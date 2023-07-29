Climbing
2023 Red Bull Dual Ascent雙人攀登競賽先探
Red Bull Dual Ascent雙人攀登競賽，將於 2023 年11 月回歸，屆時將在瑞士阿斯科納-洛迦諾地區韋爾扎斯卡大壩的人造路線上進行多段攀爬比賽 - 在此了解更多相關信息。
競爭是現代攀岩的重要組成部分——你與自己、路線、牆壁、環境和其他攀登的競爭者。雖然體育館或競技場的攀岩比賽很容易安排，但現實條件下的戶外競賽卻大不同。 路線、後勤和對環境的影響有很多變數。
Red Bull Dual Ascent於 2022 年首次舉辦，正是如此； 一項突破人造路線攀岩賽事的戶外攀岩比賽。 大多數攀岩館的最高高度約為 60-70公尺標準賽場的高度，而 Red Bull Dual Ascent 的高度要高得多。 與 2022 年一樣，賽事地點位於瑞士 220 公尺高的韋爾扎斯卡大壩，運動員們將在那裡攀爬 180 公尺的巨大水壩。
37分鐘
Red Bull Dual Ascent
Sixteen world-class athletes on eight teams battle to be the fastest up a wall of six gruelling pitches.
這只是Red Bull Dual Ascent賽與其他攀岩比賽相比如此不同的原因之一。 您還將看到在相同的人工路線上進行的面對面多繩距比賽。讓我們繼續看下去，了解有關本賽事的更多信息，以及 2023 年比賽的詳細內容。
01
什麼是多段攀岩？
攀爬多段路線需要兩人或兩人以上的團隊進行。 一個人“領攀”，就像在運動路線上一樣，冒著爬到螺栓上方的風險，如果他們跌倒，螺栓會抓住他們，而其他人則負責保護。 對於下一個繩距，他們將交換位置，保護者攀爬下一個繩距，而第一個攀爬者則休息和保護。 “繩距”通常定義為使用一根標準繩索可以攀爬的高度，其長度通常為 60-70公尺，因此繩距通常約為 30-40公尺高。 全世界最具傳奇色彩的多繩距路線可能是優勝美地國家公園埃爾卡皮坦 (El Capitan) 上的The Nose路線。
02
Red Bull Dual Ascend 中的“雙重”是什麼？
這次攀岩比賽提供在攀岩比賽階段之外從未見過的東西：兩條路線，彼此相鄰。 每條路線均由 6 個繩距和 180 公尺的攀爬組成，兩條路線之間的每個抓點都是相同的 - 在完全相同的位置完全相同的抓點。
03
有多困難，真的嗎？
這次攀登由 Simon Margon（Janja Garnbret 從 2020 年開始的項目 360 Ascent 的策劃者）領導的專家路線設計團隊負責組織。 在法國系統中，賽場的最低難度為 6C，難度等級最高為 8B。 換句話說：艱難。
正如著名巴西登山家Felipe Camargo 和 2023 年確認參賽者表示：這項比賽經過專門設計，旨在創新並突破可能的界限——我們希望這也能激勵攀岩界和新人迎接自己的挑戰。
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上次誰贏了？
第一屆比賽於 2022 年 10 月舉行，共有 16 名登山者以兩人一組的形式參賽。 西班牙選手Alberto Ginés López 和斯洛維尼亞選手Luka Potočar在激動人心的決賽中擊敗斯洛維尼亞冠軍Domen Škofic和前抱石世界冠軍Jernej Kruder，贏得加冕最後冠軍的榮耀。
05
2023 年競賽如何進行？
運動員們將於 10 月 30 日齊聚韋爾扎斯卡大壩，比賽日將持續到 11 月 1 日至 4 日。 11 月 3 日休息日，11 月 4 日為決賽日。
總共將有 24 名攀岩運動員參加Red Bull Dual Ascent賽事。 這些運動員將被分配到 12 支隊伍中。2023 年的參賽隊伍將是混合隊伍，即一名男運動員和一名女運動員。
兩人一組將使用相同的繩索和設備在相同的路線上進行正面攀登。 路線將採用“紅點”（閃光模式）攀登，這意味著這是登山者第一次嘗試該路線； 然而，他們將在不久前從路線演示中收到預先信息。
團隊在每一次攀爬、領先和追隨時都需要清楚的紅點發送。 攀登者可以無限次失手摔落，如果他們確實跌倒，他們會再次以相同的坡度開始。 如果兩人都完成了所有路線，則完成路線的總時間將決定獲勝者。 直到第二位攀登者完成最後一個攀登，時間才會停止。
06
如何觀賞 Red Bull Dual Ascent 競賽？
在瑞士韋拉茲卡大壩，觀眾親眼目睹Red Bull Dual Ascent的空間有限。 不過，好消息是2023 年11 月 4 日的賽事決賽日將在Red Bull TV.進行現場直播的報導。
07
誰參加Red Bull Dual Ascent攀登賽？
最終運動員名單尚未完成，但這些是目前已確認前往瑞士參加第二屆Red Bull Dual Ascent攀登賽的運動員。 到目前為止，名單囊括了來自不同攀岩項目的運動員：
- Petra Klingler (瑞士)
- Alberto Ginés López (西班牙)
- Jernej Kruder (斯洛維尼亞)
- Oriane Bertone (法國)
- Felipe Camargo (巴西)
- Angie Scarth-Johnson (澳洲)
- Luka Potočar (斯洛維尼亞)
- Domen Škofic (斯洛維尼亞)
- Shawn Raboutou (美國)
- Brooke Raboutou (美國)
本競賽經過專門設計，旨在創新並突破可能的界限
08
我們曾經在哪裡見過韋爾扎斯卡大壩？
您的眼睛沒看錯——是的，韋爾扎斯卡大壩看起來很熟悉。 它出現在很多電影中，最著名的是詹姆斯·龐德電影《黃金眼》，龐德從上方高空彈跳。 該大壩蓄水 2300 萬立方英尺，每秒允許 4萬6,000 立方英尺（這個量很大）的水流流入沃戈爾諾湖，每年發電 234 吉瓦時。 這也是Red Bull Dual Ascent攀登賽一個令人驚嘆的舞台。
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