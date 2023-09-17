Sebastian Vettel 駕駛 F1 賽車重返紐博格林賽道

四屆F1 世界冠軍Sebastian Vettel與“Kinky Kylie”(賽車)重聚，他駕駛這輛RB7 在Red Bull紐博格林方程式大賽(Red Bull Formula Nürburgring) 上表現出色，奪得2011年世界冠軍，這是在著名的德國賽道上舉辦的一場賽車運動慶典。
作為12 小時紐博格林耐力賽週末的一部分，超過60,000 名賽車運動愛好者觀看了一系列獨特的表演賽，見證了F1 車手和賽車在傳奇的Nordschleife 賽道上進行的最後一次F1一級方程式於1975 年舉行的比賽。Sebastian Vettel和David Coulthard駕駛 Red Bull RB7 和 RB8 親自體驗了這處著名的賽道。
Vettel再次坐在他贏得冠軍的 RB7 賽車的駕駛艙裡，他說：我感覺自己就像在一個時間膠囊裡——一坐進車裡，很多記憶都浮現出來了。在大賽道上行駛將帶來許多樂趣，並以我滿意的方式進行。今天，一切都以某種方式契合在一起，包括我們現在使用碳中和燃料來運行賽車這一事實。
“賽車運動是我最大的熱情，我想讓這項運動保持活力。燃料可以合成生產並採用替代燃料。重要的是我們都意識到我們必須做點什麼。最棒的是——你感覺不出汽車有何不同，使用合成燃料駕駛時同樣有趣。
Coulthard本人是鄰近大獎賽賽道上的F1 冠軍，他駕駛RB8在20.832 公里的賽道上追趕Vettel ，這條賽道蜿蜒穿過埃菲爾山脈，RB8 橫掃了2012 年世界錦標賽。
1975 年，Mathias Lauda駕駛Ferrari 312 B3-74，他的父親Niki Lauda在北環賽道上創下了唯一一個低於7 分鐘的成績( 6:58.6)，並奪得他的第一座世界冠軍。Gerhard Berger展示了 Ferrari F1-412 T2，Ralf Schumacher 駕駛 Williams FW25-07，而Jos Verstappen則駕駛全電動Ford SuperVan 4.2，這款車曾在今年稍早的派克峰爬坡賽上大放異彩。
F1 車迷最愛的Yuki Tsunoda在義大利未駕駛他的AlphaTauri賽車，轉而駕駛一輛噴火的Honda NSX GT3 Evo在賽道上行駛，FMX 車手Luc Ackermann超越了Red Bull漂移兄弟(Red Bull Driftbrothers) 的Elias Hountondji和Johannes Hountondji，展現了激動人心的表現。
身為四屆世界冠軍和 53 場大獎賽的冠軍，Vettel現在正在主導《無痕競速》 活動，旨在為賽車運動帶來可持續使用和碳中性的燃料……
您能告訴我們更多關於《無痕競速》的相關訊息嗎？
Sebastian Vettel: Sebastian Vettel表示：只有適應未來的挑戰，我們才能讓賽車運動保持活力。 “無痕競賽”是我們“仍有一場競賽要獲勝”的環保項目之一。 在2023 年古德伍德速度節上，我駕駛了兩輛我心愛的賽車——Nigel Mansell的FW14B 和Ayrton Senna的MP4/8A——兩輛真正的賽車偶像。 這些舊車不應該像車庫裡的遺物一樣積滿灰塵。 因此，我很高興能夠證明我們可以繼續享受舊賽車的樂趣，但經由使用碳中性燃料以對環境負責的方式運行它們。 我正在用我的 RB7 和碳中性燃料參加 Red Bull 紐博格林方程式比賽。 它運行完美，聲浪完全相同，但我們以更負責任的方式做到了這一點。
看到這裡的車迷們，德國是不是又要舉辦F1大獎賽了？
我想我們暫時不會在德國看到大獎賽了。 我認為這很遺憾，但我理解為什麼。 F1 比賽對這個國家來說非常昂貴，而德國對我來說似乎太不現實了。 也許德國汽車工業的決定性壓力錯失了。 這對車迷來說有點遺憾，但在荷蘭、比利時和奧地利等鄰國仍有比賽。
您之前駕駛過北環賽道嗎？
我從未在北環賽道上駕駛過 F1 賽車，所以我很高興能在紐博格林Red Bull 方程式賽車上駕駛 F1 賽車，儘管這只是一場表演賽。 我對紐博格林賽道有著美好的回憶。 自從我在這裡為Red Bull 車隊奪冠已經過去十年了。 事實上，我可以駕駛著使用碳中性燃料的 RB7 世界錦標賽賽車回到這裡，這讓我感到非常自豪。
賽車手Tsunoda通過Red Bull少年隊畢業進入 F1，這有助於將最優秀的年輕車手帶入 F1。 這位受歡迎的日本車手目前正處於他在 Scuderia AlphaTauri車隊的第三個賽季。
北環賽道與您駕駛過的其他賽道相比如何？
Yuki Tsunoda: Yuki Tsunoda表示：我無法將北環賽道與我駕駛過的其他賽道進行比較，因為賽道的長度和走向都非常不同——穿過山脈，有很多起伏。 它真的非常窄，如果你開到草地上，那裡就有護牆。 這就像一條街道賽道，但海拔變化更具挑戰性。 這是一條超級令人愉悅、激動人心且極具挑戰性的賽道。
你駕駛哪輛車？ 這對你來說意味著什麼？
NSX GT3 Evo – 這與我每天在義大利駕駛的車型相同，只是不在比賽規格中。 這是同一輛車，但我想說它同時又非常不同——空氣動力部件顯然讓它變得更快、更酷，但你仍然可以感受到同樣的激情、發動機相似的聲音和運作。 我喜歡這種相似性。
您會考慮回到北環賽道參加比賽嗎？
我很願意在這裡參加一場競技比賽，尤其是24小時比賽。 我想這將是一次難忘的經歷。
到目前為止，你做過最有趣的表演是什麼？
我認為這就是——在北環賽道上駕駛Honda NSX GT3 Evo 是非常特別的。 大多數車手都希望一生中至少有一次這樣的經歷。
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進站採訪：Chris Gregory – Red Bull 車隊傳承車隊協調員
F1 賽車工程師Chris Gregory負責Red Bull車隊的表演賽，並精選出色的車輛環遊世界。 在 Red Bull紐博格林方程式賽車場上，RB7 和 RB8 是用於表演的車型。
您如何準備汽車以進行展示秀？
Chris Gregory: Chris Gregory表示：演出的很多準備工作都在活動前的規劃中。 因為我們通常不會在賽道上測試，所以我們必須確保道路適合汽車行駛且安全。 這些賽車在每次表演賽中都有相當標準的設置，與比賽設置相比，它具有更高的行駛妥善率和彈簧的鬆度。
賽車多久維修一次？是否需要更換零件？
每次賽事結束後都會對賽車進行維修，更換磨損的部件，修復損壞的車身並重新噴漆。 現在這些汽車已經有 11 年的歷史了，我們的一些部件已經不足，所以我們有一些用原始模具和工具製成的新部件。
Red Bull系列中您有最喜歡的汽車嗎？
我參與的最後一輛賽車是 RB16b，2021 年阿布達比的最後一圈將永遠銘刻在我的記憶中！
在北環這樣的賽道上，您將如何準備賽車？
賽車的駕乘高度更高，彈簧更鬆，我們必須在所有賽事中使用特殊的賽車輪胎，因此我們沒有太多選擇。
如果您駕駛現代 F1 賽車在北環賽道上比賽，最大的挑戰是什麼？
海拔高度的變化將是最大的挑戰之一，因為在全速行駛時，賽車會在壓縮過程中觸底。卡魯塞爾賽道在全速行駛時也會非常困難，因為路面會發生變化，進出彎道時車身外傾角也會發生變化。
對您和車隊來說，最有趣的表演賽是什麼？
最近的一次表演賽讓我印象深刻的是孟買，那是我第一次去印度，而且是在 Holi 節期間，真是不可思議。當地人非常熱情，很喜歡看到 F1 賽車在街上行駛。