我的重點實際上只是一些我覺得可以改進的小技術問題。 我從來就不喜歡設定太多目標，我喜歡在整個賽季中設定一些小目標，最終的大目標和更大的目標是總決賽。

我發現對自己來說，按步就班、一場賽事一場賽事認真去完成很重要。 正如我在過去幾個賽季中所了解的那樣，我真的很想在心理層面多花些時間。為了更好地應付競爭時所帶給我們的緊張和壓力。

老實說，背負目標進場並不是一件容易的事，我認為韌性會讓我走得更遠，讓我的表現更加強勁。 今年的主要目標是保持一致，不要失去激情，還要在精神和身體上做好準備。