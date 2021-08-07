“我對跳水最早的童年記憶，是我第1次在 5 公尺跳板上跳水的經驗。那天是我第一次參加訓練。我只想越跳越高，但我的教練不准許。那種高度的感覺簡直是太棒了！這就是 Maria Paula Quintero 平日的生活：生來就是一位優秀的跳水運動員，至少是與生俱來的天賦。

2017 年，當她第一次在德克薩斯州Red Bull懸崖跳水世界系列賽的 21公尺高台亮相時，那時還不到 17 歲。僅在5場比賽之後—18 歲—這位哥倫比亞強者奪得其職涯第1座頒獎台殊榮，於 2019 年 6 月讓她成為第1位青少年完成這一壯舉。拿下第2名僅落後她的偶像模範、4座世界冠軍 Rhiannan Iffland ，進而讓她成為有史以來最年輕的跳水運動員有了很好的驗證，並為她在下一季的常駐跳水員陣容中獲得了一席之地。

Proslava prvog pobjedničkog postolja sa Rhiannan Iffland © Romina Amato/Red Bull Content Pool

這項運動的馬尾傳奇人物與大使 Orlando Duque 自從懸崖跳水競技中退休後，隨後Quintero即代表哥倫比亞傳承參加這項不斷發展、進步的運動項目。

在法國聖拉斐爾的賽季開幕戰中，我們與這位年輕的未來之星聊聊，進一步了解她對壓力、準備和自豪的看法：

受疫情影響，近兩年的休兵之後，重返賽場感覺如何？

我真的、真的、真的非常開心。自上次懸崖跳水相隔已經兩年了，所以我真的很高興，因為我們回來了，整個懸崖跳水的大家庭又在一起了。在此同時，我對比賽也感到非常緊張。

你覺得已經準備好了嗎？

是的，我準備好了，我感覺準備好了。 我們有很多時間來訓練，但我也很緊張，也很害怕。不過，我認為一切都會沒事的。 一切都會好起來的。這將會是非常有趣的一年，這是肯定的。

你與這些有經驗的跳水員競爭感覺如何？你是最年輕的—位，你為自己感到驕傲嗎？

是的，我為自己感到自豪，因為我在這裡。 但事實上，我不認為即使你有豐富的經驗，你就有機會贏得更多的勝利。我認為不是這樣；如果你準備好了，一切攸關來自你的訓練。 所以，我認為做為年紀最小的也很好，但我也認為這是一種責任與態度。

有更多像我這個年齡層的跳水員也想要這樣做，我為他們證明這是可能的。系列賽需要更多這樣的年輕人加入。做為年紀最小的我感覺很好。

Quintero skače sa 21-metarske platforme u Saint Raphaelu © Dean Treml/Red Bull Content Pool

你說身為年紀最小但也身負重任。妳是否將自己視為年輕人的榜樣？

我是世界大賽常駐跳水運動員陣容中第1位 20 歲的女性。也許，是的，我認同。

你對立志從事體育事業的年輕人有何忠告？

我相信，如果你想要在生命中得到某些東西，首先你必須做出犧牲與付出。沒有什麼是不勞而獲的，我認為這些都是非常重要的事情。

你為何喜歡懸崖跳水？

這是一個好問題。幾個小時前，當我佇立在 21公尺高台上時，我問自己：我為什麼在這裡？ 真的，我為什麼會在這裡？我非常害怕，腎上腺素激增。但在空氣中的感覺是不可思議的。對我來說，這是地表上最好的感覺。這種感覺讓你腎上腺素增加，包括這裡的恐懼，還有這裡的人。出於這些原因，所以我喜歡懸崖跳水。

你最敬重那位跳水選手？

嗯，當然囉! 對我來說，Rhiannan 就是一個榜樣。我想和Rhi一樣。 而且我和 Rhi 之間也有很好的友誼，所以這真的很棒。

你認為你能打敗Rhiannan嗎？

[笑]我們必須做做夢。 如果它發生了，那將會非常驚人的。但是，我不知道。 我必須有這個夢想，我必須想著它，因為如果你有夢想，也許你就能得到它。

所以你會嘗試嗎？

是的，當然，我會努力的！

在接受採訪後幾個小時後，Maria Paula Quintero在她成為Red Bull懸崖跳水世界系列賽常駐選手的第1場比賽中以 3.20 分排名第4，未能進入前3名。

對懸崖跳水社群的每個人來說，現在 21 歲的哥倫比亞籍運動員正縮小這一差距，並成為高台跳水的常客，還要挑戰她的榜樣和朋友 Rhiannan Iffland 只是時間上的問題。

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。