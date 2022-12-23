THE D SoraKi dances at Red Bull Dance Your Style World Final 2022 in South Africa.
© Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool
舞蹈

THE D SoraKi是2022年 Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽冠軍得主

在2022年十二月十日，來自日本的嘻哈舞者THE D SoraKi在約翰尼斯堡舉行的第二屆Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽中擊敗了他的競爭對手。
由 Katlego Maifadi 編寫
3 min read發佈於

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2022 Red Bull Dance Your …

全世界最強的街舞好手全聚集在南非，將在12月10日於Red Bull Dance Your Style世界總決賽一較高下。

South AfricaJohannesburg, South Africa
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Summary

  1. 1
    一起來認識冠軍THE D SoraKi
  2. 2
    King DaVinci的使命
  3. 3
    冠軍之路
  4. 4
    有關在南非舉辦的Red Bull Dance Your St…
在經歷了一年的全球性Red Bull Dance Your Style全國賽和兩次準決賽之後，全世界在南非約翰尼斯堡的蒙帝賭場見證了一個充滿活力的時刻。當晚在來自日本的THE D SoraKi和來自奈及利亞的King DaVinci之間的對決中落幕。在激烈的技巧交戰中，兩人都展示了超強的freestyle能力、無可挑剔的音樂性以及隨心所欲和享受當下音樂的能力。在一場和局後，THE D SoraKi榮獲第二屆Red Bull Dance Your Style世界冠軍。
01

一起來認識冠軍THE D SoraKi

這一切都太不真實了。我還沒辦法消化，也許明天才會覺得這是真的。
SoraKi
THE D SoraKi用他獨特的舞蹈風格、如熔岩般的流動和獨特的音樂詮釋讓舞者和觀眾留下了深刻的印象。他除了跳舞最大的興趣就是音樂了。未來他希望舞者能夠成為大明星並在音樂節上成為現場演出的主角。隨著他贏得Red Bull Dance Your Style World Final世界總冠軍，他可能會是這充滿潛力的未來發展計畫之一。
帶給THE D SoraKi最深影響力的導師是DJ XXX Large和這是身為Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽外卡的Yoshie。
在他成為新的Red Bull Dance Your Style冠軍的爭戰歷程中，THE D SoraKi擊敗了The Crown、Hector Frisken、Humuzza，和最後戰勝了King DaVinci。
THE D SoraKi jako vítěz s trofejí Red Bull Dance Your Style 2022
THE D SoraKi získal titul vítěze Red Bull Dance Your Style 2022
© Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool
02

King DaVinci的使命

進入決賽的King DaVinci還肩負著在世界舞台上展示非洲舞蹈的使命。他也達成了。我們在比賽結束後遇到他，並分享說：
我希望讓大家都看到非洲。我希望大家都看到奈及利亞。我想證明你不能只做一件事，但你可以做所有事情。我想為非洲的大家開路，讓他們看到可能性。
Kind DaVinci
如果你想要深入了解非洲舞的豐富文化故事，請在Red Bull TV上觀看《(Un)credited - 非洲舞的故事》紀錄片。
King DaVinci na stagi proti tanečnici Inxi v Johannesburgu, Jižní Afrika, 10. prosince 2022.
King DaVinci v battlu proti Inxi
© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool
03

冠軍之路

2021年和2022年的Red Bull Dance Your Style全國比賽冠軍在世界總決賽前的一周內經歷了兩次準決賽。從準決賽晉級到主賽事的八名選手與來自世界各地的八名外卡選手對決，Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽前十六強各自有著不同的舞蹈風格，突顯了街舞文化的多樣性。
04

有關在南非舉辦的Red Bull Dance Your Style

Beim Red Bull Dance Your Style World Final in Johannesburg: das ausverkaufte Montecasino
Red Bull Dance Your Style World Final 2022
© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool
大批的熱情南非觀眾前來體驗這場精彩的街舞演出，並且在一對一的比賽中審慎選出他們最喜歡的舞者。由於舞者們卯足全力，也讓投票的過程變得越來越困難。經過四個小時的激戰，THE D SoraKi和King DaVinci的最終戰役由觀眾高呼THE D SoraKi而獲得勝利。
作為第二個舉辦Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽的國家，Mzansi使出了渾身解數。這場精彩的舞蹈表演由南非媒體名人兼排舞家Bontle Modiselle 和法國house舞者Kapela共同主持。與此同時，Courtnaé Paul確保舞台上有最具挑戰性的全球最佳音樂金曲。

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