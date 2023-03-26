Red Bull懸崖跳水：模式與計分

01 比賽模式

依當地跳水條件的困難度，比賽形式可能會有所改變。

在每場比賽之前，抽籤決定第一輪的跳水順序。 跳水員在比賽第一天的前一天提交他們的四次跳水計劃。

每個分站據點最多有四位外卡選手； 他們的成績與任何常駐跳水員的成績一樣。

一位跳水員必須至少進行一次跳水比賽才能計入最終成績。

男子組 |女子組

8 名常駐運動員 + 4 名外卡運動員

第1天:

Round Dives Max dive difficulty 1 需要 1 次基本跳水 2.8 | 2.6 2 1次中級跳水 3.6 | 3.4

第2天:

Round Dive Notes 3 可選擇 根據上一輪的累計得分倒序出場參賽。 決賽 可選擇 根據上一輪的累計得分倒序出場參賽。

可選跳水回合：沒有上限難度 (DD)。跳水的每個元素都按照規則手冊中的 DD 表進行計數。

分站獲勝者是四次跳水後本次比賽總分最高的跳水員。

02 每場比賽積分

積分從第1名到最後1名，包括外卡選手。

計算每場比賽的積分以產生全球系列賽排名。 所有個人比賽成績均計入世界大賽總排名。

Position Points 第1名 200 第2名 160 第3名 130 第4名 110 第5名 92 第6名 76 第7名 62 第8名 50 第9名 39 第10名 29 第11名 20 第12名 12

2021 年，考慮到當時的健康和旅行情況，將對世界系列賽的所有參與者實施快篩檢驗。

03 難易度

每次跳水的難度（也稱為 DD）是根據執行每個動作的難度和每個跳水組合的連接點計算。

起跳類型

空翻數

扭轉數

空翻時的姿勢

入水姿態

Rhiannan Iffland on her way to high scores in the Azores © Dean Treml/Red Bull Content Pool

DD 表針對 2017 年全球系列賽與國際泳聯進行了調整，從那時起，要求（女性）跳水 2.6和 （男性）2.8，到這項運動目前最困難的跳水是 5.6。

基本跳水 - 要求跳水的最大 DD 為 2.8 | 2.6; 無論運動員表現出哪種跳水——即使計算出的 DD 更高。

中級跳水 ——中級跳水的最大 DD 為 3.6 | 3.4; 無論運動員表現出哪種跳水——即使計算出的 DD 更高。

可選跳水 ——沒有最大 DD，所有元素都很重要。

根據Red Bull懸崖跳水全球系列賽官方規則手冊，評審團必須判斷所看到的，而非想要看到的。 此外，每次跳水都必須在不考慮對跳水員或跳水任何偏見的情況下進行判斷，以確保客觀的結果。

04 評審團

五名國際評委根據以下標準評判每次跳水：

起跳

空中的位置

進入水中

評委

五名評委：每場比賽將由12 名成員中選出一名首席評委和四名評委。並根據賽事的地理位置和可用性來選擇每一站的裁判。

Claudio de Miro (義大利): 前義大利跳水隊隊員、裁判長

Anke Piper (德國): 三屆歐洲冠軍 10 公尺，裁判長

Antonio Martinez(墨西哥): 國際泳聯裁判，前跳水運動員和高級跳水運動員，裁判長

Cyrille Oumedjkane (法國):國際泳聯裁判，2009 年至 2016 年世界大賽跳水運動員

Dmitry Sautin(俄羅斯):兩屆奧運會金牌得主，五屆世界冠軍，十二屆歐洲冠軍

Ildiko Kelemen (匈牙利): 參加 1980 年莫斯科奧運會和 1988 年漢城奧運會

Jeff Arbon (澳大利亞):1988 年漢城奧運會參賽者

Julian Llinas(西班牙): 國際泳聯裁判，三屆奧運會裁判

Marion Reiff (奧地利):參加 2000 年雪梨奧運會和 2004 年雅典奧運會

Olivier Morneau-Ricard (加拿大): 國際泳聯裁判，前加拿大跳水隊隊員

Simon Latimer (紐西蘭): 前紐西蘭跳水隊隊員，三屆奧運裁判

Steve Foley(澳大利亞): 三屆奧運選手(1976, 1980, 1984)

The judges score 10s across the board for Gary Hunt © Dean Treml/Red Bull Content Pool

05 分數

每場比賽總分的計算：

五位評委分別給分。

分數基於 0 到 10 的等級，以半分遞增。

裁判自己決定對跳水員進行評分。

最高和最低分數不算。

將剩餘的三個分數相加。

這個總和乘以每次跳水的難度。

所有四輪比賽的分數累加為最終比賽結果。

違規將按照主審的指示從每位裁判的分數中扣除。

從第 1 名到第 14 名將分別獲得積分。

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且以雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。