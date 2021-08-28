從周四開始，參賽選手直接從舊橋上跳下一輪，接續這 25位男女選手返回人造高台，又進行了兩次跳水競賽。

Hunt來到莫斯塔爾尋求今年他在Red Bull懸崖跳水世界系列賽的第1場勝利，目的在擊敗羅馬尼亞籍二人組 Catalin Preda 和 Constantin Popovici 對他的威脅與壓力。 儘管內雷特瓦河上(Neretva River)下著雨，但他的狀況良好。這位法國人在第２輪以出色的跳水動作，從評委手中拿下 9 分，之後更在第3輪比賽後以 15 分的領先優勢進入決賽。

Gary Hunt skače sa Starog mosta dok se oblaci gomilaju © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Hunt 表示：這裡的情況非常有趣。還好風不大，也不太冷。下雨很煩人就是了，這是肯定的，尤其對於其他的一些跳水選手，如倒立和向內的姿態。那裡有一大灘水，你無法清理乾淨，但我們都在同一條船上；這就是競爭。就讓我們開始好好表現吧。

對Popovici和Preda,來說，第３次跳水可謂是難熬的一天，他們分別位居第５和第８位。來自烏克蘭籍的Oleksiy Prygorov則表現亮眼，從第 10 位上升到積分榜第２位，緊追其後是來自俄羅斯的外卡選手Nikita Fedotov。

Catalin Preda skače sa 27-metarske platforme po žestokom pljusku © Dean Treml/Red Bull Content Pool

在此同時，Iffland再次在女子組比賽中以勢不可擋之姿稱后。在風雨無阻之中，這位４座世界冠軍可謂是這項運動史上最穩定和最完美的懸崖跳水運動員之一，儘管她的職涯早期在莫斯塔爾古橋（Stari Most ）遇到了一些困難，但她仍然在本週末取得驚人10 連勝的佳績。

Iffland 表示：我很高興。現在我們可以說與這條河流有著深厚的友誼。在第２次跳水之後，我感覺非常強而有力，並且有著超然的信心。我站在那裡；雨下著，天氣真的不適合我們。但我試圖吸收這種能量，它確實奏效了。我在縱身躍下時全力以赴，結果真的得到了回報。

Rhiannan makes her way up through Mostar’s historic streets to the platform © Dean Treml/Red Bull Content Pool Spectators watch Blake Aldridge in action © Dean Treml/Red Bull Content Pool Molly Carlson spins away from the 21m platform © Dean Treml/Red Bull Content Pool And the Canadian rips into the Neretva River © Dean Treml/Red Bull Content Pool Lift-off for David Colturi © Dean Treml/Red Bull Content Pool The view from the water as Michal Navratil dives from the bridge © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool All the way down with Maria Paula Quintero © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool The perfect view © Romina Amato/Red Bull Content Pool A pump of the fist from the impressive Oleksiy Prygorov © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Fans take shelter as Adriana Jimenez dives © Romina Amato/Red Bull Content Pool Sports Director Greg Louganis keeps a close eye on the action © Romina Amato/Red Bull Content Pool An armstand lift-off for Alessandro De Rose © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Iffland目前以 37 分的優勢居領先地位，超越排名第２的白俄羅斯選手 Yana Nestsiarava 及第３名加拿大籍的 Jessica Macaulay 。

2021 Red Bull懸崖跳水全球系列賽目前總排名

女子組

Rhiannan Iffland 澳大利亞 – 280.60 points Yana Nestsiarava 白俄羅斯 – 243.35 Jessica Macaulay 加拿大 – 237.20 Molly Carlson 加拿大 – 232.90 Adriana Jimenez (外卡) 墨西哥 – 232.50 Eleanor Smart – 212.10 Iris Schmidbauer 德國 – 200.25 Antonina Vyshyvanova (外卡) 烏克蘭 – 192.00 Xantheia Pennisi (外卡) 澳大利亞 – 191.60 Maria Paula Quintero 哥倫比亞 – 186.80 Celia Fernandez (外卡) 西班牙 – 167.00 Jaki Valente (外卡) 巴西 – 116.60

男子組

Gary Hunt 法國 – 297.40 points Oleksiy Prygorov (外卡) 烏克蘭– 282.90 Nikita Fedotov (外卡) 俄羅斯 – 281.00 Alessandro De Rose 義大利 – 277.40 Constantin Popovici 羅馬尼亞 – 264.90 Carlos Gimeno (外卡) 西班牙 – 263.40 Andy Jones 美國 – 261.40 Catalin Preda (外卡) 羅馬尼亞 – 260.50 Blake Aldridge (外卡) 英國 – 250.65 Michal Navratil 捷克 – 249.75 David Colturi 美國 – 248.70 Slavik Kolesnikov (外卡) 烏克蘭 – 242.50 Steven LoBue 美國 – 235.70

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。

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