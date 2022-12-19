Jean William Prévost 勇奪Red Bull Circle of Balance冠軍

第五屆Red Bull Circle of Balance在美國紐奧爾良進行，來自加拿大的 Jean William Prévost 在BMX flatland擊退各路好手，拿下本屆比賽冠軍。

決賽在Prévost和日本選手Yu Katagiri中展開，Prévost最終獲得較多評審的青睞，開心把冠軍寶座帶回家。

在下面影片觀看 Prévost 和 Katagiri 在最後一輪的精彩對決：

17分鐘 全程高能！2022奥地利Red Bull Circle of Balance决赛 See how the battle unfolded as Canada's Jean William Prévost takes the top spot against Japan's Yu Katagiri.

「我是看著Red Bull Circle of Balance比賽長大的，來到比賽盛會中並且獲得冠軍，這真得很讓人難以置信。」Prévost 在賽後如此表示，並進一步指出，我覺得自己進入決賽的可能性不大，但始終認為可以堅持到最後。

這是Red Bull Circle of Balance 首次在美國舉辦，來自全球各地的16位好手參與此次比賽，在獨特的圓形舞台上大秀招術，現場湧進滿場觀眾，讓比賽場地座無虛席。

本屆Red Bull Circle of Balance採用戰鬥淘汰制的賽制，一對一互相PK對戰，五位評審決定車手晉級的關鍵，獲得較多評審青睞的車手為勝者，並且因此晉級次輪，第一輪共有八場比賽，第二輪剩下四場，最後第三輪僅剩兩場，勝者兩人進入總決賽。

Ready for battle © Jeff Zielinski/Red Bull Content Pool

首輪各選手們會根據預選賽中的名次進行對陣，預選賽在決賽前一天舉行。

Katagiri 在排位賽名列第一，Prévost 位居第二，地主好手同時也是奪冠熱門之一的Terry Adams則位居第三。

全程比賽精彩重播：

正赛 Watch as 16 of the very best BMX Flatland riders from across the world compete at Red Bull Circle of Balance.

Prévost 和 Katagiri 最後雙雙闖入冠軍決賽，證明車手在排位賽的排名名副其实。而在兩人碰頭前，四強決賽Prévost對陣Matthias Dandois，Katagiri的對手則是同樣也來自日本的Kio Hayakawa。

Prévost reels away to celebrate his semi-final win over Dandois © Jeff Zielinski/Red Bull Content Pool Prévost in action during the grand final battle © Jeff Zielinski/Red Bull Content Pool

雖然 Hayakawa 沒有進入最終決賽，但也以第三名身份登上領獎台。比賽並沒有舉行季軍賽，Hayakawa 力壓Dandois 獲得第三名席次，是因為他在種子排位賽中的成績高於 Dandois。

Red Bull Circle of Balance 主辦單位賽後指出，與 2002 年在德國舉辦的第一屆 BMX 平衡賽相較，BMX 項目取得了長足進步，同時希望這項運動在全球範圍時，產品也得到了全面推廣。

Your 2022 Red Bull Circle of Balance podium © Jeff Zielinski/Red Bull Content Pool