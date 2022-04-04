Crash landing cows is all part of the Flugtag fun
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Red Bull Flugtag

Red Bull 飛行日：一「飛」成名的7大經典

巨大的衛生紙、尿布人和飛「雞」的參賽者 —— Red Bull 飛行日（Red Bull Flugtag）中早已經見怪不怪，讓我們一起回味那些最令人難忘的時刻。
由 Matt Majendie 編寫
4 min read發佈於
Red Bull 飛行日將於2022年九月來到台灣，業餘的愛好者、飛行員將一同於台中港齊聚一堂，用他們嘔心瀝血製造出的成果一展高下。
自 1992 年在此城市成立以來，Red Bull 飛行日（Red Bull Flugtag）號召了許多帶著翅膀前來的工程師，無論是好的、壞的或是醜的作品，20年來全都見怪不怪。從令人嘆為觀止到荒謬好笑的、從飛起來的馬桶到破紀錄的「天外飛雞」，歷年來共創了無數難忘的時刻。以下是來自全球的眾多亮點中的亮點：

1. 飛不起來的滑翔機

Team Ultra Gliders of Wiesendangen perform during the Red Bull Flugtag at Landiwiese in Zurich, Switzerland on July 16, 2016.
飛行器的其中一個輪子對這支超人隊來說是致命打擊
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
並非每組都想要成為受歡迎的滑翔機，有的想證明自己可以飛得很遠。有一團隊每個成員都著超人裝，其中三人以等向飛行台起跑，拉著他們的滑翔機，希望能破2016 年在瑞士蘇黎世的世界紀錄。唯一的問題是，飛機的一個輪子似乎卡在平台上，於是超人們就在飛機靜止不動的情況下開始飛行。

2. 孵化出完美飛行計劃的雞

The Chicken Whisperers at Red Bull Flugtag in Long Beach, California, USA in 2013.
The Chicken Whisperers雞語者
© Carlo Cruz/Red Bull Content Pool
2013 年，Chicken Whisperers（中譯：雞語者）團隊在加利福尼亞州長灘（Long Beach, California）舉行一場美國比賽中打破了大賽的世界紀錄，創下了 78.64公尺的記錄，至今仍為最佳紀錄。這群雞大有來頭，他們其實是來自帕洛阿爾託（Palo Alto）的五名航太和機械工程師。在飛上天空之前表演了引人注目的「雞舞」，團隊由勞拉·謝恩（Laura Shane）作為飛行員，她將令人驚嘆的飛行距離歸功於當下及時的陣風。

1分鐘

驚人 Red Bull飛行日世界紀錄: 78.5 公尺！

2013年9月21日，五名加利福尼亞工程師在美國長灘打破了Red Bull飛行日的世界紀錄。

3. 在美茵茲滑出一道光彩

在雞隊們創下該記錄之前一年，Die Rückkehr der Teichfighters（中譯：池塘戰士歸來）的團隊以創下70公尺佳績，以 7 米之差打破世界紀錄。在德國美因茨（Mainz, Germany）的 150,000 名觀眾面前，他們因此贏得了Red Bull跳傘隊（Red Bull Skydive Team）殊榮。
Team Die Rückkehr der Teichfighters set a world record distance of 69.79m at the Red Bull Flugtag in Mainz, Germany on May 28, 2012.
Die Rückkehr der Teichfighters（中譯：池塘戰士歸來）從容不迫第翺翔在德國美茵茲
© Flo Hagena/Red Bull Content Pool

4. 萬眾矚目的世界級賽事

Red Bull 飛行日將會於 9 月來到台灣，也的確是一場全球性、萬眾矚目的盛事。簡單來說，在全球 93 個城市舉行比賽，800 萬觀眾在世界各地水畔等待各式各樣的飛行。統計有 1,187 份申請書、共 1,635 名參與者。而英國倫敦的觀眾人數一度達到了 350,000 人，創下紀錄；而波蘭波茲南（Poznan, Poland）和德國漢堡市（German city of Hamburg）的觀眾人數也曾經高達 250,000 人。
Participants perform at the Red Bull Flugtag in Oslo, Norway on August 23, 2015.
無論在哪個城市，總有一大群人現場聲援你的飛行表演
© Håkon Jørgensen/Red Bull Content Pool

5. 飛上天的廁所不臭，但成績也跟水一起沖走了

1903年，萊特兄弟（Wright brothers）製作了第一個能持續飛行的飛行器，他們一定料想不到他們會為Red Bull 飛行日帶來甚麼樣的啟發。多年來，世界各地廁所級的幽默層出不窮：來自米蘭的Mammacacca隊，一群義大利包著巨大尿布的朋友們跳下平台、推進他們的打扮成便便的朋友；又或者像Nooper，打造成一個廁所捲紙形狀的飛機想一飛沖天。不出所料，這些參賽者成績馬上就被其他參賽者給沖到底了。
Nooper at Red Bull Flugtag in Louisville, KY, USA, on 27 August, 2016.
Nooper –– 其中一個廁所主題的參賽隊伍
© Chris Garrison/Red Bull Content Pool

6. 非鳥非飛機，觀眾現在看到的是......一根鬆餅夾香腸

全球比賽中，還真有許多令人意想不到的「飛行」樣貌，引起了人們的注意。其中一個就是挪威隊 Polse I Vaffel，鬆餅中夾著香腸是這個國家著名的的美食，也是此飛機的原貌。飛行員在飛行前被穿著番茄醬和芥末醬的隊友給包圍。這個畫面發生在奧斯陸（Olso），毫無意外地，這引人注目的鬆餅香腸飛行，以迅雷不及掩耳的速度掉入海中。
Participants perform at the Red Bull Flugtag in Oslo, Norway on August 23, 2015.
來點會飛的鬆餅配香腸？
© Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

7. 抱歉，這次牛不起來

瑞士理工學院學生組織了一個名叫Ready for Steak-off（中譯：準備好牛起來了）的隊伍，以他們的專業背景、團隊精神完全可以充滿自信。他們的目標是打破世界紀錄，他們甚至有一個引人注目的啟動儀式，穿著充氣服裝的廚師事在烹飪工具周圍揮舞著雙手。但......唯一的問題是，在他們的所有前瞻性計劃中，他們並沒有考慮清楚飛機的寬度，所以在跑道上被旁邊樹夾住了，因此機翼硬生生被折斷。穿著番茄醬的飛行員無法控制其方向，跟著牛肉飛機急轉直下掉入水中。
Red Bull Flugtag