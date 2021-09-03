MTB
全城關注：Red Bull Copenride
多變的天氣，並沒有阻礙Red Bull Copenride精彩活動在丹麥哥本哈根舉行，眾人們一起享受現場氣氛，是最重要的事。
哥本哈根準備好了!是時候與 Red Bull Copenride 一起出發了!
全球最厲害的22位slopestyle車手，一同現身於丹麥首都哥本哈根，在現場觀眾面前，參加史詩般的slopestyle比賽。
What is Copenride?
所有的事情都按照 Red Bull Copenride 與組織者計劃進行，可惜天公不做美，在比賽第二天早上下雨並且刮起大風，活動只能被迫取消。
關鍵決定
決賽預定第二天下午進行，相較白天的雨勢，下午雨勢已經減弱，同時現場也湧入數千名車迷，但主辦單位以選手的安全做為優先考量，最後決定比賽第一天預選賽成績，將作為整個比賽的最終成績。
資格賽成決賽
來自波蘭的外卡好手Szymon Godziek，開始就以94.66的高分震驚全場，然而 Emil Johansson 的雙向旋轉讓評審們沒有異議，給予最高的 96.33 高分，Emil Johansson在排位賽順利取得第一名，美國選手Nicholi Rogatkin則是位居第三，但當時車手們幾乎不知道，排位賽的分數，將會是最終排名高低的依據。
Emil Johansson在排位賽的高分動作，速速透過下列影片欣賞。
Emil Johansson's winning run
決賽殘念抱撼
星期五晚上進行的最佳技巧賽受大風影響，讓車手們僅能在部分賽道進行，美國好手Nicholi Rogatkin以空中迴旋1080度的高難度動作摘冠，法國選手Timothe Bringer獲得第二名，Szymon Godziek 以第三名的成績登上領獎台。
由於週六的決賽無法舉行，現場也湧入多位車迷，於是車手們聚集在一起，進行即興表演。
Rogatkin 與加拿大新人 Griffin Paulson 及瑞典好手 Alex Alanko 一起即興演出，當他發現現場吹起順風後，決定從14米高的起跑點向下滑行，空中迴旋1440度的超高難度動作，讓全場為之沸騰。
Best Trick – Nicholi Rogatkin 1440
Red Bull Copenride 2021 成功畫下句點，但主辦單位表示，今年受氣候影響未能以最完美型態，把活動及賽事帶給車迷們，明年會再度續辦，希望可以呈現出最完美的賽事。
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