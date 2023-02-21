Red Bull Junior Brothers 計畫正式啟動

德國 UCI 世巡賽職業車隊 BORA-hansgrohe 和 Red Bull 聯手推出新的人才發掘計劃，主要尋找新生代的男性職業公路自行車選手。

Red Bull Junior Brothers 將專注挖掘 U19 的車手，同時授予兩名最有機會成為職業車手的合同，這些車手將被安置在 BORA-hansgrohe 的 U19 培訓車隊 Team Auto Eder。此外，兩名被選中的車手將獲得 Red Bull 運動員的合作協議。

Red Bull Junior Brothers 的命名起源於BORA - hansgrohe 車隊的座右銘：Band of Brothers'。

4分鐘 What is Red Bull Junior Brothers? Wondering what Red Bull Junior Brothers is all about? Find out more about the pro cycling programme here.

參與者想成為 Red Bull Junior Brothers 一員，首先要到 redbull.com/juniorbrothers 網站註冊，並能透過室內騎乘平台Zwift騎乘，同時由 Strava 記錄及上傳成績。

所有參與者必須未滿 19 歲，且出生年份在 2006 年至 2007 年之間。

Brothers together – BORA - hansgrohe and Team Auto Eder © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

在資格賽結束後，主辦單位會從中挑選出 15 名運動員，參加 8 月份的訓練營，最後經過討論將於9月簽下兩名培訓選手。

一支有遠見的自行車隊

BORA - hansgrohe 車隊在找尋新人才，往往能夠跳脫傳統框架思考，2020年車隊就看中滑雪好手 Anton Palzer 表現出的騎乘及 V̇O₂ 數據，最後決定把其簽下成為隊員。

2分鐘 Interview with Ralph Denk We speak with Ralph Denk about Red Bull Junior Brothers. Ralph is the founder and owner of professional road cycling team, Bora-Hansgrohe.

BORA - hansgrohe 車隊總經理 Ralph Denk 指出，這項計畫會讓車隊接觸到過往無法遇到的人才。

Denk 更進一步表示，這是 Red Bull 首度受邀參與公路車計畫，車隊很自豪可以和 Red Bull 一起完成這件極具意思且特別的事。

Ralph Denk 認為此項計畫對車隊在找尋人才上，是個了不起的里程碑，有助於車隊接觸過往無法遇到的人才，增加整體車隊的人才庫深度。

BORA - hansgrohe 車隊的選手發展主管 Christian Schrot 博士將密切參與此計畫，並且選擇兩名好手獲得青年隊 Auto Eder 車隊的合同。Schrot 已經協助來自德國的Luis-Joe Lührs，以及比利時的Cian Uijtdebroeks兩位 U19 車手，從 Auto Eder 車隊直接升上一級車隊的 BORA - hansgrohe 團隊。

Denk and Schrot with the 2023 Auto Eder intake © BORA - hansgrohe

Lührs 在 Auto Eder 車隊待了兩年，於 2022 年升上 BORA - hansgrohe 車隊，並且簽下職業車手合同，他的例子讓更多年輕好手有機會一圓世巡賽車手的夢。

Lührs 分享對 Red Bull Junior Brothers 的看法，他認為 Red Bull Junior Brothers 會是一支特別的計畫，因為獲選者可從一級職業車隊的體系車成長茁壯，與頂尖好手一起練習、進步，會讓你更專注於比賽，發展更健全。