認識進入Red Bull BC One 世界總決賽的加拿大Breaker

自2004年開始，全球的 Breaker 夢想著能夠在每年的 BC One World Final 世界總決賽中爭取一席之地。對於那些有幸與世界頂尖的B-girl和B-boy在一系列激烈的一對一對決中共舞的人來說，脫穎而出是一種無與倫比的成就。

進入 BC One 世界總決賽可以透過幾種不同的途徑實現。通常情況下，參賽陣容會包括一些特邀選手：這些 Breaker 是基於他們在該區中享有盛譽並取得的卓越成就而受邀參賽的。總決賽的名額中總有兩個名額保留給 Red Bull BC One E-Battle 的冠軍：這是一個全球性的比賽，歡迎所有能夠使用網路的人展示他們獨特的、超越重力的流派和舞步。

26分鐘 ABC of... Red Bull BC One From its origins to the energy-filled battles of today, get up to speed with this one-of-a-kind dance event.

一旦所有特邀選手確定參賽，以及E-Battle的冠軍誕生後，剩餘的名額就會由Last Chance Cypher的勝利者填補：這是由BC One國家決賽的冠軍們進行的一系列1對1 Breaking對決。

01 加拿大選手展現出最佳的舞步

B-boy Phil Wizard and B-girl Emma © Little Shao / Red Bull Content Pool

Emma表示：「這個機會對我來說意義非凡。當我被邀請成為特邀選手時，我真的很激動，這讓我有種『我成功了』的感覺，並讓我確信自己走在正確的道路上。」

22歲的 Emma 在 breaking 之旅上已經有了六年的經歷，就像她的舞步一樣令人驚艷。2018年，她成為第一批在阿根廷布宜諾斯艾利斯青年奧運會上贏得奧運獎牌的breaker之一，她獲得了銀牌。三年後，她成為了2021年Red Bull BC One Cypher Canada的冠軍。

B-Girl Emma and B-Boy Mass celebrate winning Red Bull BC One Cypher. © Dale Tidy / Red Bull Content Pool

在家人、朋友和團隊成員的支持下，Emma 透過勤奮的訓練計劃致力於提高自己的創造力和耐力，準備迎接世界總決賽的舞台。無論接下來發生什麼，她作為全球breaking界的一位令人興奮的開拓者的地位是不可否認的。

自從宣布Phil Wizard將作為特邀選手取代B-Boy Hong 10參加世界總決賽以來，他引起了極大的關注。作為舞台上電力十足的存在，以及Red Bull BC One All Stars的新成員，他被認為是有望取得勝利的選手。

B-boy Phil Wizard © Little Shao / Red Bull Content Pool

Phil的breaking之旅來自從他在13歲時在溫哥華市中心目睹了他的第一場街頭對決開始，breaking成為了他生活的重心。受到對舞蹈純粹且堅定的熱愛的驅使，他始終致力於發展自己的風格，並在每一步中找到快樂。

關於Phil的一個有趣的事情是：他觀看的第一個breaking影片是來自2009年的Red Bull BC One世界總決賽的片段。現在，他正準備將充滿活力的flow、freezes和舞步帶到世界總決賽的舞台上，一個令人振奮的完美循環時刻即將到來。

13年後，同一個地方，同一個比賽 Did you know... The 2009 Red Bull BC One World Final was also held at the Hammerstein Ballroom

02 BC One 國家比賽總冠軍

Red Bull BC One Canadian National Final 2022 winners posing for a photo © Anthony Tuccitto

保持強大的氣勢，隨著他們在多倫多BC One加拿大國家決賽取得的勝利後，Anthony Put（B-Boy Illz）和 Alexandra Mozil（B-Girl Sasha Fox）即將前往紐約參加Last Chance Cypher。如果他們能夠保持壓倒性的優勢，他們將與Phil和Emma一同登上世界總決賽的舞台。

Anthony 在安大略省的斯卡伯勒出生和長大，他在12歲時迅速崛起於breaking界，並一直沒有停下腳步。

除了擁有龐大的榮譽，Anthony 把目標設定在贏得「breaking界最負盛名的比賽」，他形容這種可能性只是「夢想成真」。

與 Anthony 一同衝上Last Chance Cypher的 Alexandra ‘Sasha Fox’ Mozil（Sasha Fox）在直接通過wildcard邀請贏得加拿大國家決賽後精力充沛。

Alexandra在俄羅斯的莫斯科長大，17歲時在各個舞團、導師和 breaking 學校“Volnorez”開始訓練，並在2013年移民到加拿大，她將自己屢獲殊榮的 breaking 風格歸功於她多元化的全球影響。

她一直渴望擴大她的breaking社群圈，深化她的靈感來源，她期待著在紐約的世界總決賽活動中「與其他B-Boys和B-Girls建立關係」。

03 如何觀看 Red Bull BC One World Final

你錯過了Red Bull BC One世界總決賽嗎？在 Red Bull TV 上觀看比賽。

Phil Wizard 進入了前八名，而 Emma 和 Illz 進入了前16名。 Sasha Fox 和 Illz 參加了 Red Bull BC One Last Chance Cypher ，而 Illz 成功晉級到世界總決賽。