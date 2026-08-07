L7 Lian CrossFit三關全勝封王 前進埃及挑戰Red Bull Gym Clash世界總決賽

L7 Lian CrossFit不愧是台灣歷史悠久的CrossFit健身房，隊員欣欣（陳宜欣）、睿睿（洪寀睿）、美美（林力瑋）、偉偉（曾詳偉）也都是台灣頂尖的CrossFit綜合體能選手兼教練，說到這個組合，其實是2024年底的發想，當時睿睿跟美美剛結束廈門Xpodium CrossFit雙人賽，他們還想延續這個組合，並擴張成可以衝擊CrossFit Games團體賽的規格（CrossFit界的最高殿堂賽事，由2男2女組隊），於是邀請欣欣和偉偉兩位中南部優秀選手加入，展開他們的英雄旅程。

這四位不約而同出生於1993年的選手，從2025韓國CrossFit Semifinal、上海全力遊戲後，正式進軍亞洲各大CrossFit賽場，用無數次的練習和實戰，培養出這次Red Bull Gym Clash場上的絕佳默契。

L7 LIAN CROSSFIT 制霸 Red Bull Gym Clash 三項挑戰，強勢奪下台灣冠軍。 © Yves Hou / Red Bull Content Pool

談到這場決賽，欣欣認為Red Bull Gym Clash的項目除了沒有體操，和CrossFit常見的考題風格類似：從最大重量的舉重開始、考驗配速和耐力的AMRAP 20分鐘、最後則是考驗默契與速度的沙包上肩配波比跳箱。

L7 LIAN CROSSFIT憑藉穩定表現，奪下Red Bull Gym Clash台灣總決賽冠軍 © Yves Hou / Red Bull Content Pool

從第一項Power關卡，就可以看出L7 Lian CrossFit的最大優勢，是女生的力量，欣欣睿睿兩人都舉起賽場女生最重的90公斤，即使舒芙壯舉輔大店朱宇森舉出技驚全場的160公斤，L7 Lian CrossFit仍以全員高水準發揮的狀態贏下這關。

L7 LIAN CROSSFIT四位隊員同步完成耐力挑戰，展現團隊默契。 © Yves Hou / Red Bull Content Pool

第二項Endurance關卡，多次數的啞鈴過頭支撐考驗上肢，女生上肢肌肉量相對較少，這往往是對女生較辛苦的動作，然而欣欣睿睿的力量，讓他們以沒有衰退的啞鈴配速持續贏下第二關。賽後被問到這關有沒有突破練習的成績，L7 Lian CrossFit還比練習時快上一分鐘左右，每隊都要有一個會逼死人的隊友，欣欣完美擔當了這個角色。

面對高強度波比跳過跳箱，L7 LIAN CROSSFIT在 Red Bull Gym Clash 賽場上全力推進。 © Yves Hou / Red Bull Content Pool

第三項Skill關卡非常有趣，每隊沙包上肩都用了不太一樣的分工策略，波比跳箱甚至有飛跳過箱的華麗招式出現，L7 Lian CrossFit的策略是讓成員把自己擅長的發揮到極致：偉偉是波比王就多吃一點波比，欣欣力量強就多翻幾個沙包，最終依舊是四人平均強的表現，順利拿下第三關，有趣的是，他們只花六分多鐘就完成的優秀成績，竟然還比練習時慢了一分鐘，實力深不可測。

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四人除了清楚彼此強項，這兩年密集相處培養出的默契，讓他們即使在賽場上遇到狀況，也能迅速cover對方：正職是飛輪有氧老師的美美，在優雅輸出好幾輪風扇車後，還能在最後一趟主動分擔卡路里。擅長波比的偉偉，因為最後一關吃了太多波比體力透支，一個眼神下隊友馬上救援，即使突發狀況讓劇本沒有照本來計劃走，但因為夠了解也夠相信彼此，狀況都能順利排除。

問到訓練和比賽中是否遇過衝突磨合，四人個性上的IE互補與人人都能溝通的關係，讓隊伍內有問題都能處理討論，體能的團體賽本質上是關於痛苦的分擔，因此非常考驗團隊氣氛與化學反應，L7 Lian CrossFit幾乎呈現最平衡的狀態，大家的能力和想去的方向只要一致，整艘船就會穩定向前。

對於即將到來的埃及世界總決賽，欣欣認為等項目出來後，準備方向才會比較清楚，但對Red Bull Gym Clash的項目風格理解是，個人能力只要夠好，就能讓團隊火力最大化，四人只要維持往CrossFit更高舞台的訓練方向，加上年底還會前往泰國參加Bangkok Throwdown賽事，也一直都有準備像蟲袋這種默契大考驗的器材，相信他們在埃及世界總決賽，一定會留下印象深刻的好表現。