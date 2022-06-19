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Motorbike Enduro
Red Bull Erzbergrodeo不能錯過的11個理由
Red Bull Erzbergrodeo 可謂是全世界最艱困的單日賽事，500 位車手在 40 公里的山上縱橫騎行，只需四個小時即可完成。
1. 沒有兩個賽段是相同的
Red Bull Erzbergrodeo 賽事，是在一個工作中的鐵礦採石場舉行，這意味著 Erzberg 本身每次的場景都不一樣。主辦負責人 Karl Katoch 因此打造了一處35-40 公里的路線，但這裡也有一些受喜愛的賽段。 起步後，車手們全速爬上採石場，找到了像 Wasserleitung（水管）和 Zentrum am Berg（托爾金山之心）這樣的陡峭山峰。 然後他們穿越 Machine 和Elevator 的樹林，到達海拔約 1,466公尺的山峰上。在山的另一邊是Carl’s Dinner，這是一項消耗能量攀越巨石的技術，之後下降並脫離Ludwig’s Land，並在 Dynamite 和 Lazy Noon 進行更多的攀登騎行，然後衝刺到終點。
2. 有 1,500 比 1 的獲勝機會
Red Bull Erzbergrodeo 吸引了 1,500 名車手準備好在鋼鐵巨人山一較高下。 第一個挑戰是Rocket Ride，這是圍繞採石場進行的衝刺測試。 第二天Iron Road 的序幕是令人生畏的賽段，兩次計時賽將場面縮減為 Red Bull Hare Scramble 最快500 名的預選賽。 在重要的日子裡，車手們以 50 人為一組列隊。只有少數車手能完成比賽，大多數人注定要在下午爬山時努力讓自己筋疲力竭但最終無法完賽。
3. 新一代優秀的車手
今年Mani可以更好嗎？ Manuel Lettenbichler 在這裡擁有出色的記錄，2014 年以 16 歲的年紀完成 Red Bull Erzbergrodeo 之後，他已經是本賽事史上最年輕的完賽者。他剛從塞爾維亞 Xross 的勝利中抵達這座山。在 2018 年獲得第三名和 2019 年獲得第二名，如果今年他能表現得更好，他將成為第一位登上Red Bull Erzbergrodeo 最年輕的冠軍車手。但他必須設法超越他最接近的競爭對手 Billy Bolt，後者是世界冠軍與首輪比賽Minus 400的勝出者。這兩位朋友一直在艱困耐力世界錦標賽中勢均力敵，並且這一輪將是對他們技術和競爭力的最大考驗之一。
4. 特邀嘉賓
來自世界各地著名的車手，齊聚鋼鐵巨人山一較高下。 像 Alfie Cox、兩屆冠軍Cyril Despres、Matthias Walkner、Laia Sanz and our expert commentator Darryl Curtis. Record-breaking stunt rider Chris Pfeiffer was a four-time winner and FMX stars Travis Pastrana, Ronnie Renner and Robbie Maddison 都將參加比賽。MotoGP 傳奇車手Dani Pedrosa屆時也將共襄盛舉。
今年，輪到奧運選手 Marcel Hirscher了。作為有史以來最成功的滑雪者之一，也是其祖國奧地利的民族英雄，Hirscher 對山脈略知一二，而且在騎摩托車長大的同時，他也是一名熟練的車手。去年，他參加了 Red Bull Romanics，並在奧地利 MotoGP 上騎乘 KTM 機車讓觀眾驚嘆不已，但這回將是他迄今為止最大的挑戰。
5. 天氣變幻莫測……
除了吸引來自世界各地的車手外，鐵巨人山還從各個角落吸引了奇奇怪怪的天氣。以前的版本在酷熱、濃霧、暴雨、大雪甚至乒乓球大小的冰雹中展開。這使得無法預測摩托車的設置和車手需要穿什麼裝備，進而為比賽增添了更加狂野的元素。
6.任何人都可以贏...
2007 年，一位來自波蘭鮮為人知的試騎者，騎著一輛借來的 KTM。以外卡身份參賽，Taddy Blazusiak 以超過 5 分鐘的距離衝向勝利。這一定是一個奇怪的結果，對吧？ 錯誤的。Taddy蟬聯贏得四次勝利，成為第一位贏得五次的車手，並且仍然是唯一一位連續獲勝的人。這場勝利改變了 Taddy 的遊戲規則。 他與 Erzberg 簽訂了參加 KTM 比賽的合約，並繼續獲得四座 X Games 的金牌、六次室內耐力賽世界盃和五次越野耐力錦標賽的勝利。
7. 嗯，不只是任何人……
當我們說任何人都可以獲勝時，我們是在誇大其詞。 500 名首發車手中的絕大多數都未能完成。 即使是精英人士——包括 Hard Enduro 傳奇人物 Graham Jarvis——也在這座山上磨練許久。Jarvis在 2011 年和 2012 年兩次被取消領先資格，兩次都是因為錯過了檢查站。 儘管如此，他在第二年回歸，完全專注於勝利，不顧惡劣的條件衝向領先位置，在這個過程中一舉成名。 他現在已經五次奪冠，其中包括在 2019 年第 25 屆和最近一屆比賽中取得主導性的勝利。
8.其實，有時候四個人就能贏……
好吧！如果你感到困惑，讓我們提醒你，這場比賽是真正的原創。 2015 年，Red Bull Erzbergrodeo 主辦負責人 Katoch 推出一個新的部分，Ludwig's Land—下降至森林深處，然後在陡峭之地爬出來。不過濕滑的路段難倒了那些找不到足夠動力或抓地力爬出的車手。 最終，四位領跑者——Jonny Walker、Alfredo Gomez、Jarvis和 Andreas Lettenbichler—齊心協力一起將他們的摩托車拖出。 他們共享最高榮譽，筋疲力竭地登上頒獎台的最高榮耀。
9. 造成觀眾蜂擁而至……
寧靜的Eisenerz，因Red Bull Erzbergrodeo賽事，當地的人口在比賽週末期間膨脹了十倍，因為 40,000 名車迷從世界各地湧進這個施蒂里亞(Styrian)的採礦小鎮。 再加上車手和數以千計的支持人員，此時你就會對賽事的規模有所了解了。
10. 有磁性...
比賽在 Eisenerz 的 Erzberg 舉行——意為“鐵礦石”鎮的“礦石山”。 因此，車手們正是圍繞著巨大的鐵礦山進行比賽，這些鐵礦擁有自己的磁場，可以對導航和廣播設備造成嚴重破壞。哦，它也是一種極好的導電避雷針。 登上頒獎台的唯一獎品是什麼？與Karl的一次握手和一個由鐵礦石製成的獎杯……。
11. Red Bull TV 直播
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