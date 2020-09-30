七個步驟輕鬆加入Red Bull BC One E-Battle線上比賽

2020年Red Bull BC One E-Battle線上比賽登記時間已經截止。

视频介绍：Red Bull BC One E-Battle如何登陆参赛

1. 前往Red Bull BC One E-Battle線上比賽網站

首先，請前往Red Bull BC One E-Battle線上比賽網站。 點擊此處前往網站頁面 或是複製貼上以下網址 "http://redbull.com/ebattle"到你的瀏覽器的導覽列。頁面下拉直到你看到標題下面的文字。

Find the 'Log in to enter the competition' button © Red Bull

2. 登入或是創建新帳號

點擊"登入進入比賽"按鈕。從這邊會帶你進入登入螢幕。如果你已經有帳戶，直接登入即可。從這邊我們也會帶你如何創建新的帳號。如果你已經有現有帳號，請跳過步驟三。

The RedBull.com login screen © Red Bull

請先放入您的電子信箱。 當你沒有現有帳號時，系統將提示你輸入姓名和密碼。將資訊輸入並且點擊"創建帳戶"。

Provide your name and password © Red Bull

取而代之，你也可以用你的Facebook、Google或是Apple帳號登入。如果你選擇此方式，你會被帶到一個另外的網站請你核准帳號的連結。

然後你將會收到一封電子信件確認你新的RedBull.com帳號。點擊"驗證你的帳號"。此步驟是必要不能跳過的。

The email that asks you to verify your email adress © Red Bull

3. 創建你的參賽者檔案

重新載入E-Battle線上比賽頁面，找到"參賽者檔案"，選擇B-Boy 或是B-Girl，選擇你的暱稱和地點，並且在自我介紹中讓我們知道關於你最重要的事情。

Your competitor profile page © Red Bull

上傳一個檔案照片並且點擊"儲存更動"。一個警示視窗會跳出來提醒你檔案中不能改變的區塊(B-Boy或是B-Girl)，所以確認這個區塊的資訊都正確，確認之後請點擊"了解"。

Confirm your chosen category: B-Boy or B-Girl © Red Bull

4. 選擇你的音樂

往下拉到下一個區塊然後選音樂。直接在瀏覽器上放音樂或是下載儲存到你偏好的多媒體撥放器。使用非頁面上提供的其他音樂曲目會讓你資格被取消。

如果你是使用行動裝置，可以使用iOS上的Safari或是Android上的Chrome瀏覽器來下載音樂。如果還是行不通，請使用筆電或是桌機。如果試過各種方式都失敗的話，請發信到 info@redbullbcone.com請求協助。

Choose your music © Red Bull

5. 預錄影片

錄下你的影片。準備上限60秒的影片，不能剪接以及鏡頭運鏡。

6. 上傳影片

在競爭者頁面繼續往下拉，點擊"上傳影片"按鈕。你會需要同意Red Bull BC One E-Battle線上比賽的合約條款。

Click 'Upload Video' © Red Bull

從你的裝置選擇預錄的影片並且附上標題。我們推薦你使用你的跳舞名字以及你上傳比賽那一輪的數字，不過你自己決定。記得標題不能使用表情符號。請點擊"送出"。

Choose the video, add a title and submit it © Red Bull

7. 查看你的信箱中的確認信通知

過一小段時間你會收到一封電子信件確認你報名完成。你的影片將會出現在你的參賽者檔案上。

The confirmation email © Red Bull

直到報名截止時間之前你都可以重新不限次數上傳新的影片。在報名截止之後，也就是八月三十一日後，你就不能做任何的影片更動了。

The video after processing © Red Bull