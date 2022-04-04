Red Bull 飛行日：一「飛」成名的7大經典

Red Bull 飛行日將於2022年九月來到台灣，業餘的愛好者、飛行員將一同於台中港齊聚一堂，用他們嘔心瀝血製造出的成果一展高下。

自 1992 年在此城市成立以來，Red Bull 飛行日（Red Bull Flugtag）號召了許多帶著翅膀前來的工程師，無論是好的、壞的或是醜的作品，20年來全都見怪不怪。從令人嘆為觀止到荒謬好笑的、從飛起來的馬桶到破紀錄的「天外飛雞」，歷年來共創了無數難忘的時刻。以下是來自全球的眾多亮點中的亮點：

1. 飛不起來的滑翔機

飛行器的其中一個輪子對這支超人隊來說是致命打擊 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

並非每組都想要成為受歡迎的滑翔機，有的想證明自己可以飛得很遠。有一團隊每個成員都著超人裝，其中三人以等向飛行台起跑，拉著他們的滑翔機，希望能破2016 年在瑞士蘇黎世的世界紀錄。唯一的問題是，飛機的一個輪子似乎卡在平台上，於是超人們就在飛機靜止不動的情況下開始飛行。

2. 孵化出完美飛行計劃的雞

The Chicken Whisperers雞語者 © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

2013 年，Chicken Whisperers（中譯：雞語者）團隊在加利福尼亞州長灘（Long Beach, California）舉行一場美國比賽中打破了大賽的世界紀錄，創下了 78.64公尺的記錄，至今仍為最佳紀錄。這群雞大有來頭，他們其實是來自帕洛阿爾託（Palo Alto）的五名航太和機械工程師。在飛上天空之前表演了引人注目的「雞舞」，團隊由勞拉·謝恩（Laura Shane）作為飛行員，她將令人驚嘆的飛行距離歸功於當下及時的陣風。

1分鐘 驚人 Red Bull飛行日世界紀錄: 78.5 公尺！ 2013年9月21日，五名加利福尼亞工程師在美國長灘打破了Red Bull飛行日的世界紀錄。

3. 在美茵茲滑出一道光彩

在雞隊們創下該記錄之前一年，Die Rückkehr der Teichfighters（中譯：池塘戰士歸來）的團隊以創下70公尺佳績，以 7 米之差打破世界紀錄。在德國美因茨（Mainz, Germany）的 150,000 名觀眾面前，他們因此贏得了Red Bull跳傘隊（Red Bull Skydive Team）殊榮。

Die Rückkehr der Teichfighters（中譯：池塘戰士歸來）從容不迫第翺翔在德國美茵茲 © Flo Hagena/Red Bull Content Pool

4. 萬眾矚目的世界級賽事

Red Bull 飛行日將會於 9 月來到台灣，也的確是一場全球性、萬眾矚目的盛事。簡單來說，在全球 93 個城市舉行比賽，800 萬觀眾在世界各地水畔等待各式各樣的飛行。統計有 1,187 份申請書、共 1,635 名參與者。而英國倫敦的觀眾人數一度達到了 350,000 人，創下紀錄；而波蘭波茲南（Poznan, Poland）和德國漢堡市（German city of Hamburg）的觀眾人數也曾經高達 250,000 人。

無論在哪個城市，總有一大群人現場聲援你的飛行表演 © Håkon Jørgensen/Red Bull Content Pool

5. 飛上天的廁所不臭，但成績也跟水一起沖走了

1903年，萊特兄弟（Wright brothers）製作了第一個能持續飛行的飛行器，他們一定料想不到他們會為Red Bull 飛行日帶來甚麼樣的啟發。多年來，世界各地廁所級的幽默層出不窮：來自米蘭的Mammacacca隊，一群義大利包著巨大尿布的朋友們跳下平台、推進他們的打扮成便便的朋友；又或者像Nooper，打造成一個廁所捲紙形狀的飛機想一飛沖天。不出所料，這些參賽者成績馬上就被其他參賽者給沖到底了。

Nooper –– 其中一個廁所主題的參賽隊伍 © Chris Garrison/Red Bull Content Pool

6. 非鳥非飛機，觀眾現在看到的是......一根鬆餅夾香腸

全球比賽中，還真有許多令人意想不到的「飛行」樣貌，引起了人們的注意。其中一個就是挪威隊 Polse I Vaffel，鬆餅中夾著香腸是這個國家著名的的美食，也是此飛機的原貌。飛行員在飛行前被穿著番茄醬和芥末醬的隊友給包圍。這個畫面發生在奧斯陸（Olso），毫無意外地，這引人注目的鬆餅香腸飛行，以迅雷不及掩耳的速度掉入海中。

來點會飛的鬆餅配香腸？ © Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

7. 抱歉，這次牛不起來

瑞士理工學院學生組織了一個名叫Ready for Steak-off（中譯：準備好牛起來了）的隊伍，以他們的專業背景、團隊精神完全可以充滿自信。他們的目標是打破世界紀錄，他們甚至有一個引人注目的啟動儀式，穿著充氣服裝的廚師事在烹飪工具周圍揮舞著雙手。但......唯一的問題是，在他們的所有前瞻性計劃中，他們並沒有考慮清楚飛機的寬度，所以在跑道上被旁邊樹夾住了，因此機翼硬生生被折斷。穿著番茄醬的飛行員無法控制其方向，跟著牛肉飛機急轉直下掉入水中。