競爭是現代攀岩的重要組成部分——你與自己、路線、牆壁、環境和其他攀登的競爭者。雖然體育館或競技場的攀岩比賽很容易安排，但現實條件下的戶外競賽卻大不同。 路線、後勤和對環境的影響有很多變數。

競爭是現代攀岩的重要組成部分——你與自己、路線、牆壁、環境和其他攀登的競爭者。雖然體育館或競技場的攀岩比賽很容易安排，但現實條件下的戶外競賽卻大不同。 路線、後勤和對環境的影響有很多變數。

競爭是現代攀岩的重要組成部分——你與自己、路線、牆壁、環境和其他攀登的競爭者。雖然體育館或競技場的攀岩比賽很容易安排，但現實條件下的戶外競賽卻大不同。 路線、後勤和對環境的影響有很多變數。

於 2022 年首次舉辦，正是如此； 一項突破人造路線攀岩賽事的戶外攀岩比賽。 大多數攀岩館的最高高度約為 60-70公尺標準賽場的高度，而 Red Bull Dual Ascent 的高度要高得多。 與 2022 年一樣，賽事地點位於瑞士 220 公尺高的韋爾扎斯卡大壩，運動員們將在那裡攀爬 180 公尺的巨大水壩。

這只是Red Bull Dual Ascent賽與其他攀岩比賽相比如此不同的原因之一。 您還將看到在相同的人工路線上進行的面對面多繩距比賽。讓我們繼續看下去，了解有關本賽事的更多信息，以及 2023 年比賽的詳細內容。

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這只是Red Bull Dual Ascent賽與其他攀岩比賽相比如此不同的原因之一。 您還將看到在相同的人工路線上進行的面對面多繩距比賽。讓我們繼續看下去，了解有關本賽事的更多信息，以及 2023 年比賽的詳細內容。