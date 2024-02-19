Red Bull BC One：反思這項Breaking比賽的傳奇

B-Boy Ronnie at Red Bull BC One competing at Johannesburg in 2007 © Martin Nink / Red Bull Content Pool

而是發生在2005年，位於他家鄉拉斯維加斯的一家隨機Target商店內。當Ronnie在走廊間漫遊時，他看到了一些讓他吃驚的東西：一張Red Bull BC One 2004年的DVD。

「哇，什麼？一場Breaking比賽在美國的Target裡販售，」Ronnie回憶道。對於這項幾十年來幾乎完全存在於地下世界的運動，它進入美國主流意識是一個令人震驚的體悟。

這象徵著將有更大的事物即將到來。

隨著在法國巴黎舉行的第20屆世界決賽即將開幕，Red Bull BC One從未如此引人們的注目。它幫助Breaking超級巨星在歷史上銘刻他們的名字，同時為新一代作為正當職業的舞者開闢了道路。並且隨著這項運動在2024年在光之城變得更加主流，Red Bull BC One在推動Breaking現代崛起中的角色是不可否認的。

來自Red Bull BC One的一些知名舞者花時間反思其20年的歷史：它是大膽的開端，它是文化性的爆炸以及讓Breaking進入大眾意識的背後推手。

01 Red Bull BC One的崛起

在Red Bull BC One之前，舞團比賽主宰了競爭激烈的Breaking世界。像Freestyle Sessions和Battle of the Year這樣的活動承載著最重的份量；其他一些活動，如UK Champs，也舉行了一對一的比賽，但幾乎都是在受矚目的團隊冠軍出現後的附帶比賽而已。

Roxrite at Red Bull BC One World Final 2011 in Moscow, Russia © Daniel Kolodin / Red Bull Content Pool

「我們從未真正看過一場一對一的比賽，」 B-Boy RoxRite 說道，他是2011年Red Bull BC One冠軍和Red Bull BC One All Star。「這在當時仍然是非常新的活動，且尚在發展中。」

回到Red Bull，它主持了些早期的活動，如King of the Ring和 Lords of the Floor ，重點放在一對一和二對二的比賽規格上。這些活動並不長壽，但是2004年在Biel舉行的第一屆Red Bull BC One World Final世界總決賽感覺有所不同。

「當我踏入現場並看到場地配置、所有的攝影機和氛圍時，我感到一些新事物正在發生著，」 B-Boy Junior 說，他的無重風格在早期使Red Bull BC One變得特別且具有識別度。「我們就像羅馬戰士。」

該活動迅速在Breaking社區中崛起。粉絲們被其獨特的呈現方式和氛圍所吸引，以及其對來自世界各地頂級Breaker的故事和背景的關注，其中許多人由於它的曝光而受到追捧。

Rahzel, Lilou and Hong 10 at Red Bull BC One 2005 World Final in Berlin © Martha Cooper/Red Bull Content Pool

一些Breaker回憶起2005年Lilou-Hong-10的battle是Red Bull BC One早期歷史上的一個決定性時刻。現在都是這項運動的巨頭，兩位Breaker在柏林交鋒時處於身體狀態的巔峰時期。這是Red Bull BC One在轉向更為結構化的每輪比賽規格前使用定時比賽的最後一年；這兩位天才運動員來回激烈對戰的畫面令人驚嘆。

「我們在決賽中進行了六輪比賽，」 Lilou回憶道。「這已經成為Breaking的經典代表之一。我很高興我贏得了這場比賽，將我的名字標榜在國際舞台上。」

在這樣一個爆炸性的開場之後，成長幾乎是不可避免的。2007年，Red Bull BC One增加了資格賽，很快全球各地的賽區賽接踵而至。 Youtube的預先錄製功能在十年之間給予了真正的即時體驗，為忠實粉絲提供具有臨場感又真實的感受。

每一年似乎都為Breaking帶來了新的變化。B-Boy Cloud在2009年在紐約舉辦的世界決賽中對這種藝術形式的看法引人注目，使他在Lilou之後意外地獲得亞軍。 B-Boy Neguin在下一年東京贏得冠軍時，將Breaking界的焦點集中在高空特技上。與此同時，B-Boy Hong-10於2013年在他的家鄉韓國首爾的勝利，是一個完美的文化時刻代表，這場勝利對breaking在世界各地普及化的過程中發揮了重要作用。

最終亂舞 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

「能在2013年的首爾贏得比賽對我來說是一個很大的榮譽，」 Hong-10說。「這是一個特殊的比賽，所有先前的冠軍都回來爭奪最強之王的地位。而且，這也發生在我的故鄉。就我個人而言，我當時非常渴望贏得比賽。因此，對我來說這場比賽意味著另一種意義。」

02 聚焦於B-girls

然而，也許Red Bull BC One最重要的分水嶺是發生在2010年代末。

當 B-Girl Ayumi 在2017年阿姆斯特丹，荷蘭，成為第一位踏上Red Bull BC One世界決賽舞臺的女性Breaker時，人們可能預期會有震驚的反應。 Ayumi以一種重大的方式開創先河，在這個由男性統治了十多年的比賽中，她是唯一的女性參賽者。這對此項運動來說是一個地震般的打擊，對吧？

5分鐘 Kill vs Ayumi – Round of 16 Top b-boys – and a b-girl – compete in a one-to-one battle to make it to the next round.

至少根據她的同業來看，並非如此。儘管Ayumi的成就無疑是Red Bull BC One歷史上最令人難忘的時刻之一，但這並未讓她的同行感到驚訝。

「我認為這很棒，但同時這是正常的，」 B-Girl Kastet 說，她在2019年和2020年連續贏得Red Bull BC One B-Girl世界冠軍。「如果你是一位高水準的舞者，性別無關緊要，你正在秀出你的藝術和視野。」

其他人分享了類似於Kastet的觀點：讓B-girls加入Red Bull BC One的世界是早該做的事。第一屆Red Bull BC One B-Girl世界總決賽於次年在蘇黎世舉行。

這意味著每年Red Bull BC One比賽中將新增16位參賽者的名單不再是唯一的變化。「對於B-girl來說，這就像是一扇新的大門打開了，」B-Girl Kate說，她參加了2018年首屆比賽，並在贏得Red Bull BC One Cypher USA之後第二次參賽。

Kate at Red Bull BC One World Final B-Girl Battle in Switzerland in 2018 © Romina Amato / Red Bull Content Pool

其他最優秀的B-girls也同意這一點 - 有時候帶點可以被理解的自豪。

「這使我們有更多的機會發光發熱，」 B-Girl Ami 說，她在2018年首屆Red Bull BC One B-Girl世界總決賽中獲勝。「同時，由於這個原因，很多B-girls都受到了激勵，B-girls的水準也大幅提高了。但另一方面，我希望我能像以前一樣在那個舞臺上與B-boys進行比賽。」

打開更多的大門不僅影響了B-girls本身，而且影響了整個運動。由於增加了B-girl比賽，直接推動了Breaking在全球的增長，帶來了新的粉絲和興趣。

「B-girls領域正在不斷壯大，」 Ronnie說。「我覺得B-girl這個類別是在Red Bull BC One世界中吸引最多主流關注的。有一些很棒的故事。」

在烏克蘭長大的Kate回憶說，她在年輕時收到的一段Red Bull BC One的影片是她第一次看到Breaking的時候。這個比賽很快就成為了她的興趣焦點，還成為了一個奮鬥的目標。

「 Junior 、Omar、Lilou，所有這些超級巨星 - 這就是我認為Red Bull BC One的樣子，」 Kate說。「這是我追求了很長時間的東西。」

Red Bull BC One的精神

對於那些幫助奠定基礎的OG來說，看到他們的努力開花結果是一種超現實的經歷。

「我們有一些孩子，他們確實是因為在電視上看到我們而開始打Breaking的，」 Ronnie說。他舉了 B-Boy Phil Wizard 的例子，這是一位新一代的加拿大Red Bull BC One All Star，現在是頂尖舞者之一。」

「他是在2009年開始Breaking的，也是我在擔任世界總決賽評審的一年，」Ronnie補充道。「顯然，他開始Breaking是因為他看了像Red Bull BC One這樣的比賽。我看著那個比賽說，『我評審過那個比賽。』那是14年前的事了。我現在看到他有多厲害，我感到讚嘆。」

與一些運動新星交談時，這種情感就會形成一個完整的循環。

Hijack won the Red Bull BC One 2023 Cypher USA © Carlo Cruz / Red Bull Content Pool

「感激是我首先想到的，」在贏得Red Bull BC One Cypher USA 2023後，B-Boy HiJack說，確保他的位置進入了世界總決賽。「能夠有這個機會一起分享和舞出我們共同的信仰，我非常感激地同時也感到震驚不已。」

老前輩們對於幫助開拓這條道路感到的自豪感往往聚集在一個特定的目標周圍：將Breaking從兼職愛好轉變為越來越多舞者的專業職業。

長時間以來，要在Breaking中取得成就是困難的。但像Red Bull BC One這樣的比賽，它所做的是提供更多的機會與合理性。 RoxRite

機會多不勝數：各種由Red Bull提供的紀錄片將Breaking世界及其運動員推向了前台；許多Breaker在相關領域找到了其他收入來源，比如Ronnie與Jabbawockeez的合作。

然而，也許沒有人像RoxRite一樣對Breaking的發展產生了更大的影響，他從創建Red Bull BC One All Stars的核心角色到繼續在世界各地的社區推廣這項運動，他的貢獻是無與倫比的 - 而且他對這個主題的熱情是顯而易見的。

Roxrite in action at the Pro 2 Protégé 2v2 event © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

「這是一段漫長的旅程，」RoxRite說。「有很長一段時間，要在Breaking中達成一些成就是很難的。但像Red Bull BC One這樣的比賽，它所做的是提供更多的機會與合理性。」

「你總是在一些老套的舞蹈節目中看到舞者，比如，『哦，我們有這個人要嘗試做這個動作！』或者你是一個MV的伴舞，沒有人知道你是誰。但Breaker是他們自己的藝術家 - Red Bull BC One給了我們一個發光的平台。而這做的事情是讓你發現那些在社區中做了很多事情或者是嶄露頭角的人的故事。」

「我認為這給我們帶來了一種不同的光芒和尊重，超出了這些年來我們一直在接受的。」我認為Red Bull確實為追求Breaking作為職業道路的人提供了更多的價值。

Breaking的未來

別期望這樣的主題在這項運動的傳奇人物身上消失，」Ronnie補充道。「我一直覺得這是我們的工作，將火炬傳遞給新一代。」

毫無疑問，Red Bull BC One在這一點上發揮了巨大作用；然而，參與其中的任何人都不希望它在Breaking世界的任何方面上減少影響力。

有些人對此非常圓滑。「我們不能把蘋果和香蕉拿來比較，」Kastet 說。「這是兩個不同的舞臺。」

其他人在他們的評論中更加直接。對他們來說，無論breaking走向哪個方向，Red Bull BC One將始終是最重要的一對一Breaking活動。對於B-Girl Kate來說，這是保持Breaking之所以存在的精神問題。

「在Red Bull BC One中，裁判沒有標準，只有他們的喜好，」Kate 說。「跳舞時比對手更閃亮或發光的人，例如，即使對手擁有更強大的體格，仍然可以戰勝他。我認為這是一種文化，它一直存在。每種風格都是可被接受的，每個人都有發光的時候。」

我們早已遠離在Target裡賣DVD的日子，但Ronnie在2005年那天意識到的事情沒有改變：Red Bull BC One造成了久遠的影響。

世界上最好的Breaker仍然將這視為他們在一對一比賽上的聖殿 - 年復一年，它將繼續在文化上保持相同的聲望。

「我們都很興奮能夠向世界展示Breaking的新光芒，並且能夠再次向大眾講述我們的故事，」RoxRite 說。「但我認為Red Bull BC One仍然是Breaking世界中最重要的比賽。」