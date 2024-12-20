Menno 和 India 在里約熱內盧加冕 2024 年 Red Bull BC One 冠軍

12 月 7 日，里約熱內盧的法馬西競技場（Farmasi Arena）充滿了電光石火的能量，世界上最優秀的霹靂選手登上了Red Bull BC One 2024 世界總決賽的舞臺。在巴西活力四射的節奏和極具感染力的精神背景下，比賽上演了令人難忘的對決，並產生了兩位新的冠軍。

在 Carioca 觀眾的呐喊助威聲中，16 位 b-boys 和 16 位 b-girls 展示了他們的熱情、創造力和技巧，透過激烈的比賽爭奪最終的冠軍頭銜。最終，Menno和India獲勝。

Rio rocked to the Red Bull BC One World Final 2024 © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01 里約的節奏成為霹靂舞的心跳

從燈光暗下的那一刻起，里約熱內盧的Red Bull BC One 2024 世界總決賽就火力全開。主持人阿姆賈德和巴西實力派歌手馬加-莫拉（Magá Moura）將幽默、活力和對嘻哈文化的深愛融入舞臺的每一個瞬間，讓觀眾熱情高漲。DJ Nobunaga 在臺上播出了令人難以置信的混合曲目，與霹靂舞選手的動感表演相得益彰，讓觀眾整晚都沸騰不已。

評審們--Jeromeskee、Narumi、Amir、Roxy 和 Lil G--仔細地分析了每一個動作、流程和定格，並完成了當晚最困難的工作：決定誰贏得了比賽。

Amir, Narumi, Jeromeskee, Roxy and Lil G were the judges © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

由於在決賽前幾天舉辦了Red Bull BC One Camp 里約賽區的活動，現場的氣氛變得異常熱烈。為期三天的慶祝活動包括令人興奮的對戰、實踐工作坊和活躍的思想交流，使其成為全球breaking社區的中心。當世界總決賽的舞臺搭建完畢時，觀眾們已經蓄勢待發，準備好歡呼雀躍，並對即將到來的Battle充滿期待。

02 2024 年比賽亮點

2024 年Red Bull BC One 世界總決賽的比賽是一場風格、創意和觀眾活力的大師級比賽，每場比賽都為里約的舞臺帶來了獨特的魅力。從首輪比賽開始，觀眾們就熱情高漲，Hiro10 和 Samuka 之間的第一場 B-Boy 大戰點燃了整個夜晚，為當晚生動的表演奠定了基調。觀眾們也發揮了自己的作用，高呼他們最喜愛的選手的名字，包括巴西隊的 Toquinha、Mini Japa、Leony 和 Samuka。他們還熱烈歡迎國際天才選手，如日本選手雅斯敏（Yasmin）和阿爾文（Alvin），前者在險些失利後優雅地向觀眾和舞臺鞠躬，後者則以出色的雜技表演令觀眾歎為觀止。

The crowd was chanting Samuka's name all through his battles © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Toquinha 創造了歷史，她是第一個進入半決賽的巴西 b-girl，每輪比賽都贏得了震耳欲聾的歡呼聲。即使在兩輪比賽之間，觀眾們的熱情也絲毫不減，帶著孩子的母親們在觀眾席上歡快起舞，體現了當晚的慶祝精神。當晚，兩屆世界冠軍 Menno和 Victor 之間史詩般的Red Bull BC One 全明星對決再掀高潮。這一次，Menno 贏得了這場巨人對決的勝利，並創造了新的紀錄。

Toquinha is the first Brazilian b-girl to make it to the semi-finals © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

03 雙倍榮耀，四倍傳承：India和Menno再攀高峰

2024 年Red Bull BC One 世界總決賽產生了兩位打破歷史紀錄的冠軍。B-Girl India 和 B-Boy Menno 均來自荷蘭，代表 Hustle Kidz 團隊。在Red Bull BC One 歷史上，這是第一次兩個冠軍都來自同一個國家，更不用說是同一個團隊了。

B-Girl India triumphed at the Red Bull BC One World Final in Rio © Little Shao/Red Bull Content Pool

B-Girl India 第二次奪得Red Bull BC One 冠軍，她在 2021 年決賽與Logistx 的複賽半決賽中拔得頭籌，並在決賽中以完美的力量、精准度和創造力擊敗 Nicka。India B-Girl 在慶祝奪冠時說：「我很高興能在里約贏得我的第二個Red Bull BC One 冠軍。這對我來說意義非凡，尤其是因為我和我的隊友兼導師在同一年奪冠。」

與此同時，Menno 第四次贏得Red BullBC One金腰帶，將自己的名字深深地刻在了Red Bull BC One的歷史上。他表示「我感覺棒極了，我非常高興，現在還驚魂未定。這個頭銜對我來說意義重大，因為這是我的第四條金腰帶，沒有人獲得過四條金腰帶。成為第一個達到這一里程碑的人感覺不可思議。」

這兩位冠軍不僅為他們的團隊和國家帶來了榮譽，而且在他們站在里ˋ約舞臺上取得勝利時，也彰顯了全球breaking運動的發展。他們的勝利證明了Red Bull BC One冠軍們多年來的投入精神、對技術的堅定承諾以及對卓越的不懈追求。

Menno won his fourth Red Bull BC One belt © Little Shao/Red Bull Content Pool

04 Red Bull BC One 正在書寫霹靂舞的未來

當晚的活動是對霹靂舞悠久傳統和光明未來的慶祝。從令人瞠目結舌的對決到新一屆冠軍的加冕，這場盛會展示了當今霹靂舞選手的才華，以及嘻哈文化本身的永恆性。

隨著霹靂舞在全球舞臺上的不斷崛起，今年的比賽顯得尤為重要。里約的霹靂舞選手們證明了這種藝術形式不僅僅是一項運動--它是一種生活方式、一種運動和一種全球語言，它將幾代人團結在一起。

有些故事可能在一個篇章之後就結束了，但Red Bull BC One 將在未來的歲月裡繼續培育和提升這一領域。今晚的冠軍可能已經走下舞臺，但他們的影響和打破文化，將蕩漾開來，比以往任何時候都更加強大。

請在以下影片中重溫Red Bull BC One 2024 世界總決賽的全部魅力：

Red Bull BC One 2025 前往日本

當難忘的里約之夜落下帷幕，下一個篇章的舞臺已經準備就緒。Red Bull BC One 2025 世界總決賽將點亮東京，將霹靂舞的活力與藝術帶到日本街頭。