B-girl Indiaand B-boy Menno of the Netherlands celebrate with the winners belts during the Red Bull BC One World Final at Farmasi Arena, Rio de Janeiro, Brazil on December 7, 2024.
© Dean Treml
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Menno 和 India 在里約熱內盧加冕 2024 年 Red Bull BC One 冠軍

Menno和India隊在里約熱內盧舉行的 2024 年Red Bull BC One 世界總決賽中奪冠。請閱讀這個難忘夜晚的精彩對決、史詩性動作和難忘時刻。
由 FraGue Moser-Kindler 編寫
5 min readPublished on

Summary

  1. 1
    里約的節奏成為霹靂舞的心跳
  2. 2
    2024 年比賽亮點
  3. 3
    雙倍榮耀，四倍傳承：India和Menno再攀高峰
  4. 4
    Red Bull BC One 正在書寫霹靂舞的未來
12 月 7 日，里約熱內盧的法馬西競技場（Farmasi Arena）充滿了電光石火的能量，世界上最優秀的霹靂選手登上了Red Bull BC One 2024 世界總決賽的舞臺。在巴西活力四射的節奏和極具感染力的精神背景下，比賽上演了令人難忘的對決，並產生了兩位新的冠軍。
在 Carioca 觀眾的呐喊助威聲中，16 位 b-boys 和 16 位 b-girls 展示了他們的熱情、創造力和技巧，透過激烈的比賽爭奪最終的冠軍頭銜。最終，Menno和India獲勝。
Participants are seem Red Bull BC One World Final in Rio de Janeiro, Brazil on December 7, 2024.

Rio rocked to the Red Bull BC One World Final 2024

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01

里約的節奏成為霹靂舞的心跳

從燈光暗下的那一刻起，里約熱內盧的Red Bull BC One 2024 世界總決賽就火力全開。主持人阿姆賈德和巴西實力派歌手馬加-莫拉（Magá Moura）將幽默、活力和對嘻哈文化的深愛融入舞臺的每一個瞬間，讓觀眾熱情高漲。DJ Nobunaga 在臺上播出了令人難以置信的混合曲目，與霹靂舞選手的動感表演相得益彰，讓觀眾整晚都沸騰不已。
評審們--Jeromeskee、Narumi、Amir、Roxy 和 Lil G--仔細地分析了每一個動作、流程和定格，並完成了當晚最困難的工作：決定誰贏得了比賽。
Judges are seem at Red Bull BC One World Final in Rio de Janeiro, Brazil on December 7, 2024.

Amir, Narumi, Jeromeskee, Roxy and Lil G were the judges

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

由於在決賽前幾天舉辦了Red Bull BC One Camp 里約賽區的活動，現場的氣氛變得異常熱烈。為期三天的慶祝活動包括令人興奮的對戰、實踐工作坊和活躍的思想交流，使其成為全球breaking社區的中心。當世界總決賽的舞臺搭建完畢時，觀眾們已經蓄勢待發，準備好歡呼雀躍，並對即將到來的Battle充滿期待。
02

2024 年比賽亮點

2024 年Red Bull BC One 世界總決賽的比賽是一場風格、創意和觀眾活力的大師級比賽，每場比賽都為里約的舞臺帶來了獨特的魅力。從首輪比賽開始，觀眾們就熱情高漲，Hiro10 和 Samuka 之間的第一場 B-Boy 大戰點燃了整個夜晚，為當晚生動的表演奠定了基調。觀眾們也發揮了自己的作用，高呼他們最喜愛的選手的名字，包括巴西隊的 Toquinha、Mini Japa、Leony 和 Samuka。他們還熱烈歡迎國際天才選手，如日本選手雅斯敏（Yasmin）和阿爾文（Alvin），前者在險些失利後優雅地向觀眾和舞臺鞠躬，後者則以出色的雜技表演令觀眾歎為觀止。
B-Boy Samuk performs during Red Bull BC ONE World Final in Rio de Janeiro, Brazil on December 7, 2024.

The crowd was chanting Samuka's name all through his battles

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Toquinha 創造了歷史，她是第一個進入半決賽的巴西 b-girl，每輪比賽都贏得了震耳欲聾的歡呼聲。即使在兩輪比賽之間，觀眾們的熱情也絲毫不減，帶著孩子的母親們在觀眾席上歡快起舞，體現了當晚的慶祝精神。當晚，兩屆世界冠軍 Menno和 Victor 之間史詩般的Red Bull BC One 全明星對決再掀高潮。這一次，Menno 贏得了這場巨人對決的勝利，並創造了新的紀錄。
B-Girl Toquinha performs during Red Bull BC ONE World Final in Rio de Janeiro, Brazil on December 7, 2024.

Toquinha is the first Brazilian b-girl to make it to the semi-finals

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

03

雙倍榮耀，四倍傳承：India和Menno再攀高峰

2024 年Red Bull BC One 世界總決賽產生了兩位打破歷史紀錄的冠軍。B-Girl India 和 B-Boy Menno 均來自荷蘭，代表 Hustle Kidz 團隊。在Red Bull BC One 歷史上，這是第一次兩個冠軍都來自同一個國家，更不用說是同一個團隊了。
B-Girl India celebrates winning the Red Bull BC One World Final in Rio de Janeiro, Brazil on December 7, 2024.

B-Girl India triumphed at the Red Bull BC One World Final in Rio

© Little Shao/Red Bull Content Pool

B-Girl India 第二次奪得Red Bull BC One 冠軍，她在 2021 年決賽與Logistx 的複賽半決賽中拔得頭籌，並在決賽中以完美的力量、精准度和創造力擊敗 Nicka。India B-Girl 在慶祝奪冠時說：「我很高興能在里約贏得我的第二個Red Bull BC One 冠軍。這對我來說意義非凡，尤其是因為我和我的隊友兼導師在同一年奪冠。」
與此同時，Menno 第四次贏得Red BullBC One金腰帶，將自己的名字深深地刻在了Red Bull BC One的歷史上。他表示「我感覺棒極了，我非常高興，現在還驚魂未定。這個頭銜對我來說意義重大，因為這是我的第四條金腰帶，沒有人獲得過四條金腰帶。成為第一個達到這一里程碑的人感覺不可思議。」
這兩位冠軍不僅為他們的團隊和國家帶來了榮譽，而且在他們站在里ˋ約舞臺上取得勝利時，也彰顯了全球breaking運動的發展。他們的勝利證明了Red Bull BC One冠軍們多年來的投入精神、對技術的堅定承諾以及對卓越的不懈追求。
B-boy Menno of the Netherlands is lifted aloft while celebrating his win during the Red Bull BC One World Final at Farmasi Arena, Rio de Janeiro, Brazil on December 7, 2024.

Menno won his fourth Red Bull BC One belt

© Little Shao/Red Bull Content Pool

04

Red Bull BC One 正在書寫霹靂舞的未來

當晚的活動是對霹靂舞悠久傳統和光明未來的慶祝。從令人瞠目結舌的對決到新一屆冠軍的加冕，這場盛會展示了當今霹靂舞選手的才華，以及嘻哈文化本身的永恆性。
隨著霹靂舞在全球舞臺上的不斷崛起，今年的比賽顯得尤為重要。里約的霹靂舞選手們證明了這種藝術形式不僅僅是一項運動--它是一種生活方式、一種運動和一種全球語言，它將幾代人團結在一起。
有些故事可能在一個篇章之後就結束了，但Red Bull BC One 將在未來的歲月裡繼續培育和提升這一領域。今晚的冠軍可能已經走下舞臺，但他們的影響和打破文化，將蕩漾開來，比以往任何時候都更加強大。
請在以下影片中重溫Red Bull BC One 2024 世界總決賽的全部魅力：

Red Bull BC One 2025 前往日本

當難忘的里約之夜落下帷幕，下一個篇章的舞臺已經準備就緒。Red Bull BC One 2025 世界總決賽將點亮東京，將霹靂舞的活力與藝術帶到日本街頭。
現在就搶購日本站門票。
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