意義重大。
能夠代表美國，在一切起源的紐約市將冠軍腰帶帶回家，感覺真是太棒了。
如果你錯過了這場比賽，請看下方更多Red Bull BC One世界冠軍賽的經典重播。
Red Bull BC One World Final
Breakers from across the globe will do battle to be crowned World Champion in NYC, the birthplace of hip-hop.
Part of this story