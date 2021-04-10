來了解2020年Red Bull BC One E-Battle線上比賽第一輪的精采賽事

Red Bull BC One E-Battle線上比賽 的第一輪賽事已經完成，由64名B-Boy和B-Girl減少為前32名。有著名聲響亮的舞者及前全國cypher冠軍晉級下一輪，以下是所有贏家名單以及2020年Red Bull BC One E-Battle線上比賽第一輪淘汰賽的賽事精華。

Red Bull BC One E-Battle線上比賽老將戰力十足

2019年B-Girl決賽參賽者，來自厄瓜多的Isis在對上來自印度的Flowraw獲得勝利。但是2019年的B-Boy決賽參賽者，來自比利時的XL輸給了來自俄國的B-Boy Jamal。

You can你可以從Red Bull BC One E-Battle線上比賽頁面上 重溫上一回合所有賽事。

前Cypher冠軍們都還在

三位2019年全國cypher冠軍依然在賽事當中:

美國B-Boy Icey Ives擊敗來自以色列的Poter。

中國B-Girl Baby Ball在對上德國的B-Girl Frost贏得勝利。

南韓B-Girl Yell擊敗B-Girl Stitch。

Icey Ives shows his Flare © Dean Treml/Red Bull Content Pool

2018年Last Chance Cypher贏家，The Wolfer擊敗B-Boy Xiao而晉級下輪賽事，而2019年Last Chance Cypher贏家及世界總決賽亞軍Killa Kolya在擊敗B-Boy Tricky後晉級下一回合。

更多舞者值得關注

以下是一些仍在賽事中的知名舞者:

來自英國的Sunni

來自委內瑞拉的Lil G

來自法國的Noe

來自俄國的Kosto

來自荷蘭的Tawfiq

來自美國的Nasty Ray

來自南韓的Vero

來自西班牙的Xak

來自俄國的Nadia

來自比利時的Madmax

來自德國的Jilou

在 "B-Girl的崛起" 文章中閱讀 Nadia 和 Jilou 的故事。

令人引頸期待的前32強賽事組合

Lil G對上Xak

BC One All Star全明星和2011年世界總決賽亞軍Lil G將對戰多次西班牙BC One全國cypher冠軍Xak。

Lil G from Venezuela © KENSTYLE/Red Bull Content Pool

Dosu對上Icey Ives

2019年E-Battle線上比賽B-Boy冠軍Dosu將對上2018年和2019年美國BC One全國cypher得主Icey Ives。他們曾在2019年美國Red Bull BC One Camp。

Gun對上Amigo the Great

兩位高水準的breaker並且讓這場對戰更加精采的原因是兩位都在同一家工作室拍攝他們的前64強影片，所以這場比賽有可能變成是現場一對一的對決。

前64回合中意想不到的比賽地點

線上比賽好玩的一件事則是每一位breaker將在未知的地點拍攝他們回合，而前64強賽事中看到一些令人難忘的片段，包括:

B-Boy Ruddy在拳擊場拍攝他的回合，牆上掛著一幅超大又色彩豐富的拳王阿里畫像。Ruddy在影片中穿著跟阿里一樣的灰色運動服。

B-Girls Kotya和Yana兩位都在工作室拍攝她們的回合，而後方的背影則是一個觀眾們觀眾們沉浸在觀看一場瘋狂的breaking比賽的巨大橫幅的畫作，讓兩位女舞者看起來好像有著自己畫作內的觀眾群一樣。

B-Girl Luisa選擇了洗衣店這個出乎意料的地點拍撤她的回合，並且將影片倒置在其中一台洗衣機上。

B-Girl Meow在一個工作室裡跳舞，後面有著音響系統畫作的牆壁，以及用五彩繽紛的顏色寫著她的名字的滑板就放在一邊。

B-Girl Art穿著藍白色的衣服，在一個亮眼藍白色相應的嘻哈冒險遊戲場氛圍的工作室拍攝她的回合，拍攝的人確保跟著她每一個動作，讓她看起來在拍攝個人跳舞電影一樣。

B-Boy Found Kid在一個戶外鮮豔的塗鴉地點拍攝他的回合。

B-Boy Yoga在夜晚拍攝他的回合，地點在一條被塗成亮黃色線條的道路中間。在遙遠的背景下，黃色的路燈照亮停在路邊的兩輛黃色計程車，而身著全黑的Yoga跳著他的回合。

B-Girl Madmax at the Red Bull BC One Cypher in Belgium © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

俄羅斯和日本仍是目前最強國家

俄國有著最多仍在賽事中的舞者，總共有十一位breaker: 五位B-Boy和六位B-Girl。

日本位居第二，有著七位舞者仍在賽事中: 兩位B-Boy和五位B-Girl。

你必須知道的前一輪賽事精華

Tawfiq和Jerry Metal之間的對戰展現出高水準的猛爆性大招，對上流暢俐落的風格和節奏，Twafiq從一個定點跳轉至一個瘋狂、手腳扭轉，似乎可以停留一輩子的肩膀定點來結束他的回合。

B-Boy Cyga做出了第一輪比賽中維持最久的旋轉動作，從一個背轉變成縮起來球，在手肘的平面上側轉。

Poter和Icey Ives展示出如何在多元和猛爆性的回合中有創造性的結合在一起。

B-Boy Yoga以令人驚嘆的suicide drop結束他的回合，他高高的跳在空中然後背落地，雙腳緊貼他的頭再回彈，結束的相當有自信並且毫髮無傷。

Baby Ball和Frost兩位都有著非常乾淨的定點、 排腿、過橋和整體緊湊又表現得宜的breaking。

你可以從 Red Bull BC One E-Battle線上比賽頁面 觀看所有比賽

Jilou does an Elbow Freeze rocking the current Red Bull BC One Collection © Little Shao/Red Bull Content Pool

所有贏家及下一輪陣容

隨著剩下32位B-Boy和B-Girl，來看看第一輪所有的贏家，並且了解誰將與誰對戰以爭奪前16名，到那時候將會開始有現場直播賽事。

前32強B-Girl

Tata (俄羅斯) Babyball (中國) Ying Zi (中國) Natt (哥倫比亞) Isis (厄瓜多) Kotya (白俄羅斯) Yell (南韓) Maia (巴西) Kona (日本) Nadia (俄羅斯) Kaede (日本) Lana (黎巴嫩) Jilou (德國) Courtnae Paul (南非) Lady Dee (俄羅斯) Snap1 (美國) Madmax (比利時) Luisa (德國) Carlota (法國) Mery Berry (波蘭) Honokaa (日本) Nathana (巴西) Ayu (日本) K-Rose (哥倫比亞) Stefani (英國) Zukkey (日本) Matina (俄國斯) Konatsu (加拿大) Art (俄羅斯) Anita (阿根廷) Luma (哥倫比亞) Alin Ra (俄羅斯)

B-Boy