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Motorbike Enduro
2022 red-bull-erzbergrodeo艱困耐力世錦賽戰報 - Mani Lettenbichler 穿越綠色地獄領先群倫
Mani Lettenbichler 主導了有史以來最艱難的賽事之一Red Bull Erzbergrodeo，而世界冠軍 Billy Bolt 則克服了障礙——在這裡加緊速度前進。
Manuel Lettenbichler 在 Red Bull Erzbergrodeo前兩屆比賽中，分別拿下第三和第二名，但周日他在奧地利以出色的表現贏得本賽事冠軍殊榮，成為贏得全世界最艱難單日比賽最年輕的車手。
Lettenbichler 的父親Andreas是 2015 年四名獲勝者之一，當時車手們被一項新單元困住無法自深谷爬出，當時將他們帶入了一個被樹木環繞又深又濕的峽谷。
2022 Red Bull Erzbergrodeo 賽事關鍵紀實
Hlavní závod – Red Bull Erzbergrodeo
Watch all the action from Austria's legendary Red Bull Erzbergrodeo off-road motorcycle race.
這項被稱為“de Grüne Hölle”（綠色地獄）的賽事，今年再次回歸，因為 Motorex 高速公路和巨大的障礙幾乎破壞了 Lettenbichler 在第 22 個檢查站之前建立的5 分鐘領先優勢。
那時，這位德國車手在艱難的過程中行進得非常快。當前方的領跑者在一開始就在滾滾的塵土中掙扎時，他在第一次攀登中領先Billy Bolt ，並在惡名昭彰的巨石Carl's Dinner入口處領先Michael Walkner 5 分鐘- 充份展現其攀爬技術高超的本領。
30 分鐘後，比賽總時間達到兩小時大關，Lettenbichler清除了Carl's Dinner賽段，而Walkner則在酷熱中節節敗退，逐漸將位置輸給了Mario Roman、Tristan Hart、Alfredo Gómez和Bolt。奧地利車手看來失去優勢，但他還沒有結束。
我真的太興奮了。這意味著我爸爸和我都贏了這場比賽
下一個賽段是 Motorex 高速公路，Lettenbichler 差點敗在此地。 爬上山間溪流後，他面臨著陡峭的攀登，爬上一個覆蓋著濕滑植被近乎垂直的斜坡。
經過四次嘗試，Lettenbichler 已經在斜坡上開展出足夠的路線並清除障礙物，但當他從另一邊下降時，Roman已經在山腳下。 跟隨對手的路線，這位西班牙車手在第一次嘗試就完成了爬坡階段，並緊追其後。
Lettenbichler 在終點線說道：那幾乎要了我的命。我是第一個到達的人，只是當時沒有路線。我不得不嘗試幾條路線，然後我拖了一些原木，這讓後方其他車手更容易一些；但那之後我真的累慘了。
當 Sherco 車手通過超級艱難的 Dynamite 賽段追趕 KTM 的車手時，那是一場激烈的追逐。 Lettenbichler 看來陷入了一次新的攀登，Roman 在距離 Dynamite起點僅落後 50 碼左右的地方，但德國車手最終通過該路段，得償心願，並加速前往 Lazy Noon 的最後一次攀登路段。
歷經 2 小時 58 分 51 秒的比賽後，Lettenbichler衝過終點線，取得了驚人的勝利，這是他在塞爾維亞Xross獲勝後，連續在FIM艱困耐力世錦賽第二次贏得的分站冠軍。
我想：當我通過 Lazy Noon 賽段時，哦，老天，這也太厲害了。確實地，最後一次的衝鋒陷陣並不太困難，這是一種難以置信的感覺。我欣喜若狂。這意味太多了，我爸爸和我都贏得了這項比賽。沒有多少人能夠這樣做到。
因傷缺席了系列賽的首輪比賽，Lettenbichler的健康狀況讓他在今年的比賽中佔據了重要的優勢。
情緒激動地完成比賽
由於大部分場景仍試圖通過 Wasserleittung（水管）的第一個檢查站，Roman 僅落後 Lettenbichler 3 分鐘就越過了終點線，獲得了出色的第二名。 顯然，西班牙車手情緒是異常的激動，他將結果獻給了本週稍早去世的祖父。 西班牙籍車手在以色列贏得了錦標賽的首場比賽，即Minus 400 比賽後，目前正處於冠軍爭奪戰的行列中。
“我的開局還不錯，但是塵土實在是太多了，我失去並落後了很多位置，但後來當我抵達了森林。我讓自己保持冷靜，保持好自己的節奏和速度，開始逐步一一攻克、第二名是我今年能做到的最好成績。
“比賽每年越來越困難。當然，這是迄今為止最艱難的一場賽事。最艱難的部分是賽道上有一些驚喜。週六我們走在賽道上，以為我們已經掌握了每個部分，但還是有幾個地方我不熟悉。”
另一個驚喜是Trystan Hart。他是加拿大艱困耐力賽的明星，目前在美國耐力系列賽取得領先地位，今年將參加世界錦標賽四場比賽。他取得了出色的成績，在行經Double Fault區時跌至第七名，但仍從一次滑倒中振作起來。Hart在Carl's Dinner賽段攀升至第三名，超越Wade Young、Bolt 和 Gómez贏得第三名，並成為第一位登上 Red Bull Erzbergrodeo 頒獎台的加拿大籍車手。
一場冠軍雲集的賽事
Hart並非是唯一一位讓人留下深刻印象的美洲車手， Kailub Russell—連續八次獲得 AMA 全國越野錦標賽和國際六日耐力賽冠軍——在充滿過往冠軍雲集的序幕中跑出了最快的時間，超越了David Knight 和Taddy Błażusiak，以及第一次參加的滑雪運動員民族英雄 Marcel Hirscher。
週日，這位奧運冠軍征服了Zentrum am Berg 和 Machine的大型攀登賽段，並在賽事結束前完成了 Carl's Dinner 的賽段—這是他首次亮相的驚人成就。 同樣令人印象深刻的是 Pol Torres，他騎著一輛巨大的 700cc Yamaha Téneré 機車參加冒險競賽。
在終點線上，飽受摧殘的 Bolt 以第四名的成績衝過終點線，他克服了疼痛的障礙。護理受傷的右腳和左手，這位衛冕 FIM 艱困耐力世界冠軍的車手，全程戮力以赴，並盡量減少競賽時所造成的傷害。
Bolt在開始時與Lettenbichler速度保持一致，之後在Carl's Dinner賽段敗退並發生嚴重轉倒事故。但他頂住了Gómez 和 Young的挑戰，衝過了終點線——他的車衣都破了—不過，以第四名的成績拿下關鍵積分，並仍然保持冠軍的領先地位。
重返賽事
兩屆冠軍 Gómez ——他現在率領自己的 GasGas 車隊——領先Walkner以第五名的成績衝過終點線，這位 20 歲的車手恢復得非常出色，並成為本賽事中最優秀的奧地利車手。 他越過了終點線，贏得了主場觀眾的熱烈掌聲—一位明星就此誕生了。
Wade Young 和 Matthew Green 率領一支強大的南非車隊，是最後完成比賽的車手之一，Young 護著他的機車剩下的東西，以及騎著扭彎的車輪衝過終點線。
Graham Jarvis身為錦標賽的聯合領先者進入周末的賽事，並從令人沮喪的開局中恢復了過來，他的 Husqvarna 在前幾百公尺採石場底部追逐過程中淹沒。 耽擱了一個小時後，他再次出發，但是在外界的協助下。 儘管他被取消了資格，但在時間用盡之前，英國車手還是進行了一次出色的騎行，到達了 Motorex 高速公路賽段。
2022 red-bull艱困耐力世錦賽世界排名
- Billy Bolt, 英國, Husqvarna, 45pts
- Mario Roman, 西班牙, Sherco, 43pts
- Mani Lettenbichler, 德國, KTM, 40pts
- Alfredo Gómez, 西班牙, GasGas, 34pts
- Wade Young, 南非, Sherco, 32pts
- Graham Jarvis, 英國, Husqvarna, 30pts
- Michael Walkner,奧地利, GasGas, 29pts
- Teodor Kabakchiev, 保加利亞, KTM, 27pts
- David Cyprian, 捷克, KTM, 24pts
- Dominik Olszowy, 波蘭, KTM, 21pts
在義大利舉行的 FIM Hard Enduro 世界錦標賽Red Bull Abestone 第 4 輪比賽之前，車手們只有三週的時間，好好將他們的機車和身體重新休養生息，以迎接更殘酷的挑戰與磨練。
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