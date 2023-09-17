Sebastian Vettel 駕駛 F1 賽車重返紐博格林賽道

作為12 小時紐博格林耐力賽週末的一部分，超過60,000 名賽車運動愛好者觀看了一系列獨特的表演賽，見證了F1 車手和賽車在傳奇的Nordschleife 賽道上進行的最後一次F1一級方程式於1975 年舉行的比賽。Sebastian Vettel和

駕駛 Red Bull RB7 和 RB8 親自體驗了這處著名的賽道。