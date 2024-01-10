你需要具備哪些性格特質才能在「Red Bull Can You Make It?」中取得成功？

Red Bull Can You Make It? 終於回來了！

想要在今年五月代表台灣、與來自超過 60 個國家的團隊比拚，完成一生一次的冒險？

以下特質，你中幾個？如果6個都符合，恭喜你很適合來挑戰自己喔，趕快交出申請影片吧！

你可以點 這裡 了解更多和報名 。

01 1. 即興發揮能力（Spontaneity）

在 Red Bull Can You Make It? 的冒險旅程中，參賽者會遇到很多意料之外的事情。被選中的隊伍在出發前只有幾天才知道會被分配到哪一個出發城市（阿姆斯特丹、巴塞隆納、布達佩斯、哥本哈根或米蘭這五個截然不同的起點），更別提整段旅程中每個時刻會發生什麼「驚喜」了。可以說「即興、靈活，甚至靈光乍現」是最基本的特質。

02 2. 團隊合作精神（Team-player attitude）

你將與兩名隊友從頭到尾一起迎接各種酸甜苦辣的挑戰。不管認識多久、多麼親近熟悉，你們都有機會會發現彼此新的面向、新的技能，盡情的發揮各自的專長吧！

There's nothing quite like the challenge of crossing a continent together © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

03 3. 重要的說三次：魅力、魅力、以及魅力 （Charm, charm, charm）

到底要怎麼用Red Bull以物易物，來說服異國的陌生人提供食物、交通工具、住宿地點？兩個字：魅力！豁出去（但要真誠有禮的）就對了！展現個人特色、魅力攻勢也許能為團隊帶來刺激的跳傘機會，或在五星級酒店度過前所未有的奢華夜晚。

04 4. 對挑戰的熱愛（Love of the challenge）

在這個活動中，重要的不是誰最先到達柏林終點：而是途中的經歷。這就是為什麼積分計分的三個標準中有兩個是挑戰關卡站。你將在指定地點接受補給挑戰關卡（checkpoint）和，以及在旅程中任何地方完成的冒險挑戰（adventure spots）。當然，跟同伴完成的挑戰越多，得分也就越高。

5. 分享故事的熱情（Passion for storytelling）

Red Bull Can You Make It? teams share their experiences with the world © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

6. 有多會玩耍就有多享樂（Sense of fun）

或許最關鍵的特質是內心深處對樂趣的感知與享受。最成功的 Red Bull Can You Make It? 隊伍往往不會太過於嚴肅或精打細算，而是這種熱愛樂趣的天性讓他們能與所遇到的人以及線上的粉絲建立起關係。別忘了，投入這場瘋狂挑戰的意義就是要享受它的過程！

A team from the 2018 edition bartered for an air-taxi ride in style © Gilles Reboisson/Red Bull Content Pool

心動了嗎？ 可以在 官方網站 上了解更多關於 2024 Red Bull Can You Make It? 的報名資訊與規定。