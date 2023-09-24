Eleanor Smart在莫斯塔爾登上頒獎台、尋找目標並突破極限

我喜歡 2023 年再次回到莫斯塔爾！ Red Bull 懸崖跳水莫斯塔爾是我喜歡回去的地方之一——這座城市完全愛上了這項賽事，所以年復一年地回來真是太令人難以置信了。

Rhiannan Iffland, Molly Carlson and Eleanor Smart on the Mostar podium © Dean Treml/Red Bull Content Pool

莫斯塔爾跳水最精彩的部分是歷史，以及他們長期以來如何從橋上一躍而下——即使在戰爭期間，橋樑倒塌被摧毀。 只剩下一點點了，即便如此，還是有人從橋的那一部分跳下去。 它展現了人們對懸崖跳水的熱愛及其歷史，因此能夠與當地人一起跳水並與他們一起跳躍總是絕對美好的體驗。

Taking a leap © Romina Amato/Red Bull Content Pool Discovering treasures in the cobbled streets of the old city of Mostar © Red Bull Content Pool

突破極限

我度過了愉快三天跳水的時光，完成本季倒數第二站再次登上頒獎台，真的很特別。 2023 年對我來說頗為糾結，無論我是強迫自己進行更努力的跳水，還是謹慎行事並取得好成績。 整個賽季我對自己的表現可謂心情複雜，所以我在莫斯塔爾的成績是對我付出所有努力的一點回報。

一方面，我為自己在整個賽季中突破個人極限感到非常自豪——尤其是在展現新的跳水時。 我首次嘗試了後背雙股四頭肌，這是女性第一次完成向前扭轉。 這是跳水清單上最困難的，DD（難度）很大，對我來說，這是一個需要實現非常大的目標。

More about Degree of Difficulty in Cliff Diving Red Bull懸崖跳水：模式與計分 閱讀文章

Celebrating in Mostar © Dean Treml/Red Bull Content Pool Ellie Smart's stunning sequence © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

另一方面，在本賽季的某些時候，如此努力確實讓我有點失望，而且我內心的一部分覺得從積分角度來看這不一定值得。 但在莫斯塔爾登上頒獎台——也就是我第一次登上頒獎台的地方——感覺棒極了。 這實際上是非常激動人心的——我無法告訴你回到那裡，向自己證明我仍然有能力做到這一點的感覺是多麼不可思議。

莫斯塔爾之後，前三名絕對是指日可待。 所以紐西蘭的最後一站我一定要好好奮鬥！

Ellie Smart throws down a huge dive from Stari Most © Romina Amato/Red Bull Content Pool 我為自己的進步感到自豪。 我的最終目標一直是進入世界前三名 埃莉諾 史馬特-eleanor-smart

要有光

你可能已經注意到我的刺青上寫著「要有光」。這就像我的口頭禪，我的個人哲學。 我曾經聽過一位我非常尊敬的運動心理學家播客，他說寫下一段你的個人哲學，然後把這段話壓縮成盡可能少的單字。 對我來說，這就是「要有光」。

所以，我的目標始終是為每種情況帶來光明。 如果有其他運動員需要什麼，而我有能力幫助他們，那麼我會幫助他們。 這就是做一個好人，全力以赴，努力保持快樂和積極的態度——不要讓世界吸引你，或比賽結果影響你。

Hanging out in Mostar with some beautiful people! © Red Bull Content Pool

在莫斯塔爾，我站在高台上，對自己說的最後一句話是：「……你在這裡真是太幸運了。 獲得這個機會的人並不多，而世界上只有 24 個人能夠有這個機會。” 我必須永遠記住，我們所做的事情確實是獨一無二的，並且在一切事情中找到積極的一面（儘管結果令人失望或挫折)，很重要的是，在生活中你總是會遇到困難的時刻。

我自己的路

Red Bull 懸崖跳水的過去兩個賽季教會了我，成為這項運動的創新者、嘗試新事物並改變比賽是多麼重要。 我認為在生活中，總的來說，我們都想獲勝，或成為最好的，或者我們被教導這是最重要的事情。 目前，在Red Bull懸崖跳水女子組中， Rhiannan Iffland 無疑是最優秀、獲獎最多的跳水運動員，她是世界第一。 她太不可思議了。 我從未見過有哪位運動員具備 Rhi 那樣的能力。 只能有一個“第一”，我尊重這一點，並且知道這不是我在這項運動中的位置。 我的位置不同，所以我很平靜地走自己的路，做自己的事。

Molly Carlson and Eleanor Smart celebrate in Mostar © Dean Treml/Red Bull Content Pool

這並不總是關於成為第一或處於最高位置。 畢竟，如果每個人都不嘗試，那就沒有人跳水了！ 對我來說，重要的是要表明你可以參與這項運動，具有很強的競爭力，並且仍然想盡力而為，除了成為第一名之外還有其他選擇。 對我來說，這就是挑戰極限。

我不一定只想成為一個競爭對手。 我不想只是為了打敗別人而跳水。 我的目標和我的哲學與將自己和其他人比較無關。 這比 Ellie上次做得更好以及不斷突破自己的個人界限有關。

當我年輕的時候，從來沒有一位真正讓我尊敬的女運動員，也沒有一個人可以作為我的榜樣。 所以現在驅使我進行指導的是，我想成為下一代的榜樣，讓他們知道有很多不同的方法可以讓你做到最好。 有時這是第一，有時則是擁有自己獨特的“東西”，無論是開始自己的主動性還是突破自己的界限。 只有一個人可以成為第一，但這並不意味著人們應該放棄。

展望奧克蘭

現在我們距離賽季結束還有一站之遙。 經歷了 2023 年的風風雨雨，我對紐西蘭站感到非常興奮——當你去一個新的地點時，一切總是很不一樣，與每個參賽者一起體驗一個新的地方是很有趣的事。 我從未去過紐西蘭，所以這對我來說是一個新的國家，一個全新的地點，這始終是一個挑戰。 你參加活動時並不知道高台會是什麼樣子，感覺會是什麼樣子，甚至觀眾會是什麼樣子？

但現在，我只是努力保持專注，保持一致，並最終盡我所能做到最好的跳水。 儘管這個賽季對我來說有點不順利，但莫斯塔爾給了我巨大的鼓舞。 我絕對想取得強勁的成績並努力保持前三名。 我會全力以赴，看看會發生什麼！

Ellie and Alina Kesselbach from the Red Bull Cliff Diving on-site team © Red Bull Content Pool Ellie and Olga Savhu, mother-in-law of World Series diver Nikita Fedotov © Red Bull Content Pool All smiles in Mostar after hours © Red Bull Content Pool

關注 Ellie Smart 的故事，在 11 月 19 日的第六站，也是Red Bull 懸崖跳水全球系列賽最後一站奧克蘭，持續了解 2023 年賽事的最後結局。

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。