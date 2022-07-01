Red Bull Dance Your Style世界總決賽將在約翰尼斯堡舉行

Red Bull Dance Your Style 正式強勢回歸。從在巴黎首次登場的2019年Red Bull Dance Your Style世界總決賽、2022年在抖音舉辦的Red Bull Dance Your Style挑戰，在2021年因為疫情暫停，舞者們已經迫不及待炸爆舞台，驚艷全場觀眾和正面對決。將會有來自三十個國家超過六十位舞者一決勝負來看看誰是最後贏家。

如果你錯過前幾年的Red Bull Dance Your Style，不用擔，這裡是比賽規則。這場全球性的舞蹈賽事將嘻哈、krumping、waacking、雷鬼、house、popping、locking等多種風格融合在比賽中。

Red Bull Dance Your Style提供舞者一個全球性的舞台來展現真正的自我，也讓觀眾接觸到新的舞蹈風格。 Angyil

這是一場對嘻哈文化、過去cypher、派對和活動的回顧。在台上，DJ用不同的音樂組合來挑戰舞者，從商業歌曲到放克、車庫搖滾、流行樂、雷鬼、搖滾、饒舌到老歌經典。這些歌曲激發舞者極致展現自己的技巧，freestyle的功力，戲劇和表演能力。

來自世界各地具有參賽資格的舞者們正面對決來贏得觀眾的投票，而非由評審團決定而勝出。觀眾來決定真正制霸舞池的舞者成為2022年Red Bull Dance Your Style的世界冠軍。

This is how voting looks like at Red Bull Dance Your Style © Ulrich Aydt / Red Bull Content Pool

已經有二十七位在2021年贏得自己國家決賽的舞者獲得比賽席次。但對於2022年Red Bull Dance Your Style 世界總決賽，另外一組舞者仍有機會給當地觀眾留下深刻印象並加入行列。

去年有超過四百三十萬人次在線上觀看直播，並且超過四千名粉絲到現場參加比賽。

在約翰尼斯堡舉行的2022年Red Bull Dance Your Style世界總決賽會是一場精彩的盛宴，也能展現非洲大陸孕育出多種街舞風格的豐饒。

Shanny J will represent her country in the world final in December © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

特別是一位非常興奮能代表自己國家的舞者，2021年南非全國冠軍Shanny J。

我很高興有機會能夠在自己的土地上代表南非參加Red Bull Dance Your Style世界總決賽。 Shanny J

今年十二月，Shanny J終於以她融合了waacking和 voguing的風格登上舞台，並自豪地展示了她也擁有的獨特的南非舞蹈風格。

"我很高興有機會能夠在自己的土地上代表南非參加Red Bull Dance Your Style世界總決賽。"她說到。"能夠贏得全國決賽絕對是美夢成真，並且有機會在我的家鄉與世界頂尖舞者較量對我來說是一件非常興奮的挑戰，也是我努力訓練的動力。"

期待來見識一場從未看過的比賽，享受無法言喻的娛樂體驗，受到現場氣氛感染的你也會忍不住在現場大秀舞技。

2021年美國Red Bull Dance Your Style贏家和具有多樣作品的popper Angyil 說到：“雖然這是一場比賽，但是Red Bull Dance Your Style的核心本質是對舞蹈的歌頌，提供舞者一個全球性的舞台來展現真正的自我，也讓觀眾接觸到新的舞蹈風格。”

這是你不容錯過的街舞賽事！