Red Bull Erzbergrodeo令人敬畏、讚不絕口的九大理由

Rob Warner 與 Mani Lettenbichler、Taddy Blazusiak 和 Paul Bolton 共同舉辦了這場值得關注的賽事活動，並與我們重溫 Red Bull Erzbergrodeo 過往一些精采時刻。 Bolton 帶我們重溫2013 年一場令人難忘的比賽，這場比賽在洪水中展開序幕，Graham Jarvis在前兩年雖位居領先但被取消了資格，這場比賽終於得償宿願獲勝奪冠。

Blazusiak 從 2007 年到 2011 年連續贏得史無前例的5場勝利，讓我們見證他第1至第5場勝利的驚人成就。Lettenbichler則敘述了 2015 年的那場賽事，他的父親 Andreas 必須與其他3位車手協同合作攜手攀登至終點， 另2019 年比賽 - 第 25 屆賽事 - Jarvis奪得他的第5勝，也是最近一次的冠軍榮耀。

Die Rückkehr zum Eisernen Giganten

Red Bull Erzbergrodeo 2021 年賽事已決定取消，將於明年 6 月回歸，在此之前，讓我們來看看，為什麼這項極限耐力賽如此獨特的9個原因。

1. 天氣

每個人都在談論天氣，但在 Erzberg，事實上真的很有趣。Styrian 山脈的天氣模式很奇怪，前一刻陽光普照，下一刻則是高爾夫球大小的冰塊從天空落下來。 記得在 6 月舉行的 Red Bull Erzbergrodeo 見證了這一切：熱浪、仲夏的雪、冰冷的霧和驚險的閃電，這是在鐵礦山上令人大開眼界的天氣變化。 最令人難忘的是 2013 年，當時暴雨在採石場底部的起跑線上匯集成了一個小湖泊。

2. 節日的氛圍

車手、車迷和導遊都協助在 Erzberg 營造出令人驚嘆的節日氛圍。 他們可以在為期4小時的主要賽事之前，以及在比賽結束後的下午在Rocket Ride騎行和為期兩天的 Iron Road Prologue 中測試自己的實力，車手在啤酒館帳篷裡利用時間微調或修理自行車、共享餐點或聚會並互相借用備份件。 Red Bull Erzbergrodeo 是極限摩托車騎行的周末愛好者，屆時將有來自世界各地的車手共襄盛舉，充滿樂趣。 在Bolton的 Red Bull Erzbergrodeo 和 Lettenbichler 的視頻中將有最新的資訊與現況可供查閱。

Durch den Dreck beim Erzbergrodeo

3. 大咖明星車手

Taddy races Kimi up the Erzberg mountain

4. 業餘愛好者

在 Erzberg 的露營地周圍走一遭，不會有人稱自己是業餘愛好者。 在某種程度上，他們都是業餘車手、優秀的標準車手或自我發起者。 但 Red Bull Erzbergrodeo 不僅僅是一場艱苦的比賽，它還是全世界最艱難的一日賽事。 序幕時1,500 名參賽者將減少到 500 名晉升參加資格賽，其中只有少數能夠撐到最後。 大多數人最終會花整整4個小時來嘗試像是Wasserleitung或Three Kings這些稍早的攀爬賽段。 明年他們將會回來接受更多的挑戰。 在世界耐力超級系列賽(WESS)每日紀實中，我們隨訪個人車手Kevin Gallas 和傳奇的Laia Sanz在2019 年活動的精采表現。

2019 世界耐力超級系列賽兩位獨特且優異的車手介紹

5. 風景

除了精采的比賽之外，讓奧地利 F1 大獎賽和 MotoGP 如此特別的是松樹覆蓋山脈的壯麗景觀。 Red Bull Erzbergrodeo 位於幾公里外的同一山脈，這裡提供了令人嘆為觀止的環境，讓車手們在 Erzberg 鐵礦山周圍進行艱苦的挑戰與磨練。

Johnny Walker am Erzberg © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

6. 攀登

憑藉 Lazy Noon、Water Pipe、Bathtub、Three Kings、Dynamite 等瘋狂的名號，Red Bull Erzbergrodeo 被定義的巨大的爬坡，因為車手們試圖在不到4個小時的時間內衝刺鐵巨人礦區。 斜坡不僅陡峭，而且很滑，因為摩托車要在頁岩上爭取抓地力，爬上岩石又從斜坡上滑落。 對於每個想要征服攀登的車手來說，這會讓其他人更難跟上。

7. Carl的 Dinner賽段

Red Bull Erzbergrodeo 最後的賽段 - 在山邊一堆巨大的亂石上攀越，這是幾世紀以來採礦所留下的痕跡。 Carl's Dinner 考驗車手們極限測試的技巧，以及他們的實力與耐力。 能夠克服這個賽段的車手通常都是最後的優勝者。

Showing the strain in Carl’s Dinner. © [unknown]

8.車手

FIM 艱困耐力世錦賽可謂是與眾不同的賽事。 與其他任何運動不同的是，頂級車手不僅在巨大的障礙和長距離上相互激烈競爭，而且在賽道外還能成為好朋友聚在一起。 在老一輩中，像 Jarvis、Taddy Blasuziak、Bolton 和 Dougie Lampkin 這些車手都參加了騎行的測試。 如今，這些頂級車手還經常一起練習，互相切磋技巧，自由自在的騎行，而前世界耐力超級系列賽冠軍車手Lettenbichler 和 Billy Bolt甚至還一起訓練。

9. 優勝者

最後的500 位才能參加正賽，但實際上只有少數人完成這 35 公里的比賽。 像 Blasuziak、Jonny Walker、Chris Pfeiffer 和史上最偉大的車手 Jarvis 。 2015 年也許是最極端的例子，當時有4位車手取得前方領先地位，直到新的一段陡峭森林區。 賽事承辦人 Karl Katoch 將其稱為"市中心"，但他們都被困在底部區，車手稱其為綠色地獄。 Jarvis、Walker、Alfredo Gomez 和 Andreas Lettenchbichler 這4位車手必須同心協力攀爬至山谷上方，最後共同登上頒獎台的最高榮耀。

Pulling together: the Red Bull Hare Scramble © [unknown]

現在你已了解Red Bull Erzbergrodeo 的賽事路線，讓我們一起加入 Sal Masekela 的專訪，完整回顧 2019 年 NBC 的 Red Bull Signature 系列比賽的精采內容。

Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble