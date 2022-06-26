2022 red-bull-erzbergrodeo艱困耐力世錦賽戰報 - Mani Lettenbichler 穿越綠色地獄領先群倫

Manuel Lettenbichler 在 Red Bull Erzbergrodeo 前兩屆比賽中，分別拿下第三和第二名，但周日他在奧地利以出色的表現贏得本賽事冠軍殊榮，成為贏得全世界最艱難單日比賽最年輕的車手。

Lettenbichler 的父親Andreas是 2015 年四名獲勝者之一，當時車手們被一項新單元困住無法自深谷爬出，當時將他們帶入了一個被樹木環繞又深又濕的峽谷。

2022 Red Bull Erzbergrodeo 賽事關鍵紀實

Hlavní závod – Red Bull Erzbergrodeo Watch all the action from Austria's legendary Red Bull Erzbergrodeo off-road motorcycle race.

這項被稱為“de Grüne Hölle”（綠色地獄）的賽事，今年再次回歸，因為 Motorex 高速公路和巨大的障礙幾乎破壞了 Lettenbichler 在第 22 個檢查站之前建立的5 分鐘領先優勢。

30 分鐘後，比賽總時間達到兩小時大關，Lettenbichler清除了Carl's Dinner賽段，而Walkner則在酷熱中節節敗退，逐漸將位置輸給了Mario Roman、Tristan Hart、Alfredo Gómez和Bolt。奧地利車手看來失去優勢，但他還沒有結束。

Lettenbichler folgte den Fußstapfen seines Vaters. © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool 我真的太興奮了。這意味著我爸爸和我都贏了這場比賽 Manuel Lettenbichler

下一個賽段是 Motorex 高速公路，Lettenbichler 差點敗在此地。 爬上山間溪流後，他面臨著陡峭的攀登，爬上一個覆蓋著濕滑植被近乎垂直的斜坡。

經過四次嘗試，Lettenbichler 已經在斜坡上開展出足夠的路線並清除障礙物，但當他從另一邊下降時，Roman已經在山腳下。 跟隨對手的路線，這位西班牙車手在第一次嘗試就完成了爬坡階段，並緊追其後。

Lettenbichler 在終點線說道：那幾乎要了我的命。我是第一個到達的人，只是當時沒有路線。我不得不嘗試幾條路線，然後我拖了一些原木，這讓後方其他車手更容易一些；但那之後我真的累慘了。

Mani Lettenbichler auf dem Weg an die Spitze. © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

當 Sherco 車手通過超級艱難的 Dynamite 賽段追趕 KTM 的車手時，那是一場激烈的追逐。 Lettenbichler 看來陷入了一次新的攀登，Roman 在距離 Dynamite起點僅落後 50 碼左右的地方，但德國車手最終通過該路段，得償心願，並加速前往 Lazy Noon 的最後一次攀登路段。

歷經 2 小時 58 分 51 秒的比賽後，Lettenbichler衝過終點線，取得了驚人的勝利，這是他在塞爾維亞Xross獲勝後，連續在FIM艱困耐力世錦賽第二次贏得的分站冠軍。

我想：當我通過 Lazy Noon 賽段時，哦，老天，這也太厲害了。確實地，最後一次的衝鋒陷陣並不太困難，這是一種難以置信的感覺。我欣喜若狂。這意味太多了，我爸爸和我都贏得了這項比賽。沒有多少人能夠這樣做到。

因傷缺席了系列賽的首輪比賽，Lettenbichler的健康狀況讓他在今年的比賽中佔據了重要的優勢。

Siegerbild mit Karl Katoch: Mani Lettenbichler, Mario Roman, Trystan Hart © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

情緒激動地完成比賽

由於大部分場景仍試圖通過 Wasserleittung（水管）的第一個檢查站，Roman 僅落後 Lettenbichler 3 分鐘就越過了終點線，獲得了出色的第二名。 顯然，西班牙車手情緒是異常的激動，他將結果獻給了本週稍早去世的祖父。 西班牙籍車手在以色列贏得了錦標賽的首場比賽，即 Minus 400 比賽後，目前正處於冠軍爭奪戰的行列中。

Mario Roman macht im Titelkampf eine gute Figur! © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

“我的開局還不錯，但是塵土實在是太多了，我失去並落後了很多位置，但後來當我抵達了森林。我讓自己保持冷靜，保持好自己的節奏和速度，開始逐步一一攻克、第二名是我今年能做到的最好成績。

“比賽每年越來越困難。當然，這是迄今為止最艱難的一場賽事。最艱難的部分是賽道上有一些驚喜。週六我們走在賽道上，以為我們已經掌握了每個部分，但還是有幾個地方我不熟悉。”

另一個驚喜是Trystan Hart。他是加拿大艱困耐力賽的明星，目前在美國耐力系列賽取得領先地位，今年將參加世界錦標賽四場比賽。他取得了出色的成績，在行經Double Fault區時跌至第七名，但仍從一次滑倒中振作起來。Hart在Carl's Dinner賽段攀升至第三名，超越 Wade Young 、Bolt 和 Gómez贏得第三名，並成為第一位登上 Red Bull Erzbergrodeo 頒獎台的加拿大籍車手。

Trystan Hart bahnt sich einen Weg durch Carl's Dinner und holt sich Platz 3 © Phillip Paltzer/Red Bull Content Pool

一場冠軍雲集的賽事

Hart並非是唯一一位讓人留下深刻印象的美洲車手， Kailub Russell—連續八次獲得 AMA 全國越野錦標賽和國際六日耐力賽冠軍——在充滿過往冠軍雲集的序幕中跑出了最快的時間，超越了David Knight 和 Taddy Błażusiak ，以及第一次參加的滑雪運動員民族英雄 Marcel Hirscher 。

Marcel Hirscher schafft's ins Finale der besten 500 © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

週日，這位奧運冠軍征服了Zentrum am Berg 和 Machine的大型攀登賽段，並在賽事結束前完成了 Carl's Dinner 的賽段—這是他首次亮相的驚人成就。 同樣令人印象深刻的是 Pol Torres，他騎著一輛巨大的 700cc Yamaha Téneré 機車參加冒險競賽。

在終點線上，飽受摧殘的 Bolt 以第四名的成績衝過終點線，他克服了疼痛的障礙。護理受傷的右腳和左手，這位衛冕 FIM 艱困耐力世界冠軍的車手，全程戮力以赴，並盡量減少競賽時所造成的傷害。

Bolt在開始時與Lettenbichler速度保持一致，之後在Carl's Dinner賽段敗退並發生嚴重轉倒事故。但他頂住了Gómez 和 Young的挑戰，衝過了終點線——他的車衣都破了—不過，以第四名的成績拿下關鍵積分，並仍然保持冠軍的領先地位。

Hart wie Stahl: Billy Bolt führt den Titel-Kampf an. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

重返賽事

兩屆冠軍 Gómez ——他現在率領自己的 GasGas 車隊——領先Walkner以第五名的成績衝過終點線，這位 20 歲的車手恢復得非常出色，並成為本賽事中最優秀的奧地利車手。 他越過了終點線，贏得了主場觀眾的熱烈掌聲—一位明星就此誕生了。

Wade Young 和 Matthew Green 率領一支強大的南非車隊，是最後完成比賽的車手之一，Young 護著他的機車剩下的東西，以及騎著扭彎的車輪衝過終點線。

Graham Jarvis身為錦標賽的聯合領先者進入周末的賽事，並從令人沮喪的開局中恢復了過來，他的 Husqvarna 在前幾百公尺採石場底部追逐過程中淹沒。 耽擱了一個小時後，他再次出發，但是在外界的協助下。 儘管他被取消了資格，但在時間用盡之前，英國車手還是進行了一次出色的騎行，到達了 Motorex 高速公路賽段。

2022 red-bull艱困耐力世錦賽世界排名

Billy Bolt, 英國, Husqvarna, 45pts Mario Roman, 西班牙, Sherco, 43pts Mani Lettenbichler, 德國, KTM, 40pts Alfredo Gómez, 西班牙, GasGas, 34pts Wade Young, 南非, Sherco, 32pts Graham Jarvis, 英國, Husqvarna, 30pts Michael Walkner,奧地利, GasGas, 29pts Teodor Kabakchiev, 保加利亞, KTM, 27pts David Cyprian, 捷克, KTM, 24pts Dominik Olszowy, 波蘭, KTM, 21pts

在義大利舉行的 FIM Hard Enduro 世界錦標賽 Red Bull Abestone 第 4 輪比賽之前，車手們只有三週的時間，好好將他們的機車和身體重新休養生息，以迎接更殘酷的挑戰與磨練。