THE D SoraKi是2022年 Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽冠軍得主

在經歷了一年的全球性Red Bull Dance Your Style全國賽和兩次準決賽之後，全世界在南非約翰尼斯堡的蒙帝賭場見證了一個充滿活力的時刻。當晚在來自日本的THE D SoraKi和來自奈及利亞的King DaVinci之間的對決中落幕。在激烈的技巧交戰中，兩人都展示了超強的freestyle能力、無可挑剔的音樂性以及隨心所欲和享受當下音樂的能力。在一場和局後，THE D SoraKi榮獲第二屆Red Bull Dance Your Style世界冠軍。