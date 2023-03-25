2023 Red Bull 懸崖跳水全球系列賽-驚險緊張氛圍令人期待

自 2009 年以來，Red Bull 懸崖跳水全球系列賽一直是對運動技巧和特技飛躍藝術的終極考驗，因為跳水員從高達 27公尺的高台上從標誌性建築、峽谷、懸崖邊甚至歷史悠久的橋樑下縱身躍下。 這些了不起的運動員在平靜的河流和波濤洶湧的蔚藍大海中進行壯觀又復雜的跳水挑戰，所有這些都發生在他們以高達 5倍的重力加速度(5G)衝擊水面之前三秒左右瞬間的精湛表現。

在男子和女子比賽中，賽季結束時的終極獎項是夢寐以求的 King Kahekili 獎杯。 今年，24 名精英跳水員正準備經歷七項高風險賽事，將他們的運動提升到一個新的水平，包括 2023 年首次亮相的三個全新地點。

01 新據點和標誌性景觀

6 月的第二站將把懸崖跳水活動帶回巴黎和德比利港的塞納河畔。 優雅的城市景觀和舉世聞名的埃菲爾鐵塔將環繞著跳水高台，屆時，觀眾將能夠看到運動員們在法國首都中心全力以赴的表現。

自 2009 年以來的第 10 年，7 月將看到懸崖跳水重返義大利美麗的普利亞小鎮濱海波利尼亞諾 - 可謂是歐洲懸崖跳水的發源地 - 屆時，高達 27 公尺高台戲劇性的競賽，與風景如畫的海灘海灣和蔚藍的亞得里亞海波濤洶湧的浪潮相得益彰。

Aidan Heslop flies through the clear blue Puglian sky © Dean Treml/Red Bull Content Pool

8 月將以全新的懸崖跳水地點開始，這也標誌著 2023 賽季行程的中途點，日本的 Takachiho 為爭奪夢寐以求的 King Kahekili 獎杯增添了新的維度。 令人嘆為觀止的高千穗町位於九州宮崎縣的群山深處，為本季第四站營造了真正壯觀的景象，距離懸崖跳水精英們第一次也是唯一一次造訪日出之國已有七年之久。

懸崖跳水將在 8 月下旬重返歐洲，屆時瑞典首都斯德哥爾摩將成為東道主，首次亮相 2023 年全球系列賽第五站的行程。期待以皇宮為背景的壯觀表演。

9 月，當跳水員重返波斯尼亞和黑塞哥維那的莫斯塔爾時，冠軍的加冕正式倒數計時開始。 在此之前的三次比賽中，Stari Most 舉辦了本賽季的倒數第二站，並證明這是一個關鍵據點，一次偉大的跳水或一個糟糕的錯誤，都可能讓冠軍頭銜重新洗牌。

2023 年行程的最後一站將在另一個全新地點舉行，懸崖跳水將於 11 月在紐西蘭奧克蘭舉行，將是一場壓軸競賽，屆時King Kahekili 獎杯將會頒發給今年表現最佳的男女跳水運動員。les.

02 The 2023 行程表

認識懸崖參賽跳水員

2023 年Red Bull 懸崖跳水全球系列賽季，預計每項賽事將有 12 名男運動員和 12 名女運動員參加，其中 8 名男運動員和女運動員確認進入常駐陣容。 該組別的其餘名額將由每個類別最多四個外卡選手組成。

常駐跳水員 (女子組)

Rhiannan Iffland (澳大利亞)

Molly Carlson (加拿大)

Eleanor Smart (美國)

Xantheia Pennisi (澳大利亞)

Jessica Macaulay (加拿大)

Meili Carpenter (美國)

Iris Schmidbauer (德國)

Yana Nestsiarava (白俄羅斯)

常駐跳水員 (男子組)

Gary Hunt (法國)

Aidan Heslop (英國)

Catalin Preda (羅馬尼亞)

Constantin Popovici (羅馬尼亞)

Alessandro De Rose (ITA)

Nikita Fedotov (白俄羅斯)

James Lichtenstein (美國)

Miguel Garcia (哥倫比亞)

歡迎收聽下方的播客內容，進一步了解澳大利亞懸崖跳水明星 Rhiannan Iffland 每次跳水是如何克服恐懼的障礙。

03 2022的回顧

自信、沉穩的冷靜和始終如一的態度加上藝術的完整性，是 2022 年男子組的支柱，因為跳水員在七個令人驚嘆的地點一躍而下、俯衝和翻筋斗，這帶來了他們自己獨特一系列的競爭挑戰。 明顯的多米諾骨牌效應是每位跳水運動員都在測試自己的個人極限，促使運動員們進行高分跳水，隨著奪冠的壓力越來越大，整個賽季創造了無數個完美的 10 分佳績。

來到義大利的倒數第二站時，冠軍得主的排列越來越多，因為每一次轉身、翻身、翻筋斗和屈體動作都必須做到絕對完美。 三位冠軍爭奪者——法國的 Gary Hunt、英國跳水運動員Aiden Heslop和羅馬尼亞鯊魚 Catalin Preda ——越接近冠軍頭銜，他們似乎就越能精實成長，展現出令人驚艷的翻筋斗，並出乎意料許多高難度的空中表演令人印象深刻。

Rhiannan Iffland celebrates picking up another King Kahekili Trophy © Dean Treml/Red Bull Content Pool

最終， Hunt 在澳大利亞雪梨激動人心的賽季對決中，打破紀錄獲得了第 10 次Red Bull懸崖跳水全球系列賽的冠軍寶座，這位法國人將再次成為新賽季奪冠的熱門人物。

在女子比賽中，天賦潛能、強大的紀律和平台上的安靜氛圍在整個領域閃耀，這項運動最有經驗的跳水運動員，一直到像 Meili Carpenter 這樣的外卡選手都在展現極限的跳水動作。

Rhiannan Iffland 是這項運動女子組中獲獎最多的運動員，她再次成為沉著冷靜的主宰力量，她始終如一的出色表現，僅在賽季揭幕戰中被加拿大選手 Molly Carlson 捷足先登。 作為 Iffland 的主要挑戰者，Carlson 的積極性、充滿活力的風格和天賦在整個賽季始終如一。但正是這位澳大利亞選手在倒數第二站波利尼亞諾濱海波濤洶湧的人群中充滿活力，她在 2022 年鎖定了連續第六個冠軍頭銜，並且仍然是今年女子組跳水選手中的頂尖人物。

歡迎點擊觀看 2022 賽季最後一站的精彩花絮。

53分鐘 Best moments from Sydney The Red Bull Cliff Diving World Series arrived in Australia. Watch the best action from Sydney.

04 Red Bull懸崖跳水世界大賽的運作模式

自 2009 年以來的每個賽季，參加Red Bull懸崖跳水全球系列賽的運動員都將這項運動推向了新的極限。 男子和女子比賽各有12名跳水員參加，每場比賽包括8名常駐跳水員和最多4位外卡選手。 比賽通常持續兩天，第一輪的跳水順序由每場比賽前的抽籤決定。

每位跳水員都在國際評審團面前展現個人的獨特性，匯集了最佳的身體技能、精神紀律和專注力，並以高達時速 85 公里的驚人速度展現動作，屆時，評審根據創造力、特技實力和運動能力評判其跳水動作的優劣。

每位跳水運動員必須在比賽期間至少進行一次跳水才能計入最終成績，並由五名評委給分。 跳水在起飛、空中定位和入水時評判得分。 最高和最低分數不算，然後其餘三個中間分數乘以每次跳水的難度。

What all the divers want to see © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool

第 1 輪，所有跳水員都執行要求的跳水動作。 第 2 輪，是中級跳水。 然後，跳水員將進行兩輪可選的跳水——第 3 輪和第 4 輪。這些跳水的難度沒有上限，跳水時的每個要素都很重要。 第三輪和第四輪的自選跳水，運動員根據上一輪的累計成績倒序執行跳水。

在所有四次跳水之後，獲勝者脫穎而出——這些是男子和女子比賽中四次跳水後總分最高的跳水運動員。 根據他們的最終結果，每位跳水員都會獲得積分，這些積分將計入他們的Red Bull懸崖跳水全球系列賽的總排名內。

最終，高分意味著得大獎。 每一次分站表現和每一次跳水都對 Kahekili 國王獎杯的爭奪至關重要。

05 如何觀賞Red Bull懸崖跳水全球系列賽

從偏遠地區到城市天際線、蔚藍的大海、河流、平靜又狂野的水域，每個跳水地點的獨特性都為這項無與倫比的體育競賽增添了魔力。

屆時可在 Red Bull TV 上觀看直播，另在美國的 ESPN 和 ESPN+ 頻道將有獨家直播報導。

如果您想親眼目睹這一令人驚嘆的賽事活動，請在 2023 年第 14 季七個獨特又輝煌的地點中的任何一個地點進行 註冊 ，屆時與現場的數千名觀眾一起歡呼吶喊。

歡迎下載免費的 Red Bull TV app ，可在您的所有設備上觀賞Red Bull 令人驚嘆的精采賽事內容！

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且以雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。