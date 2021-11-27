“當我決定走出游泳池，看看這項運動將把我帶到哪裡時，我們想要嘗試一切的挑戰。橋樑、建築物、樹木、洞穴、冰山。我們所能找到的任何主體，足夠高、足夠深。你瞭解的，這項運動可以提供很多的嘗試與可能。”

“當我決定走出游泳池，看看這項運動將把我帶到哪裡時，我們想要嘗試一切的挑戰。橋樑、建築物、樹木、洞穴、冰山。我們所能找到的任何主體，足夠高、足夠深。你瞭解的，這項運動可以提供很多的嘗試與可能。”

“當我決定走出游泳池，看看這項運動將把我帶到哪裡時，我們想要嘗試一切的挑戰。橋樑、建築物、樹木、洞穴、冰山。我們所能找到的任何主體，足夠高、足夠深。你瞭解的，這項運動可以提供很多的嘗試與可能。”

所說的話，我們是否都應為他多年前決定走出泳池，並決定探索懸崖跳水的世界而感到高興。 如果沒有這位馬尾辮先鋒，這項真正令人敬畏運動的快速發展可能永遠不會發生，這項運動讓全世界的粉迷體驗了十多年令人瞠目結舌的空中運動技巧。

感謝Duque，以及自 2009 年以來參加Red Bull Cliff Diving懸崖跳水世界系列賽許多勇敢的男女選手，我們能夠在這地表上一些最令人驚嘆的地方競賽，同時見證了轟動武林的跳水運動、激動人心的冠軍爭奪戰和突破紀錄的偉大壯舉。

感謝Duque，以及自 2009 年以來參加Red Bull Cliff Diving懸崖跳水世界系列賽許多勇敢的男女選手，我們能夠在這地表上一些最令人驚嘆的地方競賽，同時見證了轟動武林的跳水運動、激動人心的冠軍爭奪戰和突破紀錄的偉大壯舉。

感謝Duque，以及自 2009 年以來參加Red Bull Cliff Diving懸崖跳水世界系列賽許多勇敢的男女選手，我們能夠在這地表上一些最令人驚嘆的地方競賽，同時見證了轟動武林的跳水運動、激動人心的冠軍爭奪戰和突破紀錄的偉大壯舉。