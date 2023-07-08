2023 Red Bull懸崖跳水全球系列賽-義大利站精采回顧

2023義大利濱海波利尼亞諾站：Red Bull懸崖跳水的精采時刻

濱海波利尼亞諾在賽事史上第十年，張開雙臂歡迎Red Bull懸崖跳水全球系列賽的菁英運動員，對於海灘和懸崖周圍的 40,000 名觀眾來說，這是一場永遠銘記於心的賽事 。

Men's winner Aidan Heslop impresses the 40,000-strong crowd © Dean Treml/Red Bull Content Pool

英國選手Aidan Heslop在男子比賽的第二天表現令人驚艷，他兩次精采的跳水讓他從第十位躍升到了榜首。最後一次跳水難度 [DD] 為 6.2，當他入水時，他知道這次跳水自己已經盡了最大能力完成。評委們一致同意，並給他精湛的表現打了161.2分。

Heslop第二天的強勢表現，中止了羅馬尼亞選手Constantin Popovici三連勝的企圖，最後只能屈居第二。Constantin的同胞Catalin Preda狀態也很好，不僅登上了 2023 年的第一個領獎台，還獲得了周末男子最佳跳水成績。

在女子比賽中，Rhiannan Iffland一切如常，她拿下本賽季第三場勝利，也是她連續第十次贏得世界大賽的分站冠軍。 這位勢不可擋的澳大利亞人從她的第一次跳水到最後一次跳水皆居領先地位，而Molly Carlson在第二天表現出色，從積分榜第六上升到第二。 因腳跟受傷缺席巴黎站的Xantheia Pennisi回歸後，比以往任何時候都更加強大，本賽季第二次獲得第三名，並將自己的總積分提升至第六位。

Red Bull懸崖跳水全球系列賽將於 8 月 3 日移師日本高千穗町。欲知更多相關訊息，歡迎至 活動官網 查詢。

Aidan Heslop celebrates his win © Dean Treml/Red Bull Content Pool 昨天表現不佳，但今天的跳水正是應有的樣子 Aidan Heslop

2023 年RedBull懸崖跳水全球系列賽義大利濱海波利尼亞諾站精采照片花絮

Did someone take a hard landing or throw an extraordinary dive? © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool Molly Carlson shows the crowd some love © Dean Treml/Red Bull Content Pool Gary Hunt leaves the balcony of Amore house © Dean Treml/Red Bull Content Pool Carlos Gimeno spins off the platform for his final dive © Dean Treml/Red Bull Content Pool Aidan Heslop takes his first win of the 2023 season © Dean Treml/Red Bull Content Pool Canadian Aimee Harrison shines in the Italian sun © Dean Treml/Red Bull Content Pool Your women's competition winners © Romina Amato/Red Bull Content Pool Aidan Heslop keeps the two Romanian sharks off the top spot © Romina Amato/Red Bull Content Pool

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。