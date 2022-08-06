Kotya和Lorenzo贏得2022年Red Bull BC One E-Battle線上比賽

Red Bull BC One E-Battle是一個在線上舉行的賽事，全世界十六歲以上的breaker都可以參加。Lorenzo和 Kotya皆從眾多初選的影片中被選入前八強B-Boy和前八強B-Girl。一旦被選入，他們會通過持續被審核的影片與其他八強選手一爭高下。

線上比賽是一個很好的機會讓你可以透過僅僅一支手機，就能讓全世界展現你自己和你的能力。 Kotya

Lorenzo

Lorenzo是有史以來贏得Red Bull BC One E-Battle線上比賽最年輕的B-Boy，他在荷蘭的內德韋爾特鎮出生和長大。作為Fresh Allstars舞團的一員，他於2012年七歲那年開始跳breaking。一位已經在跳舞的朋友建議他也應該嘗試一下。Lorenzo試了之後就沒有停止過跳舞。

這位年輕的B-Boy試圖保持breaking的精髓。他專注於在他的舞蹈中全方面性，從基礎上創造出自己獨特的動作，並且非常注重細節。

B-Boy Lorenzo © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

Lorenzo早年由一位名叫Ray的教練指導他，現在他和荷蘭的冠軍隊The Ruggeds一起訓練來持續進步和尋找靈感。

為了贏得Red Bull BC One E-Battle線上比賽，Lorenzo在第一場比賽打敗來自委內瑞拉的Lil G，在半準決賽擊敗來自日本的Issin，並且在冠軍決賽擊敗來自美國的Nastyray。

當Lorenzo知道贏得E-Battle線上比賽能夠前往紐約市參加Red Bull BC One World Final世界總決賽時，這位年輕的冠軍很興奮的說: “能夠站上Red Bull BC One World Final世界總決賽的舞台上比賽一直是我的目標之一，我很感激能在這麼小的年紀美夢成真。”

Kotya

身為Young Generation舞團的一員，Kotya在白俄羅斯的明斯克市出生和長大。她從2014年十二歲那年開始跳breaking。在她的教練Alexander Bravin在他的breaking學校‘DaBrawo’練舞，當她看到學校裡的breaker練習時她馬上愛上了嘻哈，並希望能夠盡快跳得跟他們一樣好。

她喜歡將超流暢的排腿和定點混合著炸背和大招來展現自己的特色，Kotya也在2020年和2021年參加Red Bull BC One E-Battle線上比賽，並且分別獲得前十六強和前八強。

為了最終奪冠，Kotya在第一輪的比賽擊敗來自台灣的B-Girl CC，然後在半準決賽打賽了來自巴西的Maia，最後在決賽的時候擊敗2019年的E-Battle線上比賽冠軍，來自哥倫比亞的。

B-Girl Kotya © Dmitriy Tibekin

回想起整場賽事，Kotya認為E-Battle線上比賽“是一個很好的機會讓你可以透過僅僅一支手機，就能讓全世界展現你自己和你的能力。“

當她得知自己獲勝的消息時喜出望外，她說：“我簡直不敢相信，我想要同時奔跑，跳躍和哭泣。在我們國家沒有cypher預選賽，所以贏得E-battle線上比賽是我進入Red Bull BC One World Final世界總決賽的唯一機會。我相信一切都會如期而至，這場勝利只是一場美好事物的開端。”

今年Red Bull BC One World Final世界總決賽在嘻哈發源地紐約市舉行，Lorenzo和Kotya將與其他十六強B-Boy和B-Girl一較高下，看誰將成為2022年Red Bull BC One冠軍。

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