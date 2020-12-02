前進Red Bull BC One E-Battle線上比賽下一輪賽式的的前三十二強

前三十二強陣容中總共有來自二十六個國家及地點代表，其中俄羅斯的b-boy佔b-boy組中極大比重，而日本及哥倫比亞則是b-girl組的大宗。

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來看看前三十二強的B-Boy

來看看前三十二強的32 B-Girl

成立於2018年，Red Bull BC One E-Battle線上比賽持續成為創新和全球性質比賽的領頭羊，提供一個讓breaker能夠參與此競賽系列的數位平台。

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關於Red Bull BC One

Red Bull BC One是世界上規模最大最有歷史性的一對一breaking賽事。每年成千上萬的breaker爭取參加World Final世界總決賽的機會。十六位b-boy和十六位b-girl在Red Bull BC One舞台上競賽，只有一位會被加冕成為冠軍。

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