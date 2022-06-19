Red Bull Erzbergrodeo不能錯過的11個理由

今年Mani可以更好嗎？

在這裡擁有出色的記錄，2014 年以 16 歲的年紀完成 Red Bull Erzbergrodeo 之後，他已經是本賽事史上最年輕的完賽者。他剛從塞爾維亞 Xross 的勝利中抵達這座山。在 2018 年獲得第三名和 2019 年獲得第二名，如果今年他能表現得更好，他將成為第一位登上Red Bull Erzbergrodeo 最年輕的冠軍車手。但他必須設法超越他最接近的競爭對手

，後者是世界冠軍與首輪比賽

的勝出者。這兩位朋友一直在艱困耐力世界錦標賽中勢均力敵，並且這一輪將是對他們技術和競爭力的最大考驗之一。