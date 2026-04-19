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Red Bull BC One 在丹佛啟動 2026 賽季
Red Bull BC One 在丹佛啟動了 2026 賽季美國賽區的比賽，B-Girl Janada 和 B-Boy Bowzee 在比賽中取得了勝利，確保了他們在聖地牙哥 Red Bull BC One Cypher 美國全國總決賽中的席位。
4 月 3 日，Red Bull BC One 2026 美國賽季在丹佛揭開序幕，Boettcher Concert Hall 成為國內頂尖breaking 選手的決勝戰場。透過一對一菁英對決和陣容強大的天才選手，丹佛 Cypher 強調了這座城市在全球 breaking 文化中日益增長的影響力。
當晚比賽結束後，B-Girl Janada 和 B-Boy Bowzee 分別在各自組別中名列前茅，成功晉級在聖地牙哥舉行的 Red Bull BC One 全國總決賽。
賽事概覽：Red Bull BC One 丹佛賽區
Category
Details
Event
Red Bull BC One Denver Cypher
Date
April 3, 2026
Location
Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex
Format
1v1 breaking battles
Competitors
16 B-Boys, 8 B-Girls
Judges
Denver's B-Boy Data, Olympian Kate, B-Boy Ruen: Red Bull BC One Champion
01
冠軍在層層選拔中脫穎而出
B-Girl 決賽：Janada 的流動舞步獲取勝利
代表波士頓出戰的 Marie "Janada" Davis 在決賽中對陣鹽湖城的 KT，比賽充滿活力，展現了截然不同的風格和方法。兩位選手都加快了節奏，但 Janada 流暢的轉換和複雜的步法最終為她贏得了冠軍。
- 第四年參加 Red Bull BC One Cyphers 比賽
- Dangerous Mindz 團隊成員
- 2022 年開始參加比賽
- 目前正在攻讀建築學研究生學位
Janada 強調了每場比賽的獨特性，並指出各城市風格的多樣性是該系列賽的一大特色。
與來自不同城市、代表當地 breaking 場景和獨特風格的選手對決總是很有趣。
B-Boy 決賽：Bowzee 在家鄉奪冠
Luis "Bowzee" Rojas 在家鄉觀眾面前表現出色，擊敗了代表洛杉磯參賽的哈薩克裔 B-Boy Create。
Bowzee 的制勝法寶包括
- 強烈的音樂性
- 別出心裁的律動
- 自信的地板動作
他的冠軍之路充滿了決心，在獲得冠軍之前，他一直在預賽中奮戰。
作為一個參加過幾次 Red Bull BC One 比賽的人，我有自己的動機。從預賽開始，我就更加饑渴，這次我能夠穩操勝券。
02
亞軍陣容完整
在最後的晉級機會中，又有兩名選手獲得了全國總決賽的席位：
- B-Boy Valencio（休斯頓）
- B-Girl India（芝加哥）
他們加入了
- 冠軍 Bowzee
- 冠軍 Janada
- 亞軍 Create
- 亞軍 KT
所有選手將在聖地牙哥角逐晉級世界總決賽的機會。
03
嘻哈的全面展示
當晚的比賽超越了 breaking，彙集了多種嘻哈文化元素。
合作演出包括
- Eligh of Living Legends
- 世界 turntable 冠軍 Chris Karns
表演融合了現場 rap 和turntablism，為活動增添了一個獨特的層次，並強化了 Red Bull BC One 作為更廣泛文化平臺的作用。
2026 年 8 月 22 日，Red Bull BC One 將在聖地牙哥舉行Red Bull BC One Cypher 美國全國總決賽 ，屆時地區冠軍、外卡選手和頂級表演者將在全球舞臺上一決高下。之後，2026 年 11 月 29 日在加拿大多倫多舉行的世界總決賽將把這一旅程推向高潮，屆時全球最優秀的 breaking 選手將角逐世界冠軍頭銜。
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