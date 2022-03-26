在本月稍早宣布年度賽事將有八站之後，現在可以明確透露今年的Red Bull懸崖跳水全球系列賽最後封關站將在澳大利亞雪梨港舉行。
在雪梨歌劇院和著名海港大橋壯麗的背景下，這項運動的大腕名星——Gary Hunt、 Jonathan Paredes 和澳洲之星 Rhiannan Iffland與Xantheia Pennisi - 屆時將在之前的專用高台上進行最後一次較量，並決定2022年冠軍加冕的最後人選。觀眾將能夠在麥奎里夫人石椅上或乘船看到澳洲雪梨市活動會堂上的所有精采表現。
對於五座女子世界大冠Iffland來說，這肯定是一個情感激動的亮點，她將夢想著一個壯觀的榮耀。目前距離波士頓的賽季開幕戰只有 10 週的時間，我們與這位超級巨星澳大利亞籍選手談到了她的“年度驅動力”—主場決賽：
這個賽季它會給你更多的動力嗎？
在雪梨舉行的決賽，一定會激勵我努力爭取一次非常強勁的賽季。終點站將有一場盛大的賽事，所以這將成為我今年奮發的動力。我很期待看到這個賽季陸續的進展。
澳大利亞粉絲對世界大賽會有何回應？
除了在雪梨舉行的精彩比賽之外，我們還可以期待令人難以置信的氛圍。相信我對澳大利亞人了解的一件事，那就是他們熱愛他們的運動，他們喜歡參與和支持，尤其是澳大利亞的運動員，但包括任何體育人士，所以這是我們文化的重要組成部分，也是我真正引以為豪的關鍵。
談談賽事的地點
這個位置是澳大利亞的著名建築，就在雪梨港的中間。景色美不勝收；右邊是海港，然後左邊有壯麗的大橋和歌劇院，所以那將是最壯觀的氛圍。澳大利亞能夠參與到我們的運動真的太棒了，屆時他們可以親眼目睹賽事激動人心的過程。
這與妳近年來在澳大利亞完成的另外兩個項目彩虹跳水和熱氣球跳水相比如何？
繼北領地的熱氣球跳水和彩虹跳水項目之後，這將是我在本土的第三次演出，但排名或嘗試選擇我最喜歡哪一項，這問題可難倒我了。
它們是完全不同的項目，背後有著不同的驅動力。 他們都在我的名單上。 前兩個顯然是非常神奇的經歷，希望這一個能與他們同在。
13分鐘
与 Rhiannan Iffland 一起从热气球上跃入水中
Rhiannan Iffland 想出了成为第一个从热气球上跳水的人的想法。
新賽季將在兩個半月後開始，妳準備好繼續連勝嗎？ 你的賽季目標為何？
我的重點實際上只是一些我覺得可以改進的小技術問題。 我從來就不喜歡設定太多目標，我喜歡在整個賽季中設定一些小目標，最終的大目標和更大的目標是總決賽。
我發現對自己來說，按步就班、一場賽事一場賽事認真去完成很重要。 正如我在過去幾個賽季中所了解的那樣，我真的很想在心理層面多花些時間。為了更好地應付競爭時所帶給我們的緊張和壓力。
老實說，背負目標進場並不是一件容易的事，我認為韌性會讓我走得更遠，讓我的表現更加強勁。 今年的主要目標是保持一致，不要失去激情，還要在精神和身體上做好準備。
在 Iffland 和其他運動員於 10 月抵達澳大利亞之前，他們將在全球另外 7 個據點從 27公尺（男子）和 21公尺（女子）的高台上一躍而下，滯空不到 3 秒鐘。除了雪梨之外，第 13 屆世界大賽行程上還有另外兩個全新的地點，屆時巴黎和奧斯陸將在 6 月和 8 月舉辦比賽。
結合人群的經典經驗，2022 年Red Bull懸崖跳水全球系列賽將讓粉絲比以往任何時候都更容易接觸到這項令人驚嘆的懸崖跳水運動，並更靠近市中心。
關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽
每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球10位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 、 Red Bull Taiwan Instagram