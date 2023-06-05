2023 Red Bull懸崖跳水全球系列賽-波士頓精采回顧

揭幕了！ 現場 20,000 名觀眾親眼見證了一場轟動出色的賽季開幕戰，2023 年Red Bull懸崖跳水全球系列賽節奏不但狂野且難以預測。讓我們在此進一步了解最新一站發生的點點滴滴……

2023波士頓：Red Bull懸崖跳水的精采時刻

男子組比賽中，Constantin Popovici在波士頓上演了一場完美回歸的戲碼，上個賽季因傷缺陣後，經過兩天的跳水展現，可謂將極致的力量、精準度和穩定性發揮到了極致，在決賽時，他是第1位拿下10分滿分的殊榮。

外卡選手Carlos Gimeno 似乎打算成為 2023 年Red Bull懸崖跳水全球系列賽異軍突起的一匹黑馬，並且結果令人刮目相看。 Gimeno 在得分上超越了 Aidan Heslop 和 Gary Hunt 爆炸性的表現，在他首次參加錦標賽即獲得登上領獎台的榮耀。

女子組的比賽中，Rhiannan Iffland 無庸置疑從一開始就贏得了比賽。 為了展示她的體育霸業，這位衛冕冠軍以壯觀的最後一跳，躍進波士頓港。 Iffland 成功地擊敗了來自加拿大選手 Molly Carlson 爭奪最高領獎台位置的挑戰，後者在最後一次跳水時以驚人的力量躍入中心點。

有關 2023 年RedBull懸崖跳水波士頓戰役的所有結果， 請點擊此處

2023 年RedBull懸崖跳水全球系列賽波士頓站精采照片花絮

Xantheia Pennisi und Molly Carlson gratulieren sich gegenseitig © Romina Amato / Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland on her way to her 36th podium from 38 events © Romina Amato/Red Bull Content Pool 20,000 fans lined the waterside to cheer on the divers © Romina Amato/Red Bull Content Pool Xantheia Pennisi took third place at the season opener © Dean Treml/Red Bull Content Pool Constantin Popovici warming up before he takes gold in the men's series © Dean Treml/Red Bull Content Pool Home hero Eleanor Smart had the crowd behind her © Romina Amato/Red Bull Content Pool Another American getting the Boston Crowd buzzing was David Colturi © Dean Treml/Red Bull Content Pool Carlos Gimeno celebrates his podium © Romina Amato/Red Bull Content Pool

2023 年RedBull懸崖跳水全球系列賽的下一站將於 6 月 18 日回歸法國巴黎。 在 此處可獲取所有相關信息 。

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。