Red Bull BC One 在丹佛啟動 2026 賽季

2026 年 8 月 22 日，Red Bull BC One 將在聖地牙哥舉行Red Bull BC One Cypher 美國全國總決賽 ，屆時地區冠軍、外卡選手和頂級表演者將在全球舞臺上一決高下。之後，2026 年 11 月 29 日在加拿大多倫多舉行的世界總決賽將把這一旅程推向高潮，屆時全球最優秀的 breaking 選手將角逐世界冠軍頭銜。