認識這些在抖音上主持Red Bull Dance Your Style世界冠軍賽的明星團隊

01 Mob Crew

Mob Crew from Germany will host Red Bull Dance Your Style on TikTok © Tuananh Tran aka Imprzz

Mob Crew是一個位於德國的專業舞蹈團隊。這三名成員 - Leo、Vova和Junior - 是hip-hop文化的元老，早在他們征服TikTok之前就已開始跳舞了。擁有43年的集體舞蹈經驗，他們了解國際舞蹈界的方方面面。

這些成員擁有完整的舞蹈技能：表演、battle和教學。他們奧斯納布魯克經營著自己的舞蹈學校 - Frontrow Studio - 最初是為了宣傳他們的舞蹈學校而踏上了他們的TikTok之旅。自從他們在這個頻道分享影片，可以說這段旅程一直非常成功。

Mob Crew於2021年1月加入TikTok，並開始發布展現他們舞蹈技巧的影片，非常有趣。這種影片在TikTok上非常成功，但可以放心的是，他們並不是為了拍片而做作。

這三人保證說：「這並非假裝。那就是100%的我們。」作為TikTok的天生達人，他們在加入不到九個月後就突破了一百萬的追蹤者，並且曾在一天內獲得了14萬個追蹤者。

BOP or NOT是他們最著名的概念 - 可經常累積數百萬的觀看次數 - 舞者會在影片中將展示一首歌是否能讓他們起舞。觀看他們可發現：這三人中只有一個人有無可挑剔的音樂品味。至於是誰，歡迎自己發覺。這個團隊最近還開始為他們的YouTube頻道製作即將推出的獨家內容。

在他們的TikTok上，Mob Crew將以舞蹈鑒賞家的角度呈現Red Bull Dance Your Style的體驗。他們將設法揭示一場對手之間挑戰極限的比賽深度。Leo自信地解釋了為什麼我們應該在他們的TikTok上觀看Red Bull Dance Your Style，他說：「原因很簡單。因為我們是最酷的主持人」

Mob Crew將在他們自己的TikTok頻道 @mob_crew 上播報Red Bull Dance Your Style。

02 Kien Quan

Kien Quan is one of the top photographers on TikTok © Han Yang

Kien Quan 是一位擁有十年專業攝影和內容創作經驗的攝影師。他出生於越南，現居美國紐約市，曾是5 Crew Dynasty 的一員，在該隊擔任 b-boy 長達八年之久。

2013 年，他開始在 Instagram 上分享作品，並對攝影一見鍾情。他的追蹤者逐漸增多，成為全球頂級舞蹈攝影師之一。然而，他開始感到自己變成了 Instagram 演算法的奴隸，並開始希望不只因為舞蹈攝影而出名。他說：「當 Instagram 變得過於精心製作時，我正在尋找一個做自己的方式。」

這促使他於 2020 年開始在 TikTok 上創作內容。他表示：「我之所以開始 TikTok，是因為我意識到該平台的用戶真正喜歡真實、原始和具共鳴的內容。這給了我一個展示多個技能角度和表達觀點的平台。」

找到一個可以表現個性的新出口，沒有人知道他是誰，Quan 得以重塑自己的在社群上的形象。他嘗試不同的內容，看看哪些受歡迎，但當他開始因為純粹感受到快樂而發布內容時，他的 TikTok 帳號迅速成長。他現在擁有四百萬的追蹤者，是排名前五的 TikTok 攝影創作者之一。

Quan 將他的成功歸功於他的個性、奇怪的幽默感以及對社群媒體當前趨勢的理解。他也遵循自己作為 b-boy 所學到的心態，努力始終保持原創性，提出新穎的概念和想法。他在接觸各種人士，從模特兒、舞者到運動員和角色扮演者，詢問他們是否可以拍攝照片或影片時展示了他的做法。然後，在捕捉被攝者時，他似乎進行了許多隨機、古怪的滑稽動作，從而產生了總是創意驚人的內容。

我想讓每個人都比我見到的時候更好 Kien Quan

他在社群媒體上的成長也讓 Kien 想要在他的內容上更負責任。他的人生座右銘是「讓每個人都比我見到的時候更好」。他說：「如果我和你交談，或者如果你看到了我的作品，我希望知道我做了一些貢獻。也許我教了你一些東西，給你留下了一個新的觀點，或者讓你度過了一個美好的一天。」

Kien 已經準備好在他的 TikTok 頻道上主持 2022 年的Red Bull Dance Your Style世界冠軍賽，並且迫不及待拭目以待，他評論說：「我很興奮！這是我第一次，所以我不知道會發生什麼事。」

Kien Quan 將在他自己的 TikTok 頻道 @kienquancreates 上轉播Red Bull Dance Your Style World世界冠軍賽。

03 Jessica Mashaba

Jessica Mashaba takes over the TikTok of @redbullza © SHOTBYVADO

Jessica Mashaba 是一位年輕、成功的社群網紅和數位創作者，專攻舞蹈和喜劇相關內容。

出生並成長於南非，舞蹈一直是 Jessica 既作為愛好又作為專業領域的練習對象。她在很小的時候就愛上了這門藝術，當時接觸了多種風格，包括芭蕾舞、交際舞、爵士舞、嘻哈舞等等。她最喜歡的街頭流派一直是 Amapiano ─ 一種源自南非的深層 house 和爵士音樂的融合。她曾經也是當代舞團 Afrika Ablaze 的成員，加入了一年的時間。

When it came to deciding to be an online influencer and digital creator, Jessica says, "it's more like social media chose me, as it was never something I had to force. I blew up naturally." 在決定成為一名網絡紅人和數位創作者時，Jessica 說：「更像是社群媒體選擇了我，因為這從來不是我會需要強迫自己做的事情。我就自然而然地做起來了。」

TikTok 是她最喜歡的平台，Jessica 認為它很有趣，作為一個創作者，也作為觀眾觀看其他人的內容。她也被 TikTok 吸引，因為她說它「甚至在我最艱難的日子裡都能讓我笑。」

Jessica 在 TikTok 上積累了 340 萬的粉絲，她認為保持一致性是吸引觀眾的關鍵。她還認為，她與觀眾的真誠是她在平台上持續成功的原因。她的真實吸引著人們來到她的主頁，因為她製作了人們能夠產生共鳴的內容。但成為一個網絡創作者和個性人物並不總是容易的，正如 Jessica 承認的那樣，「這需要堅強的心理素質，因為社群媒體可能是一個殘酷的地方。」

Jessica 真心希望給人們一個微笑的理由。她想向觀眾傳達的首要願景是「一切都會好起來」，因為「這個世界並不是那麼可怕的地方。」

Jessica 目前已從開普敦大學（University of Cape Town）畢業。她對自己已經專業地從事戲劇和表演感到興奮，因為這與她真正熱情所在是一致的。

隨著Red Bull Dance Your Style世界冠軍賽 2022 年來到她的祖國南非，Jessica 對於成為該活動的線上主持人感到興奮不已，她說：「我很興奮能見證其他人的偉大。街頭有很多才華，看到像Red Bull Dance Your Style這樣的平台為我們許多人提供了發展空間，這讓我感到很高興。」

Jessica Mashaba將在 TikTok 頻道 @redbullza 上轉播Red Bull Dance Your Style世界冠軍賽，您可以在她自己的頻道 @jessicamashaba20 找到她。