Red Bull Joyride七大最激動人心的勝利時刻

從歷史來看， Red Bull Joyride 一直是項為slopestyle登山車設定標準的比賽。從意想不到的未知贏家，到家鄉英雄創紀錄時刻，因此在比賽成立 10 週年之際，讓我們一起回顧迄今的最激動人心的七場勝利。

01 2019 – 新人才湧現

3分鐘 Vítězná jízda Emila Johanssona na Red Bull Joyride 2019 Podívej se na nejlepší slopestyle run z letošního Red Bull Joyride na Crankworx World Tour 2019.

在與幾乎要結束職業生涯的自身免疫性疾病奮鬥近兩年後， Emil Johansson 以壯觀的風格，贏得 slopestyle 最負盛名的比賽 Red Bull Joyride 冠軍，這是他個人第一場大型 slopestyle 冠軍。在他獲勝的過程中，賽事評論員直言，Emil Johansson 表現出如此巨大的潛力，讓人無法預測他的未來極限。

02 2018 – 歷史性的三冠王

4分鐘 来看Crankworx的冠军表现 2018年Crankworx Slopestyle世界锦标赛加拿大惠斯勒站上，Nicholi Rogatkin力压群雄，点击下方视频，来看他的冠军表现！

在 2018 Red Bull Joyride，Nicholi Rogatkin 創造了歷史，他成為首位贏得Crankworx Innsbruck、Les Gets 和 Red Bull Joyride 三大Slopestyle 重要賽事冠軍的選手。他與對手 Brett Rheeder 一直最後一輪才拼出高下，Rogatkin 透過從上到下流暢的跑動，包括他最著名的 Twister 再接雙后空翻，讓他最後笑納冠軍。

03 2017 – 新技巧首次亮相

1分鐘 Semenuk's vindende run fra Red Bull Joyride 2017 Brandon Semenuk on his way to the win at Red Bull Joyride.

在宣布不再參加slopestyle前， Brandon Semenuk 於 2017 年再次創造了歷史，該年他贏得了職業生涯在 Red Bull Joyride 的第五勝。他在比賽過程中，秀出連續兩個720度旋轉，加上一個後空翻，用最棒的方式拿下勝利。

04 2016 – 復出

1分鐘 Red Bull Joyride - Brett Rheeder Red Bull Joyride - Brett Rheeder

在 2014 年獲得第三名，並在 2015 年比賽失利後，Brett Rheeder 捲土重來於2016年擊退力求衛冕的Semenuk，向世界展示了他的能力。Brett Rheeder以幾近完美組合技巧，包括後空翻、標誌性720度旋轉進入終點，讓現場超過 30,000 名觀眾興奮不已。

05 2014 – 典型的Semenuk

1分鐘 Red Bull Joyride 2014: Brandon Semenuk 1-ci yer Red Bull Joyride 2014: Brandon Semenuk 1-ci yer

2014 年，Semenuk 成為第一位三度贏得 Red Bull Joyride 冠軍的車手，他前兩冠分別是在2011 年和 2013，在2014年他以展現出輕鬆態度，加上把令人感到興奮的技巧成功串聯，最終順利取得 Red Bull Joyride 第三座冠軍。

06 2012 – 沒沒無聞的小車手

在當時，來自比利時且僅19歲的 Thomas Genon ，現場認識他的人不多，但他以動作證明自我，在2012 年在 Red Bull Joyride 以令人難以置信的勝利震驚各界，他在比賽中表現當天最大前空翻、後空翻，並且以精彩的收尾結束，明顯贏過其他選手。

07 2011 – 家鄉英雄

22分鐘 Red Bull Joyride 2011 Highlights Das sind die spektakulären Highlights vom Red Bull Joyride 2011.

2011 年，當年僅22歲的惠斯勒本地人Semenuk， 贏得個人生涯第一座 Red Bull Joyride冠軍，在手與他交手的，大多是經驗豐富的slopestyle好手，Semenuk能脫穎而出的關鍵原因，是他完美地執行每個動作，讓在地的車迷們感到興奮不已。