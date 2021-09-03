全城關注：Red Bull Copenride

哥本哈根準備好了!是時候與 Red Bull Copenride 一起出發了!

全球最厲害的22位slopestyle車手，一同現身於丹麥首都哥本哈根，在現場觀眾面前，參加史詩般的slopestyle比賽。

What is Copenride?

所有的事情都按照 Red Bull Copenride 與組織者計劃進行，可惜天公不做美，在比賽第二天早上下雨並且刮起大風，活動只能被迫取消。

Der Red Bull Copenride-Kurs © Red Bull Media House

關鍵決定

決賽預定第二天下午進行，相較白天的雨勢，下午雨勢已經減弱，同時現場也湧入數千名車迷，但主辦單位以選手的安全做為優先考量，最後決定比賽第一天預選賽成績，將作為整個比賽的最終成績。

資格賽成決賽

Szymon Godziek rolls in at the start to begin a quali run © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool Qualifying was a blast © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool A slopestyle contest with a view © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Sam Pilgrim gets upside down © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool When the pressure is on, Emil Johansson delivers © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

The suitably delighted podium at Red Bull Copenride © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Emil Johansson在排位賽的高分動作，速速透過下列影片欣賞。

Emil Johansson's winning run

決賽殘念抱撼

Nicholi Rogatkin's 1080 from Friday's Best Trick competition © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

由於週六的決賽無法舉行，現場也湧入多位車迷，於是車手們聚集在一起，進行即興表演。

The crowds flocked to Refshaleøen © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool The entertainment goes on despite the dark clouds above © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Erik Fedko lets it all hang out © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Szymon Godziek takes to the dirt jumps on the Shimano section © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Rogatkin 與加拿大新人 Griffin Paulson 及瑞典好手 Alex Alanko 一起即興演出，當他發現現場吹起順風後，決定從14米高的起跑點向下滑行，空中迴旋1440度的超高難度動作，讓全場為之沸騰。

Best Trick – Nicholi Rogatkin 1440

Red Bull Copenride 2021 成功畫下句點，但主辦單位表示，今年受氣候影響未能以最完美型態，把活動及賽事帶給車迷們，明年會再度續辦，希望可以呈現出最完美的賽事。