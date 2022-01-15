才華橫溢的英國人成為飛揚的法國人 - Gary Hunt

79場首發、39場勝利、66次登上頒獎台，8次奪得世冠；這是自 2009 年這項運動首屆賽事以來， Gary Hunt 在Red Bull懸崖跳水全球系列賽所積累無與倫比的非凡記錄。當 2021 年法國聖拉斐爾的前哨站進入他的第 12 個賽季，很明顯看來變化不大。

身體，今天37歲，仍然處於最佳狀態。 悠閒和微笑的外表下仍然隱藏著一種深沉又堅定成功的決心，跳水仍然像以往一樣精心調整並完美執行。

但是，今年有一個顯著的不同點。 多年來廣為人知 “才華橫溢的英國人”現在是一名法國人了。 雙重國籍更準確。但是，在自上次世界大賽以來長達 21 個月的休息期間，Hunt決定代表他的收養家庭繼續前進。

我們在比賽的第一天就採訪到這位過生日的男孩，談談第一次為法國跳水的改變與感受。以下是我們的專訪內容：

轉換比賽效忠國家

我真的不喜歡使用“效忠”這個詞。 改變國家對我來說沒什麼大不了的，這似乎只是向前邁進了一步。 我已經在法國生活了很長一段時間，所以每天都和同一群人一起訓練，然後離開要為另一個國家效力競爭，感覺有點怪怪的。

Hunt je u La Rochellu uvijek imao veliku podršku fanova © Red Bull Content Pool

語言和文化

我記得我在法國的第一場比賽中登上頒獎台，我才剛剛開始學習法語。有人向我施壓，要我用法語對人群說些什麼。那時，我很緊張，但我想我設法說出一些讓觀眾有所反應，並且我喜歡的話。

我一直想學習另一種語言； 我不想成為典型只會說英語的英國人。這有點為我打開了一扇通往法國文化的大門，我已經看到學習另一種語言，確實可以改變你的人生觀。

我現在正在學習俄語，我的西班牙語也不錯。 這一切都始於對法國文化的好奇心，這讓我走上了一條引領我來到這裡的道路。

如果有人需要我做一個小時的採訪，我感覺很好，因為我有信心度過整個休賽季的訓練 Gary Hunt

唱國歌

我在拿到護照的那天學會了法國國歌(La Marseillaise)的歌詞，從那時起我就不需要唱它了。我站在頒獎台上沒有唱過英國國歌，所以我現在也不會改變。

Očekujte još slavlja ove sezone... ali bez pjevanja! © Red Bull Content Pool

媒體的額外興趣

當我來到這裡參加比賽時，所有的努力都已經投入。所以如果有人需要我一個小時來接受採訪，我感覺很好，因為我有信心像我一樣儘我所能好好努力，度過整個休賽期的訓練，這樣我在比賽時就可以自由自在。

21個月的休息

我最糟糕的經歷之一是在法國，在科西嘉島那一站，在我們度過了相當長的休賽期之後。 我做了幾次簡單的跳水，但是當我進行困難的跳水時，我的腿在板的末端不停地顫抖。我想跳水，但不得不退後一步，把腿穩住，這真的很艱難。

不過，現在已經不是那樣了。 我現在更有經驗，即使有這麼長時間的停工，我也更了解我的跳水技能。這真的不容易，但每一年我都對自己更有信心。我知道，只要我在訓練期間在家做好正確的事情，那麼我在這裡的時候就不會有太多的麻煩。

Gary Hunt je nada Francuske ove sezone © Dean Treml/Red Bull Content Pool

令人驚訝的是，我為法國參加的第一場比賽就在法國。 我不能要求還有一個更好的劇本。 Gary Hunt

週末的支持

現在法國有相當多的懸崖跳水員社群。 馬賽和卡朗格（Calanque）地區周圍有一些美麗的地方，所以我的很多朋友在夏天都去過那裡。 每年都有越來越多的懸崖跳水員出現。我已經在這裡看到了幾位，我知道這個週末還有幾個。今天是我的生日，所以我的女朋友和其他一些朋友也會來這裡為我加油。

我不會對沒有太多觀眾到場感到失望。我想我們都很高興能在這樣的地方舉行賽事，沒有天氣問題，有一個很棒的平台。這是長時間休息後第一次比賽的理想地點。這裡會有很多船，所以會有足夠的人來製造一些噪音與掌聲。

夢想的第一天

太奇妙了！我們又回來做我們喜歡做的事了。 就在這群人身邊，這個家庭，真的很特別。 令人驚訝的是，我為法國參加的第一場比賽就在法國。我不能要求一個更好的劇本。在那裡我得到幾個 10 分的成績，哇，我做夢都沒有比這更好的結果了。 我希望這種能量能夠持續到明天。不過，明天不是我的生日，所以我必須從其他地方找到我的能量，但我相信我會找到它的。