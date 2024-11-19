MT Pop 在 2024 年Red Bull Dance Your Style 世界總決賽中獲勝

來自世界各地的舞者佔領了孟買的街道和舞池，Red Bull Dance Your Style 世界總決賽及之前的一周是一場前所未有的舞蹈慶典。

5000 多名觀眾擠滿了 NSCI 巨蛋，在音樂、舞蹈、燈光和動作中盡情狂歡。舞者們在放克、流行、搖滾、嘻哈、迪斯可等變幻莫測的音樂中展開角逐，沒有評審，沒有計劃好的舞蹈編排，也沒有預先選擇的音樂，選手們需要充分發揮自己的技巧、音樂感和耐力，贏得觀眾的投票才能晉級。

在印度孟買舉行的 2024 年世界總決賽上，流行音樂巨星 MT Pop 與法國舞者 Rubix 展開了一場激情四射的對決，成為首位獲得 Red Bull Dance Your Style 冠軍的越南舞者。

01 MT Pop 與 Rubix 的決賽對決

激動人心的半決賽和決賽

比賽進行了兩輪激烈的半決賽，Rubix 對陣 The D Soraki，MT Pop 對陣當地最受歡迎的 T。然而，T 以一種充滿活力的姿態大方地退後，接受了 MT Pop 勝過他的事實。

02 Rubix vs. The D Soraki 半決賽之戰

在決賽中，MT Pop 和 Rubix 展開了激烈的角逐，最終，Popping 明星 MT Pop 以其動感十足的表演和法國嘻哈舞者 Rubix 的精彩對決贏得了勝利。MT Pop 說：「現在有很多情緒，我非常高興和激動。我們是為愛、為文化、為舞蹈而來。我們說的不是同一種語言，但今晚我們用舞蹈分享了一種語言和一種訊息。對我來說，與所有參賽選手共舞真的很榮幸，這是我生命中的一個特殊時刻。」

MT Pop batttled through the rounds to win the fans' vote and take the title © Little Shao/Red Bull Content Pool

來自全球的明星陣容

2024 年 Red Bull Dance Your Style 彙聚了一批非凡的國際舞者，他們在孟買的舞臺上展現了各自獨特的風格。參賽陣容包括預決賽優勝者和外卡選手，從嘻哈到非洲舞、Waacking 和 Krump，全球風格多樣，使其成為今年最受矚目的舞蹈盛事之一。

Rubix and The D.Soraki battled in an epic semi-final © Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

預決賽 1： Jazzy（挪威）、Ryan（巴西）、Daley（荷蘭）和 Bogie（臺灣）

預賽 2： T（印度）、Mishena（斯洛伐克）、JR Sniper（法國）和 Pakissi（瑞士

外卡： Luwam (德國)、Ivy (美國)、Kanessa (比利時)、MT Pop (越南)、Prince Wizzard (韓國)、Rubix (法國)、Saumya (印度) 和 THE D Soraki (日本)

Red Bull 炫舞之美

Red Bull Dance Your Style 的獨特之處在於其由觀眾投票決定優勝者的形式。其他舞蹈比賽通常由評審組成評審團，而Red Bull Dance Your Style 則由觀眾投票決定誰能在每輪比賽中脫穎而出，最終成為世界冠軍。

決賽選手並不注重用傳統的舞蹈技巧給觀眾留下深刻印象，而是盡力與觀眾溝通，給他們留下深刻印象，贏得他們的投票。

Red Bull Dance Your Style 不僅僅是一場比賽，它還是對舞蹈團結全世界人民和文化的力量的讚美。今年在孟買舉行的總決賽是繼巴黎（2019 年）、約翰尼斯堡（2022 年）和法蘭克福（2023 年）世界總決賽之後的又一次世界性比賽，使其成為真正團結國際舞蹈界的全球性比賽。

MT Pop took home the 2024 Red Bull Dance Your Style title © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

冠軍的下一步是什麼？

摘得Red Bull Dance Your Style冠軍不僅僅是勝利，更是加入了國際舞蹈冠軍的精英圈子。去年的冠軍Waackxxxy向世人展示了這一稱號是如何將一位舞者推向世界舞臺的，而MT Pop無疑將緊隨其後，激勵下一代舞者，鞏固其全球舞蹈偶像的地位。

隨著 2024 年世界總決賽的落幕，孟買在全球舞蹈舞臺上佔據了一席之地，給來到這座城市一周的國際舞蹈家和創作者們留下了深刻印象。隨著國際舞者、粉絲和藝術家們滿載而歸，世界總決賽周的色彩和活力將不會輕易被遺忘。

2025 Red Bull Dance Your Style世界總決賽將於 2025 年 10 月 11 日點燃美國洛杉磯。現在報名，即可提前獲得2025 年最激勵人心的街舞盛會門票。

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