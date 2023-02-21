關於 Red Bull Junior Brothers 計畫，你需要知道的一切!

UCI 世界巡迴賽職業自行車隊 BORA - hansgrohe 和 Red Bull 推出了 Red Bull Junior Brothers ，這是個尋找全球新生代優秀 U19 年輕車手的計劃，並讓參與者有機會成為末來的職業公路自行車手。

更多詳細資訊，請閱讀本文內容。

01 Red Bull Junior Brothers 是什麼?

4分鐘 What is Red Bull Junior Brothers? Wondering what Red Bull Junior Brothers is all about? Find out more about the pro cycling programme here.

Red Bull Junior Brothers 的計畫目的是 找尋下一個公路自行車的超級巨星 ，或許是日後「三大賽」王者，也有可能是巴黎-魯貝等單日古典賽的冠軍好手。

年輕車手有機會一圓職業車手美夢，同時獲得 Red Bull 運動員的合作協議，同時能在一級車隊BORA - hansgrohe的體系下成長。

3分鐘 The demands of pro cycling How much does cycling demand on a pro’s life? The Bora-Handsgrohe team are here to tell us!

02 與一級車隊 BORA - hansgrohe 簽訂合同

The Red Bull Junior Brothers 為年輕運動員提供了競爭 BORA – hansgrohe U19 車隊合同的機會，最後會選出兩名好手進入。

該合約會跟 BORA – hansgrohe 的青年發展車隊 Auto Eder 簽訂，同時兩位好手獲得 Red Bull 運動員的合作協議及所有相關協議。

BORA - hansgrohe 目前為UCI 世巡賽車隊，由 Ralph Denk 管理，他同時也是 BORA - hansgrohe 車隊的創立者。

Auto Eder 青年車隊在培養人才有著良好的記錄，車手們後續升上一級車隊 BORA – hansgrohe，或是在其他車隊延續追求自行車事業。

Team Auto Eder, the future talent of BORA - hansgrohe © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

03 對計畫感興趣?下列事項你應該考慮!

對此機會感興趣的年輕運動員，將首先透過在自行車界非常知名的 Strava 和 Zwift 的「認證」。

參與者必須在 2023 年 2 月 1 日至 5 月 31 日期間，在 Strava 和 Zwift 指定的路段上，記錄他們的騎行相關成績。其記錄的路段騎行是公開可見的，更多有關路段的詳細信息，請參閱下面的 Strava 和 Zwift 部份。

當然作為找尋未來之星，此計畫有年齡限制，未滿19歲的年輕好手可參加，同時出生年份要在2006年與2007年這兩年。

Get logging those rides on the selected Strava segments and Zwift routes © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

04 什麼是 Strava 路段?

Strava 可以在 13 個國家/地區找到選定的路段，每個國家/地區至少有兩個可以記錄行程的路段，這些路段清一色都是爬坡，但難度不一。

The Strava 路線將位於以下國家/地區：澳洲、奧地利、智利、哥倫比亞、法國、德國、義大利、挪威、波蘭、斯洛維尼亞、西班牙、瑞士和英國。

有關 Strava 路段的更多詳細信息，請參見 此處。

05 什麼是 Zwift 路線?

對於 Zwift 路線，有希望參加 Red Bull Junior Brothers 比賽的選手需要騎乘五條路線，分別是：

Ven-Top

Alp du Zwift

Epic KOM

Epic KOM Reverse

Innsbruck KOM

正如你看到的，並非世界上所有國家/地區都有專用於 Red Bull Junior Brothers 的 Strava，但是在申請過程中使用 Zwift，意味著世界上任何地方的任何人，都有機會贏加入職業車隊的機會。

06 表達興趣並記錄騎乘行程，接下來呢？

如果對計畫有興趣，於專屬網站先進行註冊，並且在 Strava 和 Zwift 指定路線表現優異，將收到一封邀請信，申請人要一個月的時間內，提交郵件內要求提供的訊息，包括年齡、體重、VAM 和 watt/kg、功率比等。

更重要的是，所有騎乘路線成績是公開可見的。

7月份時，BORA - hansgrohe 將先選出 15 名運動員，進入該計劃的下個流程-訓練營。

3分鐘 Being part of a pro cycling team We sit down with members of the Bora-Handsgrohe pro cycling team to understand more about their life as cyclists!

07 選定人員的訓練營

通過第一階段且入選的 15 名好手，將參加在奧地利 Red Bull APC（運動表現中心）舉行的訓練營，該訓練營將由 BORA – hansgrohe 和 Auto Eder 車隊的相關人員進行監督。

在訓練營中，15名好手會經過測試、騎行等綜合方式進行評估。工作人員會從中評估，入選者們是否有能力成為一名職業自行車手。

參與訓練營的15名好手，住宿及交通費用必須由自己承擔。

3分鐘 Stepping into the elite cycling category The Bora-Handsgrohe development team make the leap from U-19 to Elite racing!

08 誰將獲得 U19 車隊的合約呢?

9 月份將決定兩名幸運兒，會在通知獲勝者並授予相關合同。BORA - hansgrohe 的車隊發展主管 Christian Schrot 博士，將親自監督兩名被選出加入 Team Auto Eder 的年輕好手。

然後，這兩名年輕好手將展開逐夢過程，以兌現成為自行車運動下一個最炙手可熱的人才的承諾。