2022年Red Bull BC One World Final世界總決賽精華片刻

隨著 2022年Red Bull BC One World Final世界總決賽 來到了嘻哈發源地紐約市舉行，無庸置疑，今年的比賽將精彩絕倫。而第十九屆的活動一定不負眾望。

重新回顧完整賽事：

奥地利Red Bull BC One世界总决赛 Breakers from across the globe will do battle to be crowned World Champion in NYC, the birthplace of hip-hop.

這裡有一系列我們最愛的時刻和精彩花絮：

01 瘋狂的對決

今年站上世界總決賽舞台的每個人都為冠軍榮耀而在舞台上展現了他們所有的一切，讓觀眾見識到驚人的技巧和獲勝的決心。

Quake © Little Shao/Red Bull Content Pool

Alvin對上Quake、Issin對上Alvin和Wigor對上Yuki都展現了多元的炸背招式。每一位breaker在每一輪中都致力超越對方。看見他們執行具有音樂性又困難和瘋狂的動作是一大享受。

Victor對上Phil Wizard是當晚眾所期待的一場對戰，Phil Wizard富有創意又流暢、錯綜複雜的flow對上Victor超有創意和基礎性的多元風格。

Phil Wizard im Battle gegen Victor... © Little Shao/Red Bull Content Pool

671對上India是新世代b-girl冠軍之間的對決。雙方都具有不可置性的大地板動作，把所有拿手絕活都獻出來了。當下有一個時刻671模仿起India的動作來跟她同步。最終India利用2000旋轉嗨翻觀眾而略勝一籌。

也有一些精彩的對決，雙方勢均力敵，最終評審以三比二的比分做出了接近的決定。

Logistx對上Anti則是兩位全方位b-girl間的比賽。兩者的都有厲害的搖滾步、順暢的牌腿和超高技巧的競技動作，融合著充滿力量和到位的定點。

Sunny macht den Hollowback. © Little Shao/Red Bull Content Pool Freshbella mit einem Headspin. © Little Shao/Red Bull Content Pool

在Sunny和Freshbella的對戰中，每位b-girl都在每一輪提升了自己的breaking水準。因此，他們一輪一輪地互相激勵，展現出更加出色的表現。

在令人難以置信的原創交流中，Amir和Lee進行了一場堪稱創意呈現大師級的對戰。

02 兩場決賽的經典之戰

當晚的兩場決賽都分享了讓這場史詩般的對戰更加獨特的深層故事，以及緊張刺激的內容。

兩場決賽都是荷蘭對上美國。India對上Logistx和Lee 對上Victor。

兩位美國breaker都是衛冕冠軍冀望贏得他們的第二座Red Bull BC One冠軍頭銜。Logistx是2021年冠軍， Victor則是2015年冠軍。兩位荷蘭breaker的目標都是贏得個人第一個Red Bull BC One頭銜。

歷經緊張和高強度的交鋒，選手們鞭策對方突破自己極限，兩場對戰都需要評審的決定性投票。兩次都讓全場觀眾站起來激動的等著為決定性一票倒數著。

Victor holte seinen zweiten Titel auf heimischem Boden © Little Shao India je postala najmlađa Red Bull BC One World šampionka ikada © Dean Treml

結果是由India和Victor贏得2022年世界冠軍。總是很謙虛的Logistx用開心的微笑為India恭喜鼓掌。而前來紐約支持Lee的舞團The Ruggeds團員們則用愛與支持擁抱這位年輕b-boy，為他們的團員深感驕傲。

03 饒舌傳奇

紐約是嘻哈的發源地，兩位大咖饒舌傳奇人物在舞台上表演是再合適不過的了。

Black Sheep beim Red Bull BC One World Final 2022 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Black Sheep讓觀眾一起跟著饒舌唱著，“I gotta go, I gotta go, I gotta go,” 和 “you can get with this, or you can get with that.” 這還不夠，接下來Black Sheep在”create a memory”出來時讓所有人跟著他蹲下來，然後當DJ把音樂拉掉，Black Sheep讓在場所有人齊唱最有名的歌詞“engine, engine, number nine, on the New York transit line, if my train goes off the track, Pick it up! Pick it up! Pick it up!” 這個時候所有人同時站起來，DJ把歌放回來，眾人的跳動嗨翻全場。

Rakim performt im Hammerstein Ballroom. © Little Shao/Red Bull Content Pool

傍晚時份，當燈光暗下來並且《Don’t Sweat The Technique》開始演奏時， 所有人馬上安靜下來。當Rakim登上舞台所有人都站起來高舉雙手並且同聲唱起饒舌。隨後Rakim唱另一首在breaking文化的經典國歌《dropped Know The Ledge》讓觀眾為之瘋狂。

04 Last Chance Cypher最佳時刻

Last Chance Cypher始終是World Final世界總決賽令人期待的前奏，來自世界各地的所有Red Bull BC One Cypher冠軍齊聚一堂，爭奪Red Bull BC One World Final世界總決賽的公開席位。

以下是必看的比賽對決：

Wigor對上Mighty Jimm是炸背王間的對決。

Lil Zoo對上Issin是瘋狂、不可預測又變化多端的動作過招。

Alessandrina對上Sayora可是圈內兩位超有活力的b-girl對戰，比賽過程中雙方都帶著笑容。

And Ozzi對上Illz是兩位b-boy之間流暢、銳利的風格切磋，各有著乾淨又精緻的flow。

奥地利Red Bull BC One世界总决赛 Last Chance Cypher B-boys and b-girls from around the world battle for the last spots in the Red Bull BC One World Final 2022.