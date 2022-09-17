2022 Red Bull懸崖跳水全球系列賽瑞士精采回顧

2022年RedBull懸崖跳水全球系列賽第六站，將運動員帶到了瑞士美麗的錫西孔（Sisikon），在那裡他們從盧塞恩湖上方的平臺一躍而下，爭奪關鍵的冠軍積分。

隨著男、女子組兩場熱鬧非凡的冠軍爭霸戰，在下週義大利倒數第二站之前，一切都有可能。 請繼續看下去，並進一步瞭解最後一天賽程激動人心的關鍵紀實。

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錫西孔（Sisikon）盛事的精采紀實

第2天： Heslop 與 Iffland 在瑞士拔得頭籌

週日，英格蘭20歲的Aidan Heslop在錫西孔舉行的2022年Red Bull懸崖跳水全球系列賽第六站取得另一場驚人的勝利，並鞏固了他的冠軍頭銜，而Rhiannan Iffland則在瑞士的陽光下贏得本賽季第五勝殊榮，進而更接近輝煌的榮耀。

Heslop成為系列賽的常駐跳水員，正在享受童話般的第一季，他對當天的最後一次跳水勇氣可嘉，在今年的六站中取得了兩場勝利和兩次第三名的佳績。

“我以前一直位居這個位置，在波士頓的最後一輪排名第一，那是我有史以來第一次獲勝。”

Heslop表示：為了再次回到同樣的位置，我對可能發生的事情有一些期待。同樣的事情又發生了。我知道最後一次跳水需要更好，我以知道的方式好好表現。我只是太高興了。

“現今，我不會在這場比賽中稱一場勝利為偶然，但我認為擁有第二場勝利真的會把我的名字紀錄下來。”

對英國人來說一致性是關鍵，因為他在兩個比賽日裡進行了四次高水準的跳水，包括向前4個翻筋斗3又1⁄2 旋轉，這讓他輕鬆拿下40分，戰勝離他最近的對手Gary Hunt。

結果讓這位年輕人在總積分榜上排名第二，僅落後羅馬尼亞的Catalin Preda 24分，後者在2009年世界大賽開賽以來的第90站Sisikon盛事拿下第四名。

目前剩兩場賽事，法國籍九屆冠軍Hunt 僅落後六分，這可是多年來最激烈、最激動人心的冠軍爭奪戰之一。

Heslop 表示：與這些優秀跳水員在這個高台上對抗，真的非常緊張，所以贏得勝利真的讓我增加不少信心。 在接下來的兩場比賽中，我必須像今天一樣充分展現跳水的實力。

美國外卡選手 James Lichtenstein，爭奪瑞士頒獎台的榮耀，僅是他在此系列賽的第二次參賽，他在 27公尺高台上出色的表現，也預示著這項運動光明的未來。

Gledaoci sa jezera prate skok Rhiannan Iffland © Romina Amato/Red Bull Content pool

女子組比賽，澳大利亞的Iffland再次受到Molly Carlson的威脅，但加拿大選手在第三輪的一次失誤讓“來自澳大利亞的領先者”再次獲得直接的勝利，與此同時，兩天內，近萬名觀眾擠滿比賽場地，為這些頂尖選手加油、打氣。

這位 31 歲的選手表示：越來越接近系列賽的尾聲，我今天以一種不同的方式挑戰自己，進行了一次新的跳水展現，並改變了我的風格。 顯然，我非常興奮這一切得到了回報，並且完成了這樣的跳水，這真的太有趣了。

“有人告訴我，我沒有在瑞士贏過，這是唯一想攻克的據點。 在我的腦海裡，我想這會很酷的，但我只是想在今年的積分榜上再取得一個更好的成績，並享受回到這個自然天成的地方。”

在瑞士的勝利為 Iffland 已經驚人的記錄再添一筆。 自 2016 年首次亮相以來，本賽季已連續拿下五場勝利，35 場比賽中取得 28 場勝利。目前還有兩站要比賽，但在總積分榜上以210 分領先Carlson，如果她在下一場Polignano a Mare賽事，以高於加拿大選手的成績完賽，那麼第六座世界冠軍即可順利落袋了。

Iffland補充道：我不想給自己太多壓力，但我想這就是目標——堅強起來，結束比賽，然後我想多享受一點雪梨的賽事。我們走著瞧吧。

在盧塞恩湖獲得第三名的是 Iffland 的澳大利亞同胞 Xantheia Pennisi，她獲得了本賽季的第二個頒獎台佳績。 這位 23 歲選手在總積分榜上排名第四，僅落後加拿大的Jessica Macaulay和美國籍Eleanor Smart 18 分，後者並列第三。

常駐跳水員Constantin Popovici (羅馬尼亞)未列入成績內，因為他在訓練中受傷，無法參加比賽。 另外兩名運動員，德國的Anna Bader和來自美國的Matthew Cooper，入水不佳，也未能完成比賽。

從美麗的 Sisikon 懸崖出發，跳水員幾乎沒有片刻喘息的時間，便前往 Polignano a Mare 岩石上的房屋，本賽季倒數第二場比賽即將在一周的時間後，在喧鬧的義大利觀眾面前展開對抗。

第 1 天：Hunt 與 Carlson在盧塞恩湖取得領先

Gary Hunt和Molly Carlson週六下午在瑞士錫西孔(Sisikon)盧塞恩湖縱身躍下，2022 Red Bull懸崖跳水全球系列賽在錫西孔(Sisikon)舉行的第六站進行了兩輪跳水後取得領先地位。

Hunt在第二輪的表現以近乎完美的向前翻騰4周半及轉體半周，進行了穩固的開場跳水，領先第二名的 Aidan Heslop 六分。

法國選手表示：當其他人的跳水難度比你高時，能取得領先真是太好了。在排序時，我選擇了12名的首發位置，我想自信地跳完比賽，這就是我今天的表現。

“我就是喜歡這裡。這是懸崖和人群之間的良好契合。 他們真的很興奮，尤其是在Matthias協助他們的情況下。這裡的海水很清澈，不會太冷，它讓你充滿爆發力。”

在此同時，英格蘭的Heslop在他身為常駐跳水員的第一個賽季，從 27公尺高台開始就處於非凡的狀態，並繼續向他更有經驗的對手施加壓力。 這位 20 歲的選手，周日他有兩次跳水表現，他肯定會在最後幾輪比賽中再次成為值得關注的焦點人物。

烏克蘭的Oleksiy Prygorov進入前三名，而目前世界大賽的領頭羊羅馬尼亞的Catalin Preda落後第六名的Hunt 16 分。

女子組在 22公尺高台上，始終如一的 Carlson 在第一天表現最好。 在看到通常完美的 Rhiannan Iffland 在她的第二輪跳水中略微動搖後，加拿大籍選手利用優勢，並以穩定的向前翻騰三周、屈體扭轉半周領先她的澳大利亞對手 3 分。

這位 23 歲的年輕人表示：哇，我不知道在第一天就處於領先地位。我很激動。我明天要嘗試新的跳水動作。讓自己挑戰極限，並在超越 Rhiannan 上取得成功，讓我感到非常自信，因此我希望這樣的表現能夠繼續下去。

Iffland的澳大利亞同胞Xantheia Pennisi在周日的最後一輪比賽中取得第三名。

在這個充滿激情的賽季中，一些跳水員開始受到傷病的影響，本週末創紀錄有 11 位外卡選手出現在平台上。 在女子組中，義大利的 Elisa Cosetti 取代了墨西哥的 Adriana Jimenez，而男子組則由美國籍James Lichtenstein 和當地跳水員 Jean David Duval 取代受傷的義大利選手 Alessandro De Rose 和羅馬尼亞的 Constantin Popovici。

週日下午，所有 24 名參賽者都將返回宏偉的 Uri-Stone 延伸出來的高台，因為最後兩輪比賽，預計將會有大批人群在湖上為選手們吶喊、加油。

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。