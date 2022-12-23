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舞蹈
THE D SoraKi是2022年 Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽冠軍得主
在2022年十二月十日，來自日本的嘻哈舞者THE D SoraKi在約翰尼斯堡舉行的第二屆Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽中擊敗了他的競爭對手。
在經歷了一年的全球性Red Bull Dance Your Style全國賽和兩次準決賽之後，全世界在南非約翰尼斯堡的蒙帝賭場見證了一個充滿活力的時刻。當晚在來自日本的THE D SoraKi和來自奈及利亞的King DaVinci之間的對決中落幕。在激烈的技巧交戰中，兩人都展示了超強的freestyle能力、無可挑剔的音樂性以及隨心所欲和享受當下音樂的能力。在一場和局後，THE D SoraKi榮獲第二屆Red Bull Dance Your Style世界冠軍。
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一起來認識冠軍THE D SoraKi
這一切都太不真實了。我還沒辦法消化，也許明天才會覺得這是真的。
THE D SoraKi用他獨特的舞蹈風格、如熔岩般的流動和獨特的音樂詮釋讓舞者和觀眾留下了深刻的印象。他除了跳舞最大的興趣就是音樂了。未來他希望舞者能夠成為大明星並在音樂節上成為現場演出的主角。隨著他贏得Red Bull Dance Your Style World Final世界總冠軍，他可能會是這充滿潛力的未來發展計畫之一。
帶給THE D SoraKi最深影響力的導師是DJ XXX Large和這是身為Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽外卡的Yoshie。
在他成為新的Red Bull Dance Your Style冠軍的爭戰歷程中，THE D SoraKi擊敗了The Crown、Hector Frisken、Humuzza，和最後戰勝了King DaVinci。
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King DaVinci的使命
進入決賽的King DaVinci還肩負著在世界舞台上展示非洲舞蹈的使命。他也達成了。我們在比賽結束後遇到他，並分享說：
我希望讓大家都看到非洲。我希望大家都看到奈及利亞。我想證明你不能只做一件事，但你可以做所有事情。我想為非洲的大家開路，讓他們看到可能性。
如果你想要深入了解非洲舞的豐富文化故事，請在Red Bull TV上觀看《(Un)credited - 非洲舞的故事》紀錄片。
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冠軍之路
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有關在南非舉辦的Red Bull Dance Your Style
大批的熱情南非觀眾前來體驗這場精彩的街舞演出，並且在一對一的比賽中審慎選出他們最喜歡的舞者。由於舞者們卯足全力，也讓投票的過程變得越來越困難。經過四個小時的激戰，THE D SoraKi和King DaVinci的最終戰役由觀眾高呼THE D SoraKi而獲得勝利。
作為第二個舉辦Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽的國家，Mzansi使出了渾身解數。這場精彩的舞蹈表演由南非媒體名人兼排舞家Bontle Modiselle 和法國house舞者Kapela共同主持。與此同時，Courtnaé Paul確保舞台上有最具挑戰性的全球最佳音樂金曲。