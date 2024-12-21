T 是如何用謙遜和誠實贏得觀眾的心

T 出生於印度西孟加拉邦的薩盧亞-哈拉格布林，14 歲時開始接觸舞蹈。 起初，他專注在踢足球，在父親的推動下，他開始接觸這項運動，但一次嚴重的韌帶損傷讓他臥床休息了七天，無法動彈。由於無法走動，T 的心理陷入了黑暗，於是他開始畫畫和聽音樂。感受音樂並隨之舞動，給了 T 當時所需的能量，讓他想要站起來，在生活中跳舞；正如他所說：「這就是我選擇舞蹈的原因，因為它給了我快樂。當一切都像一堵白色的白牆時，它給我的生活增添了色彩。」

T 希望在生活中找到激勵自己的東西，並在精神上得到學習，當他在街上看到霹靂舞者時，他知道自己必須加入他們的行列，於是他開始跳舞。當時，他根本不知道嘻哈是什麼，但當他的霹靂舞導師開始教他時，他感到了一種自由感。他問他們在做什麼，他們告訴他：「這就是嘻哈。嘻哈就是自由，我的兄弟。」 T的受傷讓他陷入了黑暗的精神空間，而自由正是他所追求的。後來，他將嘻哈作為自己的主要舞蹈風格，在經歷了多次骨折受傷後，他還學習了House、Pantsula、Chicago footwork和華盛頓特區的舞蹈風格 "Beat Ya Feet"。

T is proficient in multiple dance styles © Focus Sports/Red Bull Content Pool

時間快進到2024 年Red Bull Dance Your Style 世界總決賽。作為印度的全國冠軍，T 代表印度出戰，在決勝局中先後擊敗了希臘選手 Alex、愛爾蘭選手 Keelan 和哈薩克選手 Rufina Lu。在晉級 16 強和主舞臺的比賽中，他又在一場決勝局中擊敗了外卡選手 Ivy Mugler（美國）和他的朋友 Saumya（印度）。

隨後，在半決賽中，T 與 MT Pop（越南）對決，但當這場對決也進入決勝局時，T 所做的事情成為了比賽中影響最大的事件之一。T 沒有進行決勝局，而是向主持人要了麥克風，並親切地宣佈：「尊重你們所有人，但他（MT Pop）贏得了那場battle。」在場的所有人都被 T 的誠實行為所折服，大聲為他歡呼和鼓掌，其他舞者也紛紛擁抱他、將他舉到空中並與他握手。比賽結束時，T 臉上洋溢著快樂的笑容，心中充滿幸福，全場都在高呼他的名字。

The packed arena during the battle between T and Saumya © Little Shao/Red Bull Content Pool

MT Pop最終贏得了決賽，成為2024年Red Bull Dance Your Style 冠軍，但透過他的表演和謙遜的舉動，T 也將自己的名字寫入了史冊。

為了聽他親口講述，我們向 T 詢問了他當天的想法，以及這次經歷對他和他生活的影響。

是什麼讓你把勝利讓給了 MT Pop，而不是進行決勝局？ T: 第一輪，他表現得很好。我的第一輪表現還可以，但有點不穩定。第二輪，我們來自印度的歌曲（Panjabi MC- Mundian To Bach Ke）響起，他非常投入這首歌曲，我非常欣賞，並與他的舞姿相得益彰。看到他這一輪的表現，我無法欺騙自己，心想：「他一定會贏，因為他和這首音樂有共鳴，儘管這不是他的音樂風格。」我決定我不會在這一輪比賽中大打出手，而是享受舞臺，用舞蹈來慶祝我的旅程和努力。那一輪是我最喜歡的一輪。你可以看到我很開心，滿心歡喜地跳舞，活在那一刻。比賽結果是平手，但我把它頒給了 MT Pop，因為他當之無愧。

T handed MT Pop the victory after the crowd voted for a tie © Little Shao

你從哪裡獲得這種心態，因為你認為對手理應獲勝，所以把勝利讓給他們？ 我覺得我天生就這樣。這是我的天性，因為我生活在山區，我的精神信仰是佛教。對我來說，小事很重要，我認為需要做出公平的決定，因為公平的決定很重要。當我們舞者付出汗水、鮮血、金錢和時間的時候，這不僅僅是我們所做的一輪比賽，而是我們的整個人生。在與 MT Pop 的 battle 中，我能感受到我面前的這個人，他也曾掙扎過。我也曾掙扎過，但此時此刻，正是他大顯身手的時候。

參加 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽對你的生活有什麼影響？ 它從靈魂深處改變了我很多，我從中看到了最好的自己。現在每個人都認識我，不僅是在孟買（我目前居住的地方），在我的家鄉也是如此，因為我的家鄉很小。這件小事確實影響了我的為人。舞蹈可以將我們聯繫在一起，現在我可以與所有舞者建立更多的聯繫。這是一件美好的事情。

T's life has been profoundly changed © Little Shao/Red Bull Content Pool

參加 Red Bull Dance Your Style 最重要的收穫是什麼？ 能代表我的國家參賽我感到很幸運，我意識到無論何時跳舞，都可以發自內心。如果你用心去跳，那是不可能的。完全發自內心地舞蹈，不思考、不計較、不猜測。

誰是你生命中最大的靈感源泉？ 我媽媽。我爸爸也是，但我想說我媽媽，因為我看到她是生活中真正的勇士。她既是母親，也是女兒和姐姐。我知道她一生經歷了很多，所以我也想成為像她一樣的真正的勇士。

你對那些看到你所取得的成就並希望取得同樣成就的舞者有什麼建議？ 我告訴印度舞者要努力工作，保持謙遜和善良，發自內心地純潔；這些東西會把你帶到你無法想像的地方。努力爭取屬於自己的那一刻，因為 Dance Your Style 舞臺是如此尊貴，他們應該去體驗一下。我們正在進行地下比賽，但在那個舞臺上，有些東西是不同的。那種感覺，那種光環，讓你覺得自己是個超級英雄。我還想說的是，你需要去國外參加比賽，我現在就要去。