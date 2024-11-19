MT Pop from Vietnam celebrates afer winning Red Bull Dance Your Style World Finals at NSCI in Mumbai, India on November 9, 2024
© Ali Bharmal/Red Bull Content Pool
舞蹈

MT Pop 在 2024 年Red Bull Dance Your Style 世界總決賽中獲勝

在印度孟買舉行的Red Bull Dance Your Style決賽中，這位來自越南的舞者擊敗了著名的法國嘻哈舞者 Rubix。
由 Divya Naik 編寫
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Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style is an international mixed-style dance competition. The twist? The crowd decides who wins by voting for their favourite dancers.

14 Tour Stops

Red Bull Dance Your Style World Final

Red Bull Dance Your Style is an international mixed-style dance competition. The twist? The crowd decides who wins by voting for their favourite dancers.

India

Summary

  1. 1
    MT Pop 與 Rubix 的決賽對決
  2. 2
    Rubix vs. The D Soraki 半決賽之戰
來自世界各地的舞者佔領了孟買的街道和舞池，Red Bull Dance Your Style 世界總決賽及之前的一周是一場前所未有的舞蹈慶典。
5000 多名觀眾擠滿了 NSCI 巨蛋，在音樂、舞蹈、燈光和動作中盡情狂歡。舞者們在放克、流行、搖滾、嘻哈、迪斯可等變幻莫測的音樂中展開角逐，沒有評審，沒有計劃好的舞蹈編排，也沒有預先選擇的音樂，選手們需要充分發揮自己的技巧、音樂感和耐力，贏得觀眾的投票才能晉級。
在印度孟買舉行的 2024 年世界總決賽上，流行音樂巨星 MT Pop 與法國舞者 Rubix 展開了一場激情四射的對決，成為首位獲得 Red Bull Dance Your Style 冠軍的越南舞者。
01

MT Pop 與 Rubix 的決賽對決

激動人心的半決賽和決賽

比賽進行了兩輪激烈的半決賽，Rubix 對陣 The D Soraki，MT Pop 對陣當地最受歡迎的 T。然而，T 以一種充滿活力的姿態大方地退後，接受了 MT Pop 勝過他的事實。
02

Rubix vs. The D Soraki 半決賽之戰

在決賽中，MT Pop 和 Rubix 展開了激烈的角逐，最終，Popping 明星 MT Pop 以其動感十足的表演和法國嘻哈舞者 Rubix 的精彩對決贏得了勝利。MT Pop 說：「現在有很多情緒，我非常高興和激動。我們是為愛、為文化、為舞蹈而來。我們說的不是同一種語言，但今晚我們用舞蹈分享了一種語言和一種訊息。對我來說，與所有參賽選手共舞真的很榮幸，這是我生命中的一個特殊時刻。」
MT Pop of Vietnam competes at Red Bull Dance Your Style World Final at NSCI in Mumbai, India on November 9, 2024.

MT Pop batttled through the rounds to win the fans' vote and take the title

© Little Shao/Red Bull Content Pool

來自全球的明星陣容

2024 年 Red Bull Dance Your Style 彙聚了一批非凡的國際舞者，他們在孟買的舞臺上展現了各自獨特的風格。參賽陣容包括預決賽優勝者和外卡選手，從嘻哈到非洲舞、Waacking 和 Krump，全球風格多樣，使其成為今年最受矚目的舞蹈盛事之一。
Rubix of France battles against D.Soraki of Japan during Red Bull Dance Your Style World Finals at NSCI Stadium in Mumbai, India on November 9, 2024.

Rubix and The D.Soraki battled in an epic semi-final

© Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

  • 預決賽 1：Jazzy（挪威）、Ryan（巴西）、Daley（荷蘭）和 Bogie（臺灣）
  • 預賽 2：T（印度）、Mishena（斯洛伐克）、JR Sniper（法國）和 Pakissi（瑞士
  • 外卡：Luwam (德國)、Ivy (美國)、Kanessa (比利時)、MT Pop (越南)、Prince Wizzard (韓國)、Rubix (法國)、Saumya (印度) 和 THE D Soraki (日本)

Red Bull 炫舞之美

Red Bull Dance Your Style 的獨特之處在於其由觀眾投票決定優勝者的形式。其他舞蹈比賽通常由評審組成評審團，而Red Bull Dance Your Style 則由觀眾投票決定誰能在每輪比賽中脫穎而出，最終成為世界冠軍。
決賽選手並不注重用傳統的舞蹈技巧給觀眾留下深刻印象，而是盡力與觀眾溝通，給他們留下深刻印象，贏得他們的投票。
Red Bull Dance Your Style 不僅僅是一場比賽，它還是對舞蹈團結全世界人民和文化的力量的讚美。今年在孟買舉行的總決賽是繼巴黎（2019 年）、約翰尼斯堡（2022 年）和法蘭克福（2023 年）世界總決賽之後的又一次世界性比賽，使其成為真正團結國際舞蹈界的全球性比賽。
MT Pop from Vietnam performs at Red Bull Dance Your Style World Final at NSCI in Mumbai, India on November 9, 2024

MT Pop took home the 2024 Red Bull Dance Your Style title

© Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

冠軍的下一步是什麼？

摘得Red Bull Dance Your Style冠軍不僅僅是勝利，更是加入了國際舞蹈冠軍的精英圈子。去年的冠軍Waackxxxy向世人展示了這一稱號是如何將一位舞者推向世界舞臺的，而MT Pop無疑將緊隨其後，激勵下一代舞者，鞏固其全球舞蹈偶像的地位。
隨著 2024 年世界總決賽的落幕，孟買在全球舞蹈舞臺上佔據了一席之地，給來到這座城市一周的國際舞蹈家和創作者們留下了深刻印象。隨著國際舞者、粉絲和藝術家們滿載而歸，世界總決賽周的色彩和活力將不會輕易被遺忘。
2025 Red Bull Dance Your Style世界總決賽將於 2025 年 10 月 11 日點燃美國洛杉磯。現在報名，即可提前獲得2025 年最激勵人心的街舞盛會門票。
點擊這裡觀看Red Bull Dance Your Style 2024 世界總決賽的所有精彩瞬間，並重溫總決賽的現場直播。

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Red Bull Dance Your Style is an international mixed-style dance competition. The twist? The crowd decides who wins by voting for their favourite dancers.

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Red Bull Dance Your Style World Final

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