Lettenbichler 再度奪冠 - Red Bull Erzbergrodeo 精采勝出

Manuel Lettenbichler 展現壓倒性實力，在 Red Bull Erzbergrodeo 勇奪冠軍，刷新紀錄，迎來他在硬地耐力世界錦標賽中的第10連勝。他同時也完成了在「鋼鐵巨人」上的三連霸，成為繼波蘭傳奇車手 Taddy Blazusiak 於2009年之後，第二位在此賽事連續三年奪冠的車手。這位來自德國、效力於 Red Bull KTM 的選手，綽號「Mani」，無疑再次寫下歷史新頁。

King of the mountain: Mani Lettenbichler © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

01 史上最具技術性與體能挑戰性的賽道之一

現任硬地耐力世界冠軍 Lettenbichler 狀態巔峰，以完美姿態迎戰系列賽中最艱難的一日賽事，並延續他在英國威爾斯 HEWC 開幕戰 Valleys Hard Enduro 中壓倒性勝利的氣勢。他以驚人的速度馳騁於山間，最終比第二名快了整整 20 分鐘。雖然他讓這場比賽看起來輕而易舉，但這只證明了他高超的技術，並不代表挑戰本身有任何容易可言。

事實上，Lettenbichler 必須運用他所有的經驗與技術，才能征服歷來最具技術性與體能挑戰的 Red Bull Erzbergrodeo 賽道之一。2024 年，賽事總監 Karl Katoch 將賽道設計得異常艱難，包括兩次通過佈滿巨石的「Carl's Dinner」區段，還要兩度穿越 Erzberg 惡名昭彰、濕滑泥濘的森林，每一段都比上一段更具挑戰性。

將賽事中幾段著名陡坡改為一開始就穿越「Carl’s Dinner」巨石區，這樣的設計邏輯，是為了讓更多透過資格賽晉級的 500 名選手能有機會挑戰這段殘酷地形。不過，這也讓領先集團的痛苦時間更長，因為他們之後還得面對一連串消耗體力的山林路段。比賽在四小時的時限截止時結束，最終僅有九位選手成功衝過終點線。

The famous start of the 2024 Red Bull Erzbergrodeo © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

02 領先最快者與 Hart 的災難時刻

由於 Lettenbichler 的主要對手 Billy Bolt 正在接受膝蓋手術康復，當時已轉為擔任賽事解說，因此德國選手面臨的潛在挑戰者來自 Sherco 車隊的新陣容，包括在開幕戰分別拿下第二與第三名的 Teo Kabakchiev 和 Mario Roman，以及兩度獲得季軍的 Trystan Hart ，還有三屆冠軍 Jonny Walker ——後者剛從極具挑戰性的 Red Bull Hardline 登山車賽事中轉戰而來，帶著充沛的狀態抵達奧地利參賽。

為期兩天的資格賽（Prologue）決定選手的起跑順位，並將 1,300 名參賽者篩選至菁英 500 人。此次以外卡身份參賽的 EnduroGP 明星選手 Josep Garcia 表現驚人，遠遠領先全場，成為速度最快的車手。不過，這位西班牙選手並未報名週日的正賽。

資格賽同時也讓原本被看好的前段班選手 Cody Webb 出局，這位美國車手在週六發生摔車意外，無緣晉級正賽。

週日主賽中最快出發的選手是德國越野摩托車手 Chris Gundermann，他起步迅猛，率先帶領前 50 位選手衝出礦坑底部。但在第一個檢查點與首個大上坡「Wasserleitung」前，Lettenbichler 就已經超越他，搶下領先位置。

起跑階段總是會犧牲一位大咖。去年是 Billy Bolt，今年則輪到 Trystan Hart，他在起跑直線末端空間不足，撞上大型賽道標誌而摔車。這位加拿大選手雖然身上擦傷瘀青，但很快又騎上他的 KTM，開始奮力往前追趕——有時甚至是硬闖而上。

Mani made short work of Carl's Dinner and came back for seconds © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

03 Mani 奪下領先主導地位

在前方，Lettenbichler 很快甩開了 Kabakchiev 以及年輕的英國車手 Will Hoare，開始逐步建立起無法撼動的領先優勢。他在新增賽段「Carl's Dinner Lite」中將領先幅度進一步擴大，這是幾段橫越滿布尖銳岩石山谷的賽道之一。

「Carl’s Dinner Lite」只是主賽段「Carl’s Dinner」的前菜，而「Chris’s Stony Party」則是這場惡戰的甜點。當 Lettenbichler 抵達賽道三分之二處的 Stony Party 時，他已經領先重新追回進度的 Hart 多達 15 分鐘。當他的對手才剛進入該路段時，Lettenbichler 已經順利通過並登上山頂。

所有目光都集中在後段的森林路段——Motorex Highway 和全新賽段 Killer’s Leap。這些位於 Erzberg 山腳下的林谷路段情況險惡，往往足以左右整場比賽走向。然而，Lettenbichler 把握時間調整節奏，逐一突破難關，當他衝出山谷、勝利在望時，放聲吶喊，宣示他的壓倒性勝利。

For many riders, their Red Bull Erzbergodeo race ended here © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

04 Red Bull Erzbergrodeo 傳奇老將 Graham Jarvis 寫下時光倒流的精彩演出

在一公里後方，賽事仍然充滿戲劇張力。當 Hart 全力拚搏力保亞軍位置時，老將 Graham Jarvis 則展現出另一場經典級演出，強勢爭奪最後一席頒獎台名額。

這位英國選手曾五度在此賽事奪冠，被譽為史上最偉大的艱困耐力賽車手。雖然已經 49 歲，Graham Jarvis 卻仿佛歲月倒流，從資格賽第 35 位出發，一路過關斬將。儘管場上有許多年輕且速度更快的選手，但幾乎沒有人能與這位老將在技術難關上一較高下。他在最艱難的賽段中表現輕鬆自如，展現無人能及的掌控力。

Trystan Hart fought back to seconds after a fall at the start © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

在第一個檢查點時，Jarvis 排名第 30；到了 Carl’s Dinner，他已經攀升至第六，隨後又超越了前冠軍 Wade Young 和 Jonny Walker，並在山頂的 Udo’s Playground 成功搶下第三名的位置。Mario Roman 緊追在後，而當 Jarvis 進入 Motorex Highway 時體力開始下滑，甚至需要 Roman 協助才能攀出該區段。最終，這位西班牙車手奪下第三名並收下寶貴的積分，Jarvis 則以精彩的表現拿下令人敬佩的第四名。

緊隨其後衝過終點線的分別是 Wade Young、Teo Kabakchiev 和 Jonny Walker，三人競爭激烈。而 Mitch Brightmore 則以第八名的成績擴大了他在青年組錦標賽中的領先優勢，去年的冠軍 Matthew Green 則名列第九。

每位選手帶回家的，是一座完賽獎盃——一塊巨大、拋光過的岩石——一面黑白方格旗，以及滿身的擦傷與瘀青。沒有獎金，沒有香檳，但他們明年肯定還會再回來，繼續挑戰這座「鋼鐵巨人」。

Manuel Lettenbichler celebrates his third win at the Red Bull Erzbergrodeo © Red Bull Content Pool The nine riders to finish the 2024 Red Bull Erzbergrodeo © Red Bull Content Pool Class acts: Mani Lettenbichler and Graham Jarvis at the end © Red Bull Content Pool Trystan Hart is the most successful North American rider at Erzberg © Red Bull Content Pool A spectacular run from Graham Jarvis © Red Bull Content Pool

05 2024 年 Red Bull Erzbergrodeo 的完賽者名單

Pos Name Nat Bike Time 1. Manuel Lettenbichler DEU KTM 2h 47m 23.277s 2. Trystan Hart CAN KTM 3h 7m 40.648s 3. Mario Roman ESP Sherco 3h 21m 47.03s 4. Graham Jarvis GBR Husqvarna 3h 23m 39.296s 5. Wade Young RSA GasGas 3h 39m 48.824s 6. Teodor Kabakchiev BUL Sherco 3h 40m 27.812s 7. Jonny Walker GBR Beta 3h 40m 28.735s 8. Mitch Brightmore GBR Husqvarna 3h 48m 32.153s 9. Matthew Green RSA KTM 3h 56m 31.455s

請觀賞 2024 年 Red Bull Erzbergrodeo 精采完整重播內容：

Red Bull Erzbergrodeo 艱困耐力賽 全世界最艱難的摩托車賽車手們，在艾森納茲（Eisenerz）遍布巨石的越野地形上拼搏奮戰