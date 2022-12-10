吉達於 2022 年 12 月 8 日舉辦沙烏地阿拉伯有史以來首次Red Bull Car Park漂移世界總決賽

來自 18 個國家的 21 名漂移賽車手在吉達濱海路賽道爭奪漂移之王的頭銜——這是有史以來規模最大的世界總決賽

沙烏地阿拉伯王國將主辦Red Bull Car Park漂移系列賽，該系列賽的世界總決賽於 2022 年 12 月 8 日在吉達濱海路賽道舉行。

在短短一個月內，來自 18 個不同國家的 21 名漂移者將在當晚高度嚴峻緊張的對決後，期待被評為 2022 年Red Bull Car Park的漂移之王。

看台上擠滿了喧鬧的人群，在獨特的氛圍中為技術嫻熟的賽車手歡呼、吶喊，這種氛圍以其快節奏、燒胎、強大引擎的爆發力和精確的駕駛技巧所塑造的壯觀場面而聞名。

此外，賽道外的活動也為與會者帶來特別的娛樂活動，為這座城市帶來節日的氣氛；本賽事與沙烏地阿拉伯汽車運動公司、Red Bull移動、Nissan、Kwai、Dunlop、沙烏地阿拉伯體育頻道和 Arab GT 合作在沙烏地阿拉伯舉行。

2022 Red Bull Car Park漂移系列賽季由北愛爾蘭貝爾法斯特開始一系列資格賽所組成，共訪問了 17 個國家，以尋找最好的Car Park漂移者代表他們的國家參加在吉達舉行的世界總決賽；從牙買加到模里西斯，從斯里蘭卡到巴基斯坦，從肯亞到南非，該系列賽已經穿越了波蘭、愛沙尼亞、格魯吉亞、亞塞拜然，更不用說卡達、阿曼、阿聯酋、巴林、約旦、黎巴嫩，當然還有沙烏地阿拉伯。 參賽的車手將使今年的參賽名單成為比賽史上最大的陣容。

如此重大的賽事重回沙烏地阿拉伯王國之際，漂移在全球迅速風行，越來越多的人開始關注這項運動，其中許多人是在參加了一項獨特的賽事之後。

Red Bull Car Park漂移大賽在全球取得成功的一個關鍵部分是賽車運動冠軍和最長漂移金氏世界紀錄保持者阿卜杜·費加利 (Abdo Feghali) 的主導。 這位Red Bull運動員將成為吉達賽事的領跑者，為參賽者提供指導並向車迷致意。

在世界決賽之前，Abdo Feghali 表示他正在倒數計時，直到他在吉達的賽道上留下一些印記：

“回到沙烏地阿拉伯漂移大賽對我來說是一個夢想，我們迫不及待地想出發。我們知道沙烏地是該地區最大的漂移賽事國家，而且我們知道這項運動只會發展更壯大。王國擁有如此多的人才，我們期待看到一些偉大的行動，並為這些漂移車手提供一個在專門建造的舞台上展示他們技能的地方。

我們希望讓現在的漂移愛好者有機會成為冠軍，世界冠軍。這太鼓舞人心了，而且很快就會到來。”

世界頂級漂移賽車手齊聚一堂，競爭將十分激烈。 在參賽名單中，本土明星如Ahmad Daham（阿聯酋）、Haitham Al Hadidi（阿曼）和Anas el Helou（約旦）皆將目光投向勝利，去年的世界總決賽冠軍Ahmad Al Amri（卡塔爾）也是如此。然而，他們將面臨來自海外的激烈競爭，波蘭的 Piotr Wiecek 擁有出色的戰績，他在自己的祖國以及美國、拉脫維亞和奧地利皆有勝出紀錄。

對於沙烏地當地賽車迷來說，由於吉達將舉辦世界總決賽，因此該賽事將迎來來自沙烏地王國的三名參賽者。 這些車手在 12 月 3 日的排位賽中得到確認。