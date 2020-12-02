前進Red Bull BC One E-Battle線上比賽下一輪賽式的的前三十二強
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Red Bull BC One宣布其線上breaking賽事，Red Bull BC One E-Battle線上比賽前三十二強陣容。
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前三十二強陣容中總共有來自二十六個國家及地點代表，其中俄羅斯的b-boy佔b-boy組中極大比重，而日本及哥倫比亞則是b-girl組的大宗。
來看看前三十二強的B-Boy
- 奧地利: The Wolfer和Cicov
- 巴西: Ruddy
- 法國: Noe
- 印度: Wildchild
- 日本: SHOSEI, Yosh is stoic
- 哈薩克斯坦: Killa Kolya
- 荷蘭: Tawfiq, Lee
- 俄羅斯: Kosto、Gun、Jamal、CYGA、Amigo The Great
- 南非: The Curse
- 南韓: vero、zero nine、Milhouse、noodle
- 西班牙: Xak, JohnnyFox
- 台灣: Yoga、fusheng
- 英國: Sunni
- 美國: nastyray、icey ives、Dosu
- 委內瑞拉: Lil G、ERNEY、Salo
- 越南: Tosicx
來看看前三十二強的32 B-Girl
- 阿根廷: anita
- 白俄羅斯: Kotya
- 比利時: Madmax
- 巴西: Maia、Nathana
- 加拿大: KONATSU
- 中國: ying zi、baby ball
- 哥倫比亞: Luma、K-ROSE、Natt
- 厄瓜多: Isis
- 法國: Carlota
- 德國: Jilou、bgirlluisa
- 日本: KONA、HONOKAA、AYU、zukkey、KAEDE
- 黎巴嫩: lana
- 波蘭: Mery Berry
- 俄羅斯: Lady Dee、Matina、Art、Tata、Nadia、Alin Ra
- 南非: Courtnaé Paul
- 南韓: Yell
- 英國: Stefani
- 美國: Snap1
下一輪(前十六強)的結果將在九月二十八日宣布。
比賽於九月和十月舉行， Red Bull BC One E-Battle World Final世界總決賽將在十月二十四日舉行。
成立於2018年，Red Bull BC One E-Battle線上比賽持續成為創新和全球性質比賽的領頭羊，提供一個讓breaker能夠參與此競賽系列的數位平台。
關於Red Bull BC One
Red Bull BC One是世界上規模最大最有歷史性的一對一breaking賽事。每年成千上萬的breaker爭取參加World Final世界總決賽的機會。十六位b-boy和十六位b-girl在Red Bull BC One舞台上競賽，只有一位會被加冕成為冠軍。
自2004年以來，Red Bull BC One在全球各大城市舉辦了16場世界總決賽，在30多個市場中進行了50多次資格賽活動(cyphers 和camps)。對於沒有舉行活動的國家，Red Bull BC One E-battle線上賽提供來自世界任何角落，只要有網路連線的參賽者，給他們一個比賽的機會成為他們國家下一位冠軍。
Red Bull BC One也擁有世界級最具有競爭力的breaking舞團，Red Bull BC One All Stars全明星。
了解更多資訊，請上: www.redbullbcone.com